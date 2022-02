En defensa de la LUC, el Partido Nacional realizó acto en Libertad con primeras figuras

El pasado viernes 18 de febrero, llegó al departamento de San José una importante delegación de dirigentes nacionales del Partido Nacional para realizar entrevistas con medios de prensa y actos en distintos puntos del departamento, en el marco de su defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de la cual 135 artículos están siendo impugnados en referéndum. En Libertad en particular, la convocatoria fue para las 19 horas, en la explanada del Banco República, sobre la nueva avenida.

Allí se realizó un concurrido acto -en el momento de mayor concurrencia se deben haber superado las 250 personas-, que fue encabezado por la intendente Ana María Bentaberri y contó con breves oratorias del alcalde de Libertad Matías Santos, los intendentes de Florida Guillermo López y de Rocha Alejo Umpiérrez, el diputado Rubén Aníbal Bacigalupe, el presidente del Honorable Directorio del PN Pablo Ithurralde, la senadora Graciela Bianchi y los senadores Gustavo Penadés y Carlos Daniel Camy.

DISCURSOS | La Intendenta josefina fue la primera oradora y dijo que en la campaña electoral de 2019 “compartíamos con ustedes las que considerábamos que eran las mejores propuestas para sacar adelante el país. Eran propuestas que no surgían por arte de magia, eran habladas con la gente, escuchadas y trasladadas al papel para llevarlas adelante”.

“La LUC es el resultado de aquellas propuestas. Es la mejor herramienta que tiene el país para seguir andando. Es la herramienta para cumplir con lo que prometimos en la campaña electoral que íbamos a gobernar. Vaya compromiso que hizo este equipo de incluir en la LUC las propuestas que realizó para estar hoy cumpliéndolas”, mencionó Bentaberri antes de darle la palabra al Alcalde de Libertad.

Matías Santos dijo ante el público que se hizo presente frente al BROU que “nuestra labor no es más que informar a la gente y la necesidad que teníamos para convocarlos hoy era para que tuvieran de primera mano, por qué hay que defender la LUC y qué mejor que tener a este equipo que recorre el país para que puedan el domingo 27 respaldar al gobierno del doctor Lacalle”.

“Nosotros tenemos que informar, no como ellos que vienen desinformando con novedades falsas para que la gente se entrevere y así siembran la duda”, dijo para finalizar.

FLORIDENSE | Luego fue el turno del intendente de Florida Guillermo López, quien dijo que “ya vemos las cosas que están pasando a 40 y pico de días del referéndum, imaginemos las cosas que pueden llegar a pasar el 27 de marzo, hay que estar atentos de los circuitos, de la urna, del escrutinio, porque a la noche le vamos a dar el respaldo a esta ley fundacional de este gobierno que tan orgullosos nos tiene”.

“Debe llegar un mensaje desde el interior, que le damos respaldo a la celeste y que el 27 de marzo estaremos festejando porque renovamos el compromiso para que la segunda mitad de este período de gobierno, tenga los buenos resultados que todos estamos expectantes que tenga. Nos vemos el 27 de noche, celebrando”, comentó el Intendente.

Por su parte el intendente rochense Alejo Umpiérrez, dijo que la LUC “es una ley justa, popular y necesaria. Acá no hay más perro que el chocolate. Acá el FA y el Pit-Cnt no están buscando otra cosa que derrotar al gobierno. Este no es un problema de los artículos; todas las maldades que descubrieron hace 15 días, nadie las conoció hace dos años atrás cuando las discutimos en el Parlamento”.

“Es una campaña apuntalada en mentiras: gatillo fácil, desalojo express, privatización de la educación, vamos a fundir Antel. Todos los días una mentira diferente. Se debería cambiar el logo de la campaña, ya no ser ni la pantera rosa, ni la jirafa rosada, sino un Pinocho gigantesco, bien rosado”, ironizó Umpiérrez.

Luego dijo: “están impugnando un programa de gobierno que ustedes, la ciudadanía, votó y eligió. El reino del absurdo no puede prosperar, la mentira siempre tiene patas cortas y a la larga la racionalidad triunfa. Esta ley, en 19 meses lo que ha traído son beneficios a la población”.

ORGULLOSOS | Por su parte el Presidente de los blancos Pablo Ithurralde dijo que los nacionalistas “estamos muy orgullosos del gobierno de coalición nacional que lidera un Presidente de nuestro partido. Nosotros tenemos que ser el motor principal para defenderlo. El 27 ustedes van a ser los soberanos”.

“Estamos convencidos que la LUC trajo una gran cantidad de soluciones que el Uruguay necesitaba y que eran urgentes. Estas son las soluciones para los ciudadanos comunes, para la gente que quería cambiar el estilo de gobierno, porque estábamos cansados de lo que estaban haciendo y nosotros venimos ahora a pedirles que hablen con la gente. Queremos pedirles que no nos dejen solos, que nos ayuden, que esta tarea es de todos”, dijo el Presidente del Partido Nacional.

“NO VAN A PODER” | Continuó la oratoria la senadora Graciela Bianchi, quien dijo que “tenemos que dedicarle todo el esfuerzo a esa cantidad de indecisos que todavía existe; a no desfallecer, a tener todo el impulso porque la razón está de nuestro lado”.

“En este país hay una democracia plena y un gobierno que es electo tiene que tener el derecho de gobernar y esto que se nos hizo, es más que un palo en la rueda, es hacerle una zancadilla a la democracia y la República”, opinó la Senadora blanca.

“Con nosotros no van a poder, como sí están pudiendo en otros países de América Latina. Es mucho más que los 135 artículos lo que está en juego. Piensen, porque los conozco que cuando esta gente perdió el poder no pudo asimilarlo. No se dieron cuenta todavía y por eso siguen patoteando en muchos ámbitos, en particular en el sindical”, dijo Bianchi, que al final llamó “a defender lo que elegimos, a nosotros no nos van a trampear el futuro. Ya está, decidimos tomar el camino de los países pequeños y encarar un proceso de desarrollo que el Uruguay se merece y que nunca debió abandonar en populismos”.

El diputado por San José Rubén Aníbal Bacigalupe, hizo alusión a quienes temen por el poder de movilización de la izquierda. “Nosotros conseguimos el gobierno gracias a los compañeros que golpearon casa por casa, hicieron cientos de kilómetros por todo el país. Así que los que tienen miedo que la militancia de los que apoyan el Sí sea mayor, yo estoy convencido que la mayor militancia va a partir de los que apoyamos el No y vamos a recorrer todo el departamento para decirle a la gente que los artículos no se van a derogar”, comentó.

“BUENAS NOTICIAS” | Un escueto mensaje dejó el senador Gustavo Penadés, quien mencionó que los dirigentes blancos venían a Libertad “a dar buenas noticias. El gobierno de coalición va a decir y dice que hay menos pobres, hay más trabajo, hay menos pobreza infantil, hay más gente y más inversión, hay más exportaciones, el agro está batiendo récords, o sea, son todas buenas noticias que se suman a la noticia más importante, que es que el gobierno logró sortear la pandemia como había establecido, con libertad responsable, y por eso el Uruguay se convirtió en uno de los países ejemplos del mundo”.

“La LUC es el resumen de ese programa de gobierno y cada uno de nosotros van a tener que repartir la papeleta celeste y convocar a que sean muchos los que la voten. Ellos podrán llenar de papeletas las columnas, pero nosotros vamos a llenar de papeletas las urnas”, culminó diciendo el Senador.

Por su parte el también senador Carlos Daniel Camy, dijo que la LUC “es una ley simple y la mayoría de la ciudadanía lo sabe, porque el Presidente de la República cuando pidió el voto de confianza a un gobierno de cambio y dijo que el instrumento para ejecutar sus políticas iba a ser la LUC” y agregó más adelante que “la LUC otorga derechos y defiende y garantiza libertades para los ciudadanos. Es una ley que defiende derechos de cada ciudadano individualmente”.

Ya pasadas las 21 horas, la dirigencia del Partido Nacional partía hacia Ciudad del Plata, donde estaba prevista la realización de otro acto con los dirigentes nacionales.

Por Javier Perdomo.