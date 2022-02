Silvia Nane y Elbia Pereira y sus razones para votar a favor de derogar 135 artículos de la LUC

La campaña hacia el 27 de marzo comienza a hacer desfilar por las localidades de todo el país a distintos actores políticos y referentes sindicales y sociales, que se manifiestan en uno o en otro sentido respecto a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se están llevando a referéndum el último domingo del próximo mes.

En ese marco, el pasado viernes estuvieron realizando una visita a los medios de Libertad, luego de contactos similares y recorrida por barrios de San José de Mayo, la senadora frenteamplista Silvia Nane y la dirigente de ADEMU (Asociación de Maestros del Uruguay), Elbia Pereira, quienes explicaron por qué están invitando a votar por el Sí a la derogación de los 135 artículos impugnados.

Según dijo la dirigente de ADEMU Elbia Pereira, el objetivo de la campaña que están llevando adelante es brindar información. “Queremos que la gente esté totalmente informada y cuando coloque la boleta rosada del Sí, sepa lo que está votando”, dijo Pereira, que de inmediato mencionó que el 27 de marzo “tenemos una posibilidad de ejercicio democrático y eso es bueno que se entienda, que se apropie de la herramienta, porque está bueno participar de las decisiones que nos afectan directamente. En este caso nosotros entendemos que 135 artículos de esa ley, afectan profundamente a los uruguayos”.

Luego mencionó la integrante del Secretariado del Pit-Cnt, que dentro de los casi 500 artículos que tiene la LUC “hay muchos que son claramente regresivos: tocan a la educación, a la salud, la vivienda, los derechos laborales, sindicales y de posibilidad de manifestación”.

EDUCACIÓN | En particular del capítulo educación, mencionó, “son 34 los artículos que forman parte de estos 135 que estamos impugnando”. Pereira mencionó que una de sus mayores preocupaciones al respecto es que a partir de los mencionados artículos, la idea de un “Sistema Nacional de Educación Pública, dejó de estar en esta ley. Lo grave es precisamente que no exista un sistema y que se pase a tener una coordinación”.

“Lo otro es que no aparece lo público. En esto ponemos especial énfasis, porque el sistema público es el de todos y lo que es de todos es lo que todos deberíamos defender. Nosotros no decimos que está escrito literalmente que se va a privatizar la educación, pero claramente si hay artículos de la Ley General de Educación que se modifican, artículos donde claramente se dice que el padre o la madre, van a dejar de ser responsables de la obligatoriedad de mandar a sus hijos a estudiar y pasan a poner de sí la mejor voluntad para que el niño o la niña asistan a la escuela. Una cosa es la obligatoriedad y otra es dejar abierta una puerta para que dejen de ir”, dijo Elbia Pereira.

La sindicalista de la educación también hizo mención a otros cambios introducidos por la LUC. “Si el Uruguay iba en tránsito hacia la universalización de la educación inicial, con un esfuerzo presupuestal que hizo posible toda la sociedad; hoy todo ese esfuerzo queda disimulado, más bien corrido, hecho a un lado. Aquí mismo en Libertad la construcción del Jardín 113, fue una de las obras que se hicieron en ese tránsito hacia la universalización de la educación, pensando en los niños de 3 años. Por suerte el jardín se terminó, porque el país entero, la ciudadanía se orientaba hacia ese tránsito, pero la idea de la universalización de la educación no prosigue, porque en la LUC está escrito que la educación para niños de 3 años es no formal y no obligatoria”, mencionó Elbia Pereira.

RESPESTUOSOS | Por su lado la senadora Silvia Nane -suplente de Carolina Cosse, que renunció a la banca luego de ser electa Intendenta de Montevideo-, mencionó que todas las recorridas que ha realizado en esta campaña “han sido de mucho respeto”.

“Yo no he tenido ninguna experiencia negativa, aún en la discrepancia. No es el tono de barra brava que tienen algunos de los dirigentes de la otra opción, con la gente se dan discusiones respetuosas. Siempre hay margen para conversar con la gente”, mencionó y dijo que las recorridas le sirven para “llevar y reunir la información que nos brinda la gente”, porque “nosotros no tenemos la verdad revelada y el pueblo tiene información sobre cómo esta ley le está impactando”.

Recordó la Senadora que esta instancia de debate que se está dando de cara al 27 de marzo fue posible gracias a que se reunieron 800 mil firmas. “Si esas firmas no se hubieran salido a buscar, no había debate”, dijo en alusión a que durante la campaña de recolección de firmas, la coalición de gobierno se había negado a discutir sobre la ley que buscaba ser refrendada.

En relación a la queja planteada por figuras del gobierno respecto a que el referéndum les impide gobernar, dijo la senadora Nane que entiende que “es una queja que no reviste ninguna veracidad. Me parece que es un discurso de conveniencia”.

“Uruguay no tiene elección de medio término, no existe esa instancia, por lo cual decir que esto es una elección para beneficiar o no al gobierno, no tiene sustento, porque nadie fue a buscar 800 mil firmas para ver si apoyaba o no al gobierno. Esta discusión tiene como foco los 135 artículos de la LUC, que están siendo parte del debate de las uruguayas y los uruguayos porque hubo 800 mil personas que firmaron”, recordó Silvia Nane.

En opinión de la Senadora del FA, “no tendría sentido salir a buscar firmas para ver qué pasa con el gobierno. En este país, los períodos de gobierno tienen cinco años. El 28 de marzo vamos a seguir teniendo el mismo gobierno, el parlamento va a seguir funcionando como hasta ahora y nosotros vamos a seguir viviendo todos en el mismo país, pero sin la vigencia de estos artículos impugnados”.

DEBATE | Entre los artículos que más le preocupan a Nane están los referidos a la vivienda. Según la Senadora “los artículos que nosotros queremos anular no regulan el derecho a la vivienda, regulan el derecho al desalojo, con plazos que son muy difíciles de cumplir”.

Agregó la Senadora que “lo que hay que considerar es que el 27 de marzo es una instancia de voto obligatorio, en la cual los ciudadanos van a ser legisladores por un día. Ese día que vayamos a votar hay que pensar”.

Luego comentó que “las leyes no tienen intención. Nosotros no podemos discutir esta ley en términos de si es linda, fea o popular, es lo que es, lo que está escrito” y cerró mencionando que los uruguayos “tenemos que darnos este tiempo de debate y asumir la responsabilidad cívica de que el 27 de marzo vamos a estar definiendo sobre estas cosas sobre las que estamos debatiendo”.

La Senadora y la dirigente sindical, luego de las entrevistas en Libertad, continuaron hacia Ciudad del Plata, donde hicieron otra recorrida por el barrio Las Pulgas.

Por Javier Perdomo.