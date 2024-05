Vuelve el canto murguero hecho taller, a la Casa de la Cultura de Libertad

La Casa de la Cultura de Libertad enriquece su oferta de cursos y talleres para la temporada 2024 y propone dos nuevas actividades. El miércoles a las 20 horas comenzará el Taller de Murga a cargo del reconocido director y docente Sebastián Díaz, responsable escénico de la murga maragata De Frente y Mano de San José de Mayo, que ha participado por dos años consecutivos en el Concurso Oficial del Teatro de Verano.

Por otra parte el jueves 6 de junio a partir de las 17 horas comenzará el Taller de Formación en Diseño Textil y Vestuario, a cargo de la vestuarista y diseñadora Eugenia Llorens. Se trata de un curso inicial de diseño y proceso creativo de vestuario para artes escénicas, en el cual se trabajarán distintas técnicas de alteración textil y las mismas serán herramientas para luego poder confeccionar un vestuario.

ITINERANTE| Sebastián Díaz ofrecerá su taller en distintas localidades del departamento. Según lo que comentó a La Semana, “este taller hace tiempo que quería hacerlo porque es una forma de mezclar mis dos actividades, la docencia y el carnaval” y agregó que en principio “lo hice en el Instituto Cultural Español (ICE), de San José y como tengo algunos conocidos en Libertad surgió la posibilidad de hacerlo en la Casa”.

Para participar del taller no es necesario ninguna experiencia o conocimiento previo. “Es para jóvenes y adultos que quieran hacer murga, no importa incluso que piensen que no saben cantar; yo digo lo mismo y en tal caso aprenderemos juntos, esa es la idea, que se acerquen todos quienes tengan el deseo de cantar, bailar, sentir la batería de murga”, dijo el responsable del taller.

DESAFÍO| El taller tiene un objetivo en el mediano plazo. Díaz dijo que “es un proyecto que vamos a lanzar en paralelo en otras localidades, dentro de poco comenzaremos también en Ciudad del Plata y el gran desafío es que en un par de años se pueda realizar un concurso departamental con murgas de todo el departamento”.

A veces se escucha que es increíble que un departamento que ha tenido una larga historia murguera no genere más que una o dos propuestas a nivel de los concursos regionales. El murguista explicó que “hace muchos años hubo una linda movida a partir de la Semana de la Juventud Maragata y Sarita Lacava sacaba algunas murgas jóvenes; yo mismo a los 11 años pude salir en Los Bajitos, pero hace mucho tiempo que no se ve ese tipo de movidas”.

AAPORTES| Sebastián Díaz explicó además que “cuento con el respaldo de una murga cuyos integrantes podrán asistir a algunos talleres, como los integrantes de la batería, otros a cantar y compartir sus experiencias. Contamos con algunos vestuarios que podemos mostrar como modelos, pretendemos que el taller no sea demasiado teórico sino más bien desde la práctica y lo vivencial”.

Los objetivos del grupo participante serán determinados durante la experiencia general y en función “de las posibilidades e intereses podremos profundizar en algunos aspectos y técnicas. Este año a De Frente y Mano la maquilló Carolina Fontana que también trabajó con La Gran Muñeca y Queso Magro y seguramente venga después de junio a dar algún taller de maquillaje”.

Díaz agregó que “además estarán viniendo figuras reconocidas del carnaval como Felipe Gardiol, Diego Berardi, “Fito” Lacava, Carmen Corrales que es la Directora del Coro Municipal. La idea es que cuando llegue alguna de estas personas se produzca un intercambio directo con los participantes del taller”.

PROCESO| El docente explicó que “desde el comienzo iremos intentando armar el grupo en función de las características de cada uno, surgirán los solistas, los dúos, se les explicarán los detalles del movimiento escénico y el baile murguero”.

Asimismo el grupo podrá ir delineando los aspectos que conformen un espectáculo de fin de año. “Yo llevo 31 años de murga, comencé a los 9 años, mi padre es letrista, hay experiencia de cómo se estructura un espectáculo, además algunos interesados ya me han hecho saber que tienen algunas letras como para empezar a trabajar”, comentó.

Un aspecto que generalmente presenta dificultades en los procesos es lo que refiere a “la constancia del grupo en cuanto a la puntualidad y el compromiso a la hora de cada ensayo y en ese sentido debemos tener en cuenta que la murga se ha profesionalizado mucho. En algunas para mejor y en otras quizás no tanto porque a veces se pierde un poco el espíritu, lo fundamental es expresar, comunicar, buscar la risa o la reacción del público”.

DE FRENTE| Recientemente la murga De Frente y Mano, que dirige Díaz, comunicó a través de sus redes sociales, la decisión de no presentarse a la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de 2025 y dedicarse en cambio a recorrer los diferentes concursos regionales del interior del país. Consultado al respecto Díaz explicó que “la murga nació en 2003 y su primer concurso fue en 2004 y siempre tuvimos el sueño de poder pasar por el Teatro de Verano sin imaginar que 20 años después lo haríamos por dos años consecutivos”.

El murguista agregó que “vivimos dos carnavales increíbles; el recibimiento en los tablados fue estupendo, la murga gustaba mucho en los escenarios barriales, lo del concurso es otra historia, pero realmente el desgaste físico y mental que le genera a una murga del interior viajar todos los días desde su ciudad y el dinero que se requiera para competir es muchísimo y por más ingenio que se tenga llega un punto que es insostenible”.

Díaz aclaró que esta decisión de participar solamente en el interior “no significa que artísticamente no vayamos a dar lo máximo; no consideramos que se deba bajar un escalón en cuanto al espectáculo, es todo lo contrario, la murga ha buscado durante 20 años mejorar algún aspecto de un año al siguiente. Es un proceso lento pero firme, un año lo artístico, otro el grupo humano, la organización, pero siempre buscamos mejorar en algo y este año no será la excepción”.

LA COMPETENCIA| El Director Escénico del conjunto explicó que “cada año la mayor competencia que encaramos es con nosotros mismos para superar lo del año anterior” y agregó que en el interior se da “una competencia mucho más sana que en Montevideo y para quienes sentimos realmente todo lo que rodea al carnaval desde la preparación de cada viaje a otra ciudad es ya indescriptible”.

En cuanto a las diferencias entre los tablados montevideanos y los concursos regionales, Díaz destacó que “en los tablados de Montevideo uno se baja corriendo porque en una hora tiene que atravesar la ciudad para presentarse puntualmente en otro tablado y se pierde el tiempo del contacto con la gente en cada bajada, que es impagable”.

Retomando el tema del taller de murga, Díaz agregó que “esas experiencias también intentaremos volcarlas a los participantes del grupo en Libertad y de otras localidades en cuanto a la emoción desde que nos empezamos a maquillar, lo que se siente en el pasillo y cuando se escucha anunciar el nombre de tu murga”.

Como ya se dijo, el Taller de Murga de Sebastián Díaz comienza el miércoles 8 de mayo y se desarrollará todos los miércoles a las 20 horas. Por consultas pueden contactarse con su responsable a través del 092 092 109.

En cuanto al Taller de Formación en Diseño Textil y Vestuario de Eugenia Llorens que comienza el jueves 6 de junio y todos los jueves a las 17 horas los y las interesadas pueden consultar a través del 099 543 956.

Por Jorge Gambetta.