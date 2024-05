«El Quincho» tiene nueva Directiva, que aún espera el informe económico final de comisión saliente

El encuentro con Selva Arbulo y alguna otra de las personas que la acompañarán en la gestión del Hogar de Ancianos “El Quincho” debió cambiarse en varias ocasiones, porque el anunciado relevo de autoridades no se terminaba de concretar. Finalmente el cambio ocurrió el 3 de mayo, pero hay muchas interrogantes que los nuevos directivos del hogar de gestión social necesitan lograr que se les responda.

Acompañan a Arbulo en la nueva Comisión Directiva, Carlos Guerra como su Vicepresidente, Lilián Bravo Piñeiro como Secretaria, Carmen Arrizabalaga como Prosecretaria, Melisa Travieso como Tesorera y Graciela Bentancor como Protesorera. Los vocales son Juan Carlos Fraga, Betina Bertolini y Eulogio Rodríguez, en tanto que la Comisión Fiscal está integrada por Luis Chacón, Aníbal Rodríguez y Ricardo Sánchez.

El encuentro con La Semana ocurre finalmente el sábado 5, a escasas horas de haber asumido la responsabilidad de “El Quincho”. Arbulo y Guerra dicen que saben algunas cosas de la situación del hogar, pero más allá de lo que sepan o que no sepan “estamos preparados para ir a trabajar”.

La intención, es según Carlos Guerra, dividir el trabajo en equipos. En particular Arbulo estará al frente de lo que es la economía y la normativa de la institución, en tanto que él va a trabajar en la gestión humana. “Al venir trabajando en la parte de gestión humana en la empresa en la que me desempeño como trabajador, uno detecta más fácil los problemas”, dijo el novel Vicepresidente.

Contó que su objetivo es que “la asistente social que va por los abuelos al hogar, se integre un poco el trabajo con las funcionarias, porque sabemos que es un trabajo emocional y desde ese punto de vista vamos a tener que hacer un poco de gestión social interna. Debemos crear puentes, porque es muy fácil cuando se trabaja con algo tan delicado como los seres humanos, que los puentes se rompan entre compañeras, debido al stress que genera el trabajo. Entendemos que hay que trabajar mucho en eso”.

Uno de los temas que causó mucha preocupación previo a la asunción fue el de las finanzas de “El Quincho”, a raíz del informe económico al final de febrero, que fuera presentado por la comisión saliente en una de las asambleas realizadas durante los últimos meses.

Al asumir siguen con la incertidumbre. Selva Arbulo dijo que “por ahora no hemos visto los números finales; vimos un número muy alto y eso nos generó susto. Parecería que ese número bajó, que pudieron pagar algo, por ese lado estamos más tranquilos, pero en realidad, se pidió el estado de cuenta último y no está pronto”. Se esperaba que esos datos estuvieran el lunes 6, aunque al cierre de esta edición, eso no había podido ser confirmado por este medio.

“Hace un año que estamos en esto, formamos una comisión o no la formamos, no la entregan, la entregan. Fue todo un divague y seguimos sin saber los números finales”, añadió la Presidenta de “El Quincho” a este medio.

OBRAS | Proyectando a futuro, comentaron ambos directivos que como objetivo a largo plazo tienen el de cambiar el quincho del hogar por otro tipo de techo. Para lograrlo, dijo Guerra, “la parte económica es central, pero no es la más difícil, se puede lograr el dinero por etapas, pero sí hay una parte que es muy crítica respecto al movimiento logístico con los residentes”.

“Hay algunas propuestas sobre la mesa, serán los arquitectos los que dirán si es una locura nuestra o no. El salón grande, donde está el quincho, independizarlo del resto de las habitaciones y hacia el fondo hacer algún salón grande para que sea utilizado como comedor mientras se hace la obra. Terminada la obra, queremos ver si ese salón grande, se puede transformar en nuevas habitaciones. Podríamos llegar a cerca de 40 residentes. La idea la venimos masticando hace muchos años”, dijo Guerra, quien acompañó como Directiva a Arbulo en la anterior gestión.

“El compromiso del BPS de los dineros está, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte y ahora no hay. Eso no va a ser ya, porque tenemos otras urgencias”, agregó Arbulo.

La nueva Presidenta culminó diciendo que se siente dolida con todo lo ocurrido. “Nos han usado, nos dijeron el 8, no, el 8 no, el 28; después el 5, el 25 (se refiere a asambleas realizads); así venimos hace meses, ya estamos en mayo y no sabemos los números finales. Los necesitamos, queremos saber con cuánto dinero entramos, si les decimos a las chiquilinas no hay dinero para sueldos y aguinaldos o si les decimos a los abuelos, no hay plata para la comida”.

“Todo eso me tiene mal”, dijo Selva Arbulo, que de todas formas se mostró contenta con las distintas demostraciones de apoyo que ha tenido en todo el proceso. Agradeció de forma especial a las funcionarias de “El Quincho” que hasta le enviaron flores a su casa, luego de resultar electa como Presidenta.

Por Javier Perdomo.