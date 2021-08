Continúa el malestar por basural que se forma en 19 de Abril casi Sarandí

Una queja recurrente de los vecinos que viven en cercanías de la intersección de Sarandí y 19 de Abril, es el mal uso que la gente realiza de la volqueta que el Municipio tiene instalada allí para que se depositen residuos no domiciliarios. Domingo “Mingo” Acosta, dijo con un dejo de angustia que ya no sabe más qué hacer. “Ya he hablado con todo el mundo, pero no hay solución”, comentó y mencionó que lo ha planteado al alcalde Santos, al director de Higiene Carlos Rodríguez, al edil suplente Pablo Cortés, pero no se ha logrado nada.

“Nuestra idea es poder sacar la volqueta de ahí. Nosotros queremos poder armar una placita, poner unos bancos en ese lugar”, comentó Acosta, que se quejó porque “viene gente de todos lados y tira no más, no les importa, no es su barrio, por eso, sino cuidamos nosotros el barrio, nadie nos va a venir a cuidar”, dijo.