Lucía Etcheverry y la denuncia contra Yamandú Orsi: «Acá no vale todo»

Entre quienes se acercaron al Puente Valdez el sábado 16 a la tarde para participar de la actividad de protesta, se encontraba la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Etcheverry, quien ese día participaba en una instancia de coordinación del sector del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi en balneario Kiyú.

Consultada por La Semana, dijo Etcheverry que llegó hasta el lugar al ser enterada de lo que estaba pasando. “Nos pareció de orden venir a saludar e interiorizarnos un poco la situación”, dijo la Diputada, Arquitecta y ex Directora Nacional de Vivienda.

Respecto a la reunión mantenida en Kiyú, dijo que es parte de las actividades que el sector realiza “en respaldo de la candidatura de Yamandú Orsi, quien está recorriendo todo los departamentos del interior y nosotros, como ya lo hemos hecho antes hacemos lo mismo. Esta es la sexta vez que hemos recorrido todos los departamentos y las localidades para escuchar, para interiorizarnos de las dificultades, para intercambiar información y para recoger propuestas que tiendan a solucionar los problemas que la gente está viviendo”.

En relación a la denuncia de agresión contra Yamandú Orsi, dijo Lucía Etcheverry que “es una situación dolorosa, que genera mucha impotencia y un poco de rabia. Esa falacia, esa barbaridad no es solamente contra Yamandú, porque en la política hay gente y detrás o al lado de cada candidato, hay familia, hay hijos; hay compañeras, compañeros”.

Etcheverry consideró que el ataque a Orsi es “infundado, increíble, que además de a la persona que está dirigido, que es el candidato que las encuestas dan con mayores probabilidades de ganar la Presidencia, daña a todos los partidos. Esto debería ser preocupación y ocupación de todo el sistema político para que no se den más, porque estas cosas no pasaban en el país. Acá no vale todo”.

Respecto a si esperan nuevos ataques durante la campaña Etcheverry dijo no saber, pero comentó que “hay compañeros y compañeras que están evaluando la situación; lamentablemente es lo que viene sucediendo hasta ahora”.

La Diputada tuvo durante el presente período un trabajo legislativo importante en áreas como la salud y la vivienda que, dijo, “son enormes debes” de este gobierno. “La gente votó con expectativas de cambios, pero fueron cambios para peor. En salud tenemos una situación muy compleja donde faltan los medicamentos en todos lados, en las policlínicas, en los hospitales, la gente va de un lugar a otro. Hay demoras inauditas por especialistas, atrasos en las cirugías”, dijo Etcheverry.

“En el caso de la vivienda, prometieron 50 mil viviendas y no hay todavía nada. El plan ‘Sueños en Obras’, lo presentaron cinco veces, le agregaban adjetivos al programa, pero hicieron 180 viviendas en cuatro años, que ni siquiera están entregadas todavía”, dijo Etcheverry.

Culminó diciendo que “hay debes enormes, que son necesidades urgentes de la gente, que hay que resolver y para las que el FA tiene propuestas en cada una de esas temáticas surgidas del diálogo con la gente en todo el país”.