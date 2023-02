Referente frenteamplista Heber Sellanes expresó preocupación por el cuidado del agua

La charla con Heber Sellanes, ex Diputado, Veterinario, referente del sector agropecuario del Frente Amplio de San José, ocurrió en un viernes amenazante; con nubes y anuncios de lluvias pero con la advertencia de que no alcanzaría para nada, la sequía continúa y recién para finales del corto febrero podría haber algo de alivio, aunque claro es una probabilidad. Pero para Sellanes, el problema no hizo más que empezar y es allí donde se inicia el diálogo.

“La situación es gravísima, estos eventos de sequía son cada vez más habituales y más graves; o sea que lo del cambio climático no es verso, es una realidad”, comienza diciendo Heber Sellanes. “Han desaparecido las estaciones, no hay otoño, no hay primavera; pasamos directo del invierno al verano. Hay una serie de cambios que afectan a todo el mundo; al productor agropecuario en primer lugar, pero también al consumidor, porque vas a comprar un kilo de tomates y te vale 100 pesos porque hay cada vez menos producto”, agregó.

Respecto a la actual coyuntura, dice el asesor de la candidata frenteamplista María Noel Battaglino, que “para el campo, se me ocurre que va a ser jodido todo el año, porque por más que llueva ahora, como se dice siempre, no llueve pasto; hay que esperar 60 o 90 días, después se viene el invierno arriba. Es probable que empiece a llover y tengas alguna avena, algún ryegrass; los granos se están terminando, normalmente se importa de Entre Ríos, pero están igual que nosotros por la sequía”.

MUNDIAL | El dirigente político insistió en que “todos estos eventos extremos de los que estamos hablando ocurren porque el mismo hombre se ha encargado de llegar a estar en estas condiciones. Tenemos dos recursos finitos que son la tierra y el agua, que se están sobreexplotando de una manera fenomenal”.

“Hace años que el comité de especialistas de la ONU viene diciendo que si no se toman medidas a nivel global, sobre todo en los países más desarrollados, para el año 2025 se prevé una situación de no retorno. El tema es global, grave y nadie le da pelota, porque los árabes han aumentado la producción de petróleo aprovechando el precio de coyuntura y Estados Unidos vuelve al fracking por la suba del petróleo; es decir, no hay perspectiva a corto plazo de que los países tomen medidas para frenar esto”, agregó el entrevistado.

Respecto a las medidas que apuntan a respaldar económicamente a los productores rurales ante eventos de esta naturaleza, dijo Heber Sellanes que “son una aspirina, de alguna manera prorrogan la agonía, porque si vos me corrés los pagos de enero para febrero, en febrero lo tengo que pagar y estoy en la misma situación que hoy y enseguida tengo marzo, para pagar por ejemplo, el BPS. Si me corrés los créditos estamos en la misma situación, lo tengo que pagar después con una situación similar”.

Sellanes fue también crítico con el riego: “se promueven algunas medidas como la gran panacea; parece que el riego es la solución, pero el agua se saca de los acuíferos. Si pensamos, por ejemplo, en el acuífero Raigón, es uno solo y si sigo sacando agua y riego, tengo mucha comida, pero dejo sin agua al vecino, entonces eso no está funcionando. No es una solución definitiva ni a largo plazo, es consecuencia del extractivismo”. Mencionó además que el acuífero necesita que llueva para recargarse.

Sellanes consideró a su vez,“totalmente obsoleta”, la limpieza de tajamares; “porque es lo primero que se seca en un momento de sequía, además de ser una fuente de contaminación. No es un paliativo”, comentó Sellanes.

Agregó luego el Veterinario que “las represas para regar son fuentes de agua que no se recargan, por lo tanto no son la respuesta tampoco”.

CORTOPLACISTAS | Para el referente frenteamplista, en Uruguay “no se ha cuidado el recurso agua” y alertó sobre la idea de producir más y más. “Se insiste en que hay que producir más, que hay que más litros por hectárea, más kilos de carne por hectárea porque si no, no es rentable, pero al final vivimos corriendo atrás de la zanahoria”, comentó Heber Sellanes.

Entiende el dirigente frenteamplista que “ningún gobierno va a solucionar esto a corto plazo, se necesita mucha investigación, invertir en investigación. Hoy en el país la investigación la hacen las empresas que vienen por nuestros productos, que son transnacionales, porque nuestros investigadores no tienen recursos. En Uruguay hay 400 tipos de pastos que son autóctonos, de esos hay 90 y pico que son leguminosas; deberíamos investigar si alguno de esos puede suplantar la importación de semillas y por ese lados ir intentando paliar estas situaciones. Eso es a largo plazo, no es para ahora, pero algún día tenemos que empezar a buscar ese tipo de soluciones”.

Sin embargo, dijo el Veterinario, “las medidas que se toman, se toman si pensando en los productores, pero también se toman pensando en las elecciones de dentro de dos años. Todos los gobiernos hacen lo mismo, a veces toman medidas para la tribuna y también toman otras que aportan, pero tendríamos que dejar esa cultura de estar en una elección permanente y pensar más a largo plazo”.

MENOS FÉRTILES | Consultado Heber Sellanes sobre si entendía que puede estar produciéndose una degradación en la calidad de las tierras del Uruguay, comentó que “hace dos o tres años atrás, el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), tomó muestras de tierras de todo el país y sus técnicos hicieron un estudio que estableció que en 20 años, la fertilidad del suelo en Uruguay, ha disminuido un 10%. Ese estudio que no aparece en ningún lado, es una señal de alerta importante. Hay que empezar a tomar medidas ya”. Heber se preguntó si en 20 años disminuyó 10%, qué pasará en 50 años al ritmo de explotación que se realiza en el presente.

Cree que otro tema que hay que investigar, es cuánto tiene que ver el aumento de la forestación en estos episodios. “Es un disparate el agua que consume, en realidad estamos exportando agua”, comentó Heber Sellanes, mientras afuera se escuchan caer unas gotas mentirosas, que simulan llover en una soporosa mañana de viernes de enero.

Lamentó además que cuando vuelvan las lluvias, todos se van a olvidar de este momento, hasta que venga otro evento similar y se vuelvan a repetir las mismas cosas que se dicen ahora.

Por Javier Perdomo.