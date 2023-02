Polémica en San José por las obras en la avenida Herrera

El edil del Partido Colorado Alfredo “Nito” Lago, ingresó una moción a la Junta Departamental para llamar a sala a la intendente de San José Ana Bentaberri, para que dé las explicaciones de las marchas y contramarchas surgidas en las obras de remodelación de la Avenida Luis Alberto De Herrera de la ciudad de San José de Mayo.

Si bien la intención del legislador departamental colorado era que el asunto fuera considerado en la sesión que estaba pactada para la jornada del lunes 30 de enero, ya en la tarde del jueves 26, desde el oficialismo se le había informado que la misma será puesta a consideración en una sesión que tendrá lugar el próximo lunes 6 de febrero en la que, además se tratará una segunda moción ingresada por el mismo Edil a través de la que solicitara la eliminación de las denominadas “lunetas”, construidas en parte de la avenida que está siendo remodelada, así como también la corrección de las esquinas.

“Hubo ciertas marchas y contramarchas en la remodelación de la Avenida Herrera que las paga el ciudadano. No podemos improvisar demasiado en determinadas cosas, pueden haber errores pero no un cúmulo de errores que los va a pagar el ciudadano. No lo paga la Intendente, lo paga el ciudadano a través de los impuestos que cada uno de nosotros paga con dificultades”, dijo Alfredo Lago en el programa “Según cómo se mire” de Radio 41.

Las obras que se vienen ejecutando desde hace algo más de un año en Avenida Luis Alberto de Herrera y en la plaza 4 de Octubre han generado distintas polémicas desde que dieron inicio. Entre las críticas que más han sobresalido hay que recordar

el retiro de los árboles, la demolición de los baños públicos en la Plaza 4 de Octubre, que estaban siendo construidos y la implementación de canteros o “lunetas” que sobresalen de las veredas hacia la senda de circulación vehícular y tantos otros que han generado molestias de la ciudadanía, como cuando los comerciantes ubicados sobre la avenida, exigieron mayor coordinación a la Intendencia por el impacto negativo que la obra estaba generando en el movimiento comercial.

“Me fueron llegando diferentes discrepancias, inquietudes en cuanto a la remodelación de la avenida Herrera, de cómo se estaba gestando y supuse que como me llegan a mí, los integrantes del Ejecutivo Departamental puedan andar en los mismos lugares que pueda andar uno y también les debe de llegar esas discrepancias y deben haber escuchado las dificultades y accidentes que se han generado”, dijo Alfredo Lago en la pasada semana.

De acuerdo al único Edil del Partido Colorado “no está habiendo la armonía urbanística” que a su entender tendría que haber sobre la Avenida. Sin embargo, Lago aclaró que “el llamado a Sala no es un tirón de orejas”, sino que busca que se pueda aclarar algunos aspectos de la obra en marcha. “A mí lo que me preocupa es la improvisación porque sale plata y por los perjuicios que pueda generar y que ha generado, entonces ha llegado el momento de discutir qué es lo que queremos. ¿Queremos una Avenida o no?”.

MODIFICACIONES | El pasado miércoles 25 de enero, con el objetivo de atender algunos de los reclamos de los vecinos residentes sobre esa importante arteria de la capital departamental, el arquitecto Julio Delgado informó que se realizarán algunos cambios. El profesional explicó que los canteros que aún no se han construido tendrán 50 centímetros menos que los actuales “para que no sobresalgan la línea de los coches” que estacionan entre cada uno de ellos.

Con respecto a los ya existentes y pese a que Lago asegura que “generan más dificultades que beneficios”, Delgado dijo que se mantendrán tal como están y que en el tramo en el que se extienden “se adelantará la pintura horizontal de la calle, que estaba prevista para más adelante”. El Arquitecto agregó que posteriormente se evaluará el movimiento vehicular y que en caso que se entienda que también deben reducirse esos canteros, se procederá en consecuencia.

A su vez, el arquitecto Delgado anunció que se aplanará el radio de curvatura de las esquinas para que sea más fácil el ingreso de los vehículos a la Avenida: ”se va a poder doblar más cerrado, por decirlo de alguna forma”, comentó el profesional encargado de la obra.

CUESTIONAMIENTO | Tras las declaraciones del Arquitecto, la edila Mariela Peláez del Frente Amplio se refirió al asunto en redes sociales y particularmente a las modificaciones anunciadas: “No veo la coherencia de los cambios a cuentagotas… No me parece serio”, escribió la edila en su cuenta de Facebook. Cabe recordar que en el mes de diciembre, Peláez ya había formulado varios cuestionamientos desde la Junta Departamental.

Sin embargo, Mariela Peláez se mostró abierta a la posibilidad de que los cambios que se aplicarán a la obra puedan resultar positivos: “Veremos los resultados, en especial quienes vivimos sobre la Avenida Herrera”, escribió la Edil. Finalmente agregó que está “en el debe” la reposición del arbolado. “Una incógnita total”, comentó la representante frenteamplista.

A FAVOR DE CANTEROS | Por su parte el ingeniero agrónomo Diego Barboza, integrante del colectivo San José Más Verde y asesor de la Intendencia en materia de arbolado, se expresó a favor de los canteros.

Barboza lo hizo también desde su cuenta de la red social Facebook. Allí escribió que los cuestionados canteros permitirán “salvar todas las problemáticas generadas por árboles grandes en las veredas”. Asimismo, agregó los canteros facilitarán el contar con “un arbolado adecuado, con árboles de gran porte” que, por otra parte, “se podrán mantener en buen estado”.

Al cierre de esta edición, lunes 30 al mediodía, se esperaba un nuevo comunicado del edil Lago, explicando las razones por las cuales no participaría de la sesión ordinaria de la Junta Departamental de esa jornada, en la que en principio se iba a analizar la moción que él había presentado.

Imagen: edil Alfredo «Nito» Lago.

Por Katherine Martínez.