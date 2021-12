Secretario de Presidencia Álvaro Delgado defendió la LUC en su visita a San José de Mayo

El oficialismo viene preparando la campaña en defensa de los 135 artículos de Ley de Urgente Consideración (LUC), luego que la Corte Electoral confirmara que habrá referéndum tras la validación, el miércoles pasado, de las 671.544 firmas necesarias para habilitar la consulta popular, que de inmediato se anunció se realizará el 27 de marzo del año 2022. El secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien estuvo en la ciudad de San José de Mayo el pasado jueves 9, estimó que toda la campaña de los defensores de la norma se pondrá en marcha en el mes de febrero y que para ello se llevarán adelante tareas de coordinación en la interna del Partido Nacional y con los restantes partidos que conforman la coalición de gobierno.

“Yo creo que en esto hay que ser muy claros, con la gente hay que ser muy llano y explicarle cuáles son los 135 artículos, lo conceptual, lo que el Frente Amplio y el PIT-CNT quieren derogar y en la medida que uno explica la ley de por sí se defiende sola”, opinó el Secretario de Presidencia, tras participar en la inauguración del Centro Pyme, que se instaló en la sede del Centro Comercial e Industrial de la capital departamental un día después de confirmarse la realización de la instancia de referéndum.

Álvaro Delgado reconoció que su confirmación “era crónica de algo ya sabido”, en tanto que mencionó que “seguramente, a partir de febrero” de 2022 se iniciará la campaña a favor del “No”, que buscará aportar información a la ciudadanía: “una campaña de tratar de ir por aquellos, que representan un porcentaje alto de gente, que todavía no saben si está vigente”, dijo Delgado que realizarán y recordó a continuación que “la ley está vigente desde el mes de julio del año pasado así que tiene un lote de meses de vigencia, no sólo tiene más de un año de vigencia, sino que además ya tuvo efectos positivos”.

“Yo creo que a medida que la explicamos es una Ley que se defiende, porque deja de ser de los partidos y pasa a ser de la gente y la gente quiere vivir como sociedad, con los valores, con libertad y con derechos”, añadió el Secretario de Presidencia de la República a los periodistas de la capital departamental.

La LUC es “darle más instrumentos y respaldo jurídico a la policía, la misma policía que nos pide ‘por favor, no nos dejen desnudos’, es darle más libertad al trabajador no huelguista para que cuando haya huelga y quiera trabajar lo pueda hacer, aquel ciudadano que no puede caminar donde quiere porque está impedida la libre circulación darle libertad para poder hacerlo, darle libertad financiera para comprar y para vender como quiera, la libertad de alquilar como un régimen alternativo sin derogar lo que está sin garantías, en definitiva una ley que da libertad y que da derechos”, dijo Álvaro Delgado.

“Nosotros vamos a trabajar desde el Gobierno y desde los partidos de la coalición para hacer lo que tenemos que hacer que es cumplir con la voluntad popular y qué es la voluntad popular, es la LUC que fue generada en la campaña electoral, fue el reclamo que la gente nos hizo cuando nos pedía cambiar y la gente deseó cambiar, no sólo cambiar al Presidente sino cambiar programas, líneas de gobierno, formas de hacer gobierno”, agregó el Secretario de Presidencia.

Complementó diciendo que “la LUC refleja eso, el compromiso por el país que la coalición llevamos adelante, por eso estoy convencido que lo que nosotros estamos haciendo es cumplir con esa voluntad de cambio y defenderla”.

“Pero yo voy más allá”, agregó y continuó diciendo: “Yo creo que en la medida que esto se conozca, como en realidad la seguridad no tiene color político, la libertad financiera tampoco, el derecho de poder trabajar más allá de una huelga tampoco, es un poco de sentido común. Yo creo que mucha gente que no votó a la coalición en el balotage en el cuarto secreto va a decir en realidad que con estos artículos de esta Ley están viviendo mejor, más seguros y van a votar para ratificarla votando el No”.

DEBATE | Mientras tanto en San José, los diputados por el departamento, Nicolás Mesa del Frente Amplio y Rubén Aníbal Bacigalupe del Partido Nacional, confirmaron que estarán participando de instancias de intercambio o debates sobre los artículos de la LUC impugnados. Fue el legislador nacionalista el que anunció la actividad y mencionó que la fecha será fijada “antes o después de Carnaval”.

“Hemos estado conversando con el Diputado del Frente Amplio. Un poco antes o después de Carnaval (fines de febrero), vamos a estar haciendo alguna instancia de intercambio, no sé si de debate pero sí de intercambio, porque es bueno para que la gente compare las posiciones que tenemos los legisladores del departamento. Vamos a hacerlo”, anunció el diputado Bacigalupe.

En ese marco, el representante blanco dijo que en enero se definirá la fecha precisa de la instancia, así como otros detalles en los que ya vienen trabajando de forma conjunta.

Consultado por La Semana el frenteamplista Nicolás Mesa, comentó que una de las ideas que se viene manejando es la incorporación de expertos en los temas que se debatan en cada ocasión, ya que las temáticas impugnadas son variadas y es muy difícil dominar todos los temas. Dijo que también se maneja la posibilidad de concurrir con Bacigalupe a programas en los medios locales donde se les proponga debatir sobre los artículos de la LUC que son impugnados.

Se maneja también que los diputados podrían ser convocados por la comisión pro-referéndum para participar de instancias de intercambio en donde se abordaran temas de seguridad, vivienda y educación, todos temas abordados en la LUC, con artículos cuestionados por los impulsores del referéndum.

Por Katherine Martínez.