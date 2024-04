Comenzó el Torneo Experimental Sub 14 de la liga de Ecilda Paullier

La primera actividad futbolística 2024 de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, comenzó a rodar y tuvo el estreno del octavo Torneo Experimental Sub 14 en el Edgar Larramendi de Ciudad del Plata, escenario que albergó el puntapié inicial del año futbolístico el domingo 25 de marzo.

Este año juegan ocho equipos que se enfrentan todos contra todos en siete fechas y tendrá cuatro partidos por etapa. A los equipos que ya venían participando en las primeras temporadas del Experimental, se le suma la participación absoluta del club libertense Cimarrones FC y que también competirá en Sub 15 y Sub 17. Por otro lado, Bella Vista ingresó este año al Experimental Sub 14. La primera jornada tuvo cuatro ganadores y un gran promedio de gol. Se convirtieron nada más ni nada menos que 30 goles, con todos los equipos diciendo presente en la red.

SAN RAFAEL | En el estreno del torneo y en lo que significó el primer juego del campeonato, se enfrentaron en el Edgar Larramendi, los equipos de San Rafael y Sacachispas. En lo que fue la primera contienda hubo victoria del equipo azul y oro de Rafael Perazza por 3 a 1. Los goles del equipo ganador, fueron anotados por Álvaro Chacón, Tobias Bravo y Oriana Tola, mientras que Ezequiel Fajardo fue el encargado de anotar el gol del conjunto naranjita de Ecilda Paullier.

CIMARRONES | A segunda hora se produjo el estreno en la Liga Regional de Ecilda Paullier, del conjunto libertense de Cimarrones FC. En lo que fue su primera participación en torneos juveniles de la Liga, el equipo dirigido por Sergio «Rudy» Perdomo y Alexis Maisian, se fue con una sonrisa tras vencer a Independiente por 5 a 2. Destacada actuación de Mateo Roldán quien anotó tres goles, a los que se suman los tantos de Laureano Oteguy y Gonzalo De los Santos, quien convirtió el primer e histórico gol del conjunto cimarrón para poner el 1 a 0 parcial en el encuentro. Para el equipo de Puntas de Valdez, anotaron para poner el partido parcialmente 3 a 2 (el rojo caía 3 a 0), Gonzalo Rosas y Gerónimo Gómez.

ORIENTAL | En la larga tarde futbolera por el Torneo Experimental Sub 14, Oriental y Bella Vista se midieron en el tercer encuentro de la primera etapa, que se saldó con una clara victoria del equipo de la «Villa» por 7 a 2, en lo que fue uno de los dos encuentros con más goles convertidos (nueve). A pesar de que comenzó ganando el conjunto de Villa Rives, Oriental supo darlo vuelta y llevarse una clara victoria. Se destacó Alan Álves con cuatro anotaciones, Leandro Galaretto convirtió dos goles y Lucas Leguizamón puso el otro gol del conjunto ganador. Para Bella Vista, se hicieron presentes en la red, Martín Ramírez y Matías Imbriaco.

JUVENTUD | La primera jornada del Torneo Experimental Sub 14, tuvo la presencia del vigente campeón en la categoría, Juventud Unida, quien se midió ante el local, Ciudad del Plata. El partido tuvo muchas emociones y entre ambos equipos convirtieron 10 goles en su primera presentación en el campeonato. La victoria fue para Juventud Unida por 6 a 4 y el equipo verdolaga contó con un penal sobre el final que pudo ser uno más para su cuenta, pero el remate se estrelló en el horizontal.

Cabe destacar, que la primera mitad, terminó 4 a 2 favorable al conjunto azul de Ciudad del Plata. Los goles del conjunto verdolaga fueron anotados por Facundo Benítez en tres oportunidades, Elías Menéndez, Joaquín Chiesa y Fabrizzio Pérez, mientras que Nicolás González, Esteban Espinoza, Lucas Sosa y Santiago Sosa, fueron los autores de los goles platenses.

PRÓXIMA | La próxima fecha del Torneo Experimental Sub 14, se estará desarrollando el fin de semana del 6 y 7 de abril en el Complejo Deportivo de Estrella del Sur, donde oficiará de local Bella Vista. Los encuentros tendrán a Oriental ante Ciudad del Plata, Independiente contra Bella Vista, Juventud Unida ante San Rafael y Sacachispas enfrentando a Cimarrones FC. El miércoles en la reunión de la liga se fijarán los horarios de los partidos.

Por Nelson Guillermo.