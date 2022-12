Colectivo «Los Tucu-Tucu» espera que obras en Arazatí estén habilitadas este fin de semana

Las obras en lo que será el balneario Arazatí, avanzan con rapidez y todo hace indicar que para el fin de semana de Navidad, San José contará con un nuevo balneario oficializado. Si bien al cierre de esta edición aún no había

confirmación oficial, la inauguración de los trabajos realizados estaría concretándose este viernes 23 de diciembre.

En el colectivo “Los Tucu-Tucu”, de Rafael Perazza y Villa María, hay mucha alegría por lo que está ocurriendo. La vocera del colectivo Silvana Fernández, comentó a este medio que “al final y al cabo, vamos a terminar con unos baños impresionantes, los mejores baños de los balnearios de San José, los va a tener Arazatí. Pasamos de no tener nada, a tener un lujo”.

Silvana Fernández que todo lo que se está haciendo allí está quedando muy bien: “la bajada, el baño inclusivo. Nosotros pedimos que la bajada fuera también inclusiva, para toda la gente, porque es una playa tranquila, muy linda”, comentó la integrante de “Los Tucu-Tucu”, con orgullo por lo logrado.

La satisfacción de Fernández es por el avance de la obra, pero también por el reconocimiento que están teniendo de parte de los vecinos de su pueblo. “Nunca pensé que me felicitara tanta gente”, dice la enfermera y luego recuerda todo lo que discutieron con distintas autoridades para llegar a la obra a inaugurar. “Mirá que la luchamos, mirá que a la Mesa de Trabajo de la que tanto hablamos, íbamos Sofía (Mansilla, la hoy Edil), y yo; las únicas que presentamos un proyecto, la que hacíamos todo éramos Sofía y yo”, dijo Fernández y cuestionó a ediles oficialistas -en particular a Mario Guerra-, que “hablaron mucho pero no hicieron nada”.

“Esto es histórico, que haya algo como lo que se está construyendo en Arazatí es histórico, nunca se había hecho nada”, comentó Fernández, quien agregó que ya todos los vecinos están viendo lo que es la obra. “La gente ya está yendo va a bañarse y está viendo lo que se está haciendo”, dijo y comentó que el pasado domingo 11 de diciembre llegó a contar entre 30 y 40 autos en el nuevo balneario. “Los que van ya están usando el estacionamiento”, mencionó. Recordó que en un domingo de calor pueden verse hasta 100 vehículos en el lugar. “Los domingos ahí, es divino”, dijo.

EXPECTATIVA | En cuanto a cuándo será la inauguración, dijo Silvana Fernández que “si todo cuadra y la empresa termina a tiempo, pensamos que el 23 estamos inaugurando el Balneario Arazatí”.

Según lo que fuera anunciado por las autoridades departamentales en su momento, las obras que están culminando en Arazatí “dotarán de infraestructura al lugar de acuerdo al proyecto elaborado en su momento por la Mesa de Trabajo”, que consiste “en la implantación y replanteo, la colocación de contenedores, la habilitación de sectores para estacionamientos, construcción de parrilleros, mirador y bajada peatonal”.

Las obras fueron acordadas luego que la familia Voulminot cerrara el acceso a la desembocadura del arroyo Sauce, el lugar habitual al que accedían los vecinos de las localidades cercanas a la hora de disfrutar de la playa. Como en principio, la vía legal quedó clausurada, la Intendencia y el colectivo llegaron a un acuerdo para disponer las mejoras que llevarán a que Arazatí sea formalmente declarado balneario.

Por Javier Perdomo.