Robert Silva: «el partido de las candidaturas aplastantes nos hizo mucho mal» a los colorados

El miércoles 20 de marzo, previo a la reciente semana Santa o de Turismo, estuvo en Libertad Robert Silva, uno de los ocho precandidatos del Partido Colorado de cara a las internas del 30 de junio próximo. El ex Presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), cumplió una agenda movida, que tuvo su punto más alto en la reunión que al mediodía mantuvo en la sede del Club Atlético Campana, con un grupo de militantes colorados de Libertad y de su zona de influencia.

Previo al intercambio con los simpatizantes colorados, Silva dialogó con La Semana y comenzó analizando lo que significa tener tantos precandidatos. Previamente, dijo, “había un escenario, hace un tiempo, en el que no teníamos candidatos y ahora tenemos ocho. Yo me quedo con este escenario en el que estamos compitiendo muchos, generando equipo, recorriendo el país, trabajando por la reconstrucción de nuestro partido”.

“Hoy no hay una figura hegemónica” y “creo que el partido de la homogeneidad, de las candidaturas aplastantes nos hizo mucho mal, por eso me parece bueno que seamos varios, que estemos compitiendo y que sea la ciudadanía la que resuelva”, comentó el ex jerarca del gobierno de coalición.

Dijo estar convencido Silva que “la diversidad de propuestas va a permitir que seamos candidatos más potentes porque para ganar la interna vamos a recorrer todo el país y esa recorrida hace que formes equipo, que converses, que dialogues, que interactúes y eso es lo que me está pasando. En este momento, estoy en la segunda gira; la empecé en diciembre de 2023, visité todos los departamentos del país, en particular las capitales departamentales; ahora estamos visitando los pueblos, dicho cariñosamente, es decir, aquellas localidades que tienen muchas necesidades distintas a las capitales departamentales y que hay que conocer en estos diálogos o encuentros”.

SUS PARTICULARIDADES | Respecto a qué lo diferencia o lo identifica respecto al resto de los precandidatos colorados, dijo Silva que “es el abanderado del Uruguay de las oportunidades. Hijo de una familia de trabajadores, cobré asignación familiar, fui usuario de educación pública, fui a la escuela pública, soy el primer universitario de mi familia, con mucho esfuerzo y dedicación de la familia; gracias a ella y a las políticas públicas focalizadas es que estoy donde estoy”.

“Soy un uruguayo común y corriente, que tiene vocación de servicio, que quiere trabajar por el bien común y que tiene una característica y es que, junto a un gran equipo, trabajando colaborativa y cooperativamente, logró cambiar una política pública como es la educación, que incluso un Presidente de la República como fue Mujica dijo que le habían torcido el brazo y que no pudo cambiarla”, comentó Robert Silva, que añadió luego que “esto lo queremos hacer en otras áreas; ese es el diferencial que tengo; además tengo equipo, proyecto, hoja de ruta y el coraje de hacer”.

LA TRANSFORMACIÓN | El ideólogo de la llamada “transformación educativa” dijo temer que si gana el Frente Amplio, sea eliminada. “Creo que es un hecho, Yamandú Orsi, Carolina Cosse han dicho que van a derogar la LUC (ley de urgente consideración), que van a volver a poner a los sindicatos, han salido a decir que hay que detener o derogar la transformación educativa y volver todo al estado anterior”, mencionó.

“Yo le digo a la gente que volver al estado anterior a la transformación educativa es volver al Bachillerato de 1976, es volver al Ciclo Básico de 1947, es volver a un modus operandi donde los que resuelven son los sindicatos en cogobierno con quienes tienen responsabilidades de conducción. Esa es la educación que no se había podido cambiar, que seguía teniendo inequidad interna, con escaso ingreso y dificultades en los aprendizajes y ahora estamos en una educación que cambió, que tiene planes y programas nuevos, que tiene docentes universitarios, que ha mejorado los aprendizajes, que ha mejorado las tasas de ingresos”, comentó Robert Silva.

Negó además que no haya habido diálogo con los sindicatos. “Lo que no hubo fue hacer lo que los sindicatos querían hacer, como venía pasando hasta ahora. Hubo diálogo, procura de acuerdo, pero también una firme determinación de los que teníamos la responsabilidad de conducir la educación y generar los cambios éramos los que estábamos en el gobierno”, comentó.

“Siempre dije, digo y diré, si no estás de acuerdo con algo, ponme enfrente una propuesta alternativa y lo discutimos. Aquí no la hubo. Mientras nosotros seguimos discutiendo teoría y ortodoxia, hay miles que no terminan el liceo o la UTU, en definitiva, que no tienen oportunidades. Por eso, hubo diálogo, hubo acuerdo, pero también hubo legítimo ejercicio de la autoridad”, opinó el ex Presidente del CODICEN.

Añadió Robert Silva: “Desafío a Orsi, a los sindicatos, al Frente Amplio, que me demuestren en qué reforma hubo más participación que en ésta. Participaron miles, porque habilitamos medios tecnológicos, porque logramos convocar a las asambleas técnico-docente (ATD), muchas de las cuales tuvieron propuestas, otras rechazaron todo”.

Volvió a cuestionar al Frente Amplio al decir que le pedía a él que “no hiciésemos lo que queríamos hacer porque las ATD se pronunciaron en contra y el FA, con las ATD en contra, hizo igual su reforma curricular. Miran con distintas perspectivas, dos situaciones idénticas”.

LA ECONOMÍA | Respecto a cuál es su programa económico, dijo Silva que entiende que “hay que seguir con lo que se estableció en este gobierno, que es la regla fiscal, que tiene algunos componentes básicos. Uno es el equilibrio fiscal a partir de un adecuado balance entre los gastos y los ingresos. Con eso se logró bajar un déficit estructural de un 4.5% a un 2.7% y eso nos parece algo importante, porque ese déficit, conjuntamente con controlar la inflación y con la reforma de la seguridad social, permitió que nuestra ponderación como riesgo país, subiera a un escalón histórico”.

Entiende el precandidato colorado que “para la gente común eso impacta en que pagamos menos intereses de deuda y podemos destinar recursos o a bajar impuestos o a desarrollar políticas públicas; más escuelas, más liceos, más ‘utus’, más políticas para el sector agropecuario, que además necesita una política focalizada vinculada al riego, al aumento de la producción, a la ciencia, a la tecnología”.

Robert Silva, luego del intercambio con los militantes colorados, continuó recorriendo empresas y emprendimientos productivos de la zona.

Por Javier Perdomo.