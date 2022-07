Manini Ríos visitó Libertad y defendió exoneraciones para pequeñas y medianas empresas

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, visitó el pasado viernes Libertad, como parte de una nueva gira que realiza por el país, dando a conocer el pensamiento de su sector político y conociendo las realidades locales, según él mismo mencionó.

Comentó el Senador a la prensa local que está realizando la tercera gira, luego de lo que fueron las elecciones departamentales. “Concebimos la política como un permanente contacto con la realidad. El día que los políticos pierden contacto con eso, empieza el descrédito de la gente”, dijo el Senador cabildante, que agregó de inmediato que “la realidad se sabe escuchando a la gente y diciendo nosotros qué es lo que pensamos hacer, cuáles son nuestros proyectos. Eso es lo que nos da el baño de realidad que impide que el político se aísle en una burbuja y termine haciendo las cosas mal, a espaldas de la gente”.

Al hacer referencia al proceso de discusión y aprobación de la rendición de cuentas dijo que Cabildo Abierto ha hecho muchas propuestas, “algunas de ellas se consideraron, otras no, pero estamos en un proceso de negociación”.

Continuó diciendo que “una vez que entra la rendición al Parlamento hay una etapa de negociación de tres meses. Antes que finalice el mes de setiembre, se pueden mejorar muchas cosas”.

El Senador mencionó luego que su partido quiere “introducir alivios sustanciales para las pequeñas y medianas empresas, para los cuentapropistas, que tengan alivio en el tema tributario, porque ese sector de la actividad es el que genera más trabajo y es el que más ha sido relegado en las políticas que se han aplicado en el país”.

“Los grandes ignorados en este país ha sido toda esa franja del medio, el mediano, el pequeño, el micro empresario, el cuentapropista, así como el asalariado al que le aplican un IRPF que no es impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo. Paga más el que trabaja más, no el que tiene más. Esos cambios son los que queremos concretar”, mencionó el ex candidato a la Presidencia.

OPTIMISTA | Consultado sobre si cree que los planteos de su sector serán contemplados, dijo que “hay cierto ambiente para tener un moderado optimismo”.

“Por supuesto que todos sabemos que la sábana es corta, pero nosotros también damos idea de dónde alargar la sábana, de cómo obtener los recursos para atender nuestros pedidos”, dijo Manini Ríos, que profundizó su comentario diciendo que “hay exoneraciones tributarias que se le han concedido a los grandes capitales hace muchos años, que en su momento se justificaron pero que hoy tal vez ya no tengan razón de ser y es necesario revisar. El Ministerio de Economía está dispuesto a hacerlo y es probable que tengamos noticias al respecto”.

El legislador insistió en respaldar a la clase media. “Hay que apostar al trabajo nacional, al pequeño productor, porque son los generadores de trabajo, en el caso del medio rural son los que arraigan la familia a la tierra y apostando a ellos, podemos revertir ese proceso de vaciamiento del interior. Esa es la tragedia más grande que tiene el país hace muchos años. Hay que pararlo de una vez por todas y no lo paramos con inmensas superficies forestadas, sino con emprendimientos familiares. En eso, le va el futuro al país”, dijo Guido Manini Ríos.

SER CUIDADOSOS | En referencia a la posición de Cabildo Abierto sobre la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con China, dijo Manini Ríos que “hay que hacer tratados de libre comercio con todo el mundo si fuera posible. Somos partidarios de eso, pero cada tratado tiene determinadas disposiciones que hay que analizar. El tratado con China aún no existe, no se ha escrito, por lo que no podemos decir si es bueno o malo”.

“Pero lo que sí hemos dicho es que tenemos que ver muy bien que ningún tratado signifique romper con nuestros socios del Mercosur. Tenemos que ser cuidadosos, hay mucha dependencia económica, cultural, turística, que no la podemos perder”, dijo el Senador.

Mencionó también Manini Ríos que “la reactivación del empleo, que cada uruguayo tenga acceso al empleo, creo que es el gran desafío, la prioridad que debemos tener en este momento” (audio proporcionado por Canal 8).

Por Javier Perdomo.