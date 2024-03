Sergio Valverde y su claro objetivo de ser el candidato a la Diputación por el «Sumate»

Más de un lector ha expresado su sorpresa por lo quieta que ven la campaña electoral a poco más de tres meses de la primera instancia, la elección interna de los partidos políticos. En ese marco, el despliegue de fuerzas que está realizando la lista 70, que en la interna nacionalista lleva a Sergio Valverde como eventual candidato a la Diputación por el Sumate que respalda a Álvaro Delgado como candidato a la Presidencia de la República, se hace notar. Mientras otros aún no arrancan, Valverde “patea” el departamento buscando los votos que le permitan superar a Rubén Bacigalupe, actual Diputado por el PN.

En diálogo con La Semana, Valverde -que ha tenido varias entrevistas con medios de la capital departamental-, dijo que al arranque intenso de su campaña loe ha ido “llevando un poco la misma gente que se fue sumando a mi candidatura en los diferentes lugares, que empezaron a pedirme que fuera a tal lado, a tal lugar, a tal Municipio, localidad, ahí la vorágine me fue llevando y sin darme cuenta estamos en plena campaña”.

Valverde dijo estar contento “porque se ha sumado gente y tenemos referentes en todo el departamento. Eso a su vez genera más responsabilidades y nos obliga a movernos más”.

Sergio Valverde tiene claro su objetivo: “es bien sabido que el departamento va a tener dos diputados; en las últimas elecciones se ha dado que un Diputado representa al Frente Amplio y uno representa al Partido Nacional. Dentro del PN hay distintos sectores, con distintos candidatos a la Presidencia -Gandini, Raffo, Álvaro Delgado-; nosotros pertenecemos al ‘Sumate’ y vamos por la Presidencia de Delgado para que sea el candidato. Dentro del ‘Sumate’ también somos varios dirigentes, diferentes agrupaciones y el 30 de junio, quien tenga más adherentes, más votos, en una elección interna que no es obligatoria, encabezará la lista 404, seguido por orden descendente por los otros precandidatos, según los votos obtenidos”.

Prosiguió diciendo Valverde que “en la pasada elección salimos a la cancha por primera vez, logramos ser la segunda lista más votada del Sumate, pero nos quedó el sabor agridulce de haber realizado todo el esfuerzo y no llegar”.

“Durante estos cinco años seguimos trabajando pensando en esta interna. Hemos incorporado gente que confía en nuestro trabajo, hemos logrado ser una agrupación que llega a más lugares del departamento, por eso tenemos la expectativa de lograr ser la lista mayoritaria y en caso de no ser así, vamos a estar apoyando al compañero que gane la interna”, agregó el actual funcionario del MTOP.

CASUALIDADES | Precisamente, al ser consultado sobre si se considera el candidato del ministro José Luis Falero, dijo Valverde que no lo es. “Da la casualidad que yo estoy trabajando con él, pero no porque sea Sergio Valverde, estoy ahí por la lista 70 y porque había un compromiso que el compañero que saliera segundo tenía un lugar a nivel nacional. Primero se habló de la Dirección de OSE, pero al ser un gobierno de coalición y ser tantos candidatos para cargos, me tocó primero trabajar en la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), donde también estaba José Luis y después se dio ser el Adjunto en el MTOP”, dijo Valverde.

Sobre su trabajo en el MTOP, dijo que “es un lugar fantástico. Cuando ingresamos pensamos en la forma de trabajar y se me ocurrió plantearle al Ministro arrimar el Ministerio a las distintas localidades del país y es así que hemos recorrido el Uruguay de punta a punta; municipios, intendencias, localidades que no tienen tercer nivel de gobierno. Eso nos dio la posibilidad de estar en muchísimos lugares y ser conocido en la mesa de municipios, el congreso nacional de ediles o congreso de intendentes”.

“El Ministro me dijo que a él le gustaría que en cada localidad del país pudiera quedar algo, una pequeña obra del Ministerio, que se sientan respaldados por el Ministerio y en eso trabajamos”, dijo Valverde, que comentó que esa misma tarea le acercó mucho al departamento y mencionó en particular los aportes realizados a partir de los convenios sociales.

A la hora de referirse hablar sobre la campaña electoral nacional dijo que la ve como “una elección muy pareja en la que se va a dar algo similar a lo que ocurrió en la elección pasada, que tuvo una diferencia muy exigua de 30 mil votos. La esperanza, el deseo que uno tiene es que esos 30, 50 mil votos sean a favor de la coalición”.

“No hay nada ganado ni nada perdido. Eso es también lo que nos lleva a todo este movimiento”, agregó el candidato de la 70.

PREPARADO | Consultado sobre las dificultades que ha tenido el gobierno, en particular en materia de corrupción, no le restarán respaldos, Valverde dijo que el gobierno “ha tenido muchos problemas, el primero que tuvo fue la pandemia a 12 días de asumido, también la guerra, la sequía, pero estoy seguro que te estás refiriendo a otros problemas. Lo que ha pasado, pasa en todos los gobiernos, lo que yo rescato es que el que cometió el error, ya no está”.

Respecto a la figura de Álvaro Delgado, dijo Sergio Valverde que es el candidato más preparado, un dirigente que estuvo desde el primer momento con el Presidente de la República, que se puso el cuadro al hombro durante la pandemia y en otras situaciones. Nosotros confiamos en él, seguros que estamos trabajando por el próximo candidato a la Presidencia de la República del Partido Nacional.

Entiende además que lo que ocurra el 30 de junio no influirá en las departamentales de mayo de 2025. “Para mayo nosotros tenemos bien claro, bien seguro quiénes van a ser los candidatos a los municipios y por supuesto quien va a ser nuestra candidata a la Intendencia. En esta elección de junio se eligen las convenciones departamentales, nosotros vamos a estar entregando a la gente nuestra lista, la 70 y la 404 a la convención departamental, pero nuestra prioridad ahora es el 30 de junio, no nos podemos saltear etapas. Queremos que la lista 70, que nació en Libertad, que ha derramado ideas y tirado redes en todo el departamento, sea la primera en la interna del partido”, dijo Sergio Valverde.

Para finalizar descartó ser solo una lista del interior. “A nosotros nos une todo el departamento, que no está divido en municipios y capital departamental, sino que está formada por todos esos lugares”, dijo el líder de la lista 70.

Por Javier Perdomo.