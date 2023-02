La Regional Interior del MPP -FA estuvo de campamento entre sábado y domingo pasado

Entre el sábado 11 y el domingo 12 de febrero, en el balneario Kiyú, estuvieron de visita las principales figuras del Movimiento de Participación Popular (MPP), participando del campamento de la Regional Interior de ese sector frenteamplista. En distintos momentos del fin de semana, se hicieron presentes la ex vicepresidente de la República Lucía Topolansky, el ex ministro y ex senador Ernesto Agazzi, los senadores Daniel Caggiani, Charles Carrera, Alejandro “Pacha” Sánchez, diputados de todo el interior del país y el intendente de Canelones y probable precandidato presidencial Yamandú Orsi.

Para la tarde del sábado estaba anunciada una “mateada” en la plazoleta de Ordeig, donde haría uso de la palabra Topolansky, pero el intenso calor que hubo en toda la jornada, llevó a que la esposa del “Pepe” Mujica, participara de la actividad en la mañana y se terminara retirando, La “mateada” terminó haciéndose en el camping en que estaban instalados y pocos no participantes del encuentro, se hicieron presentes.

En la oportunidad, La Semana dialogó con el senador y ex director General de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera, quien comenzó explicando las características del encuentro. “En Kiyú nos juntamos los compañeros del interior del país, de los 17 departamentos, lo que en el MPP llamamos el Regional Interior. Estuvimos discutiendo un documento base que lo que establece es la estrategia para esta etapa y hacia el futuro. El gran objetivo estratégico de la 609 es ganar el gobierno nacional en 2024, porque al haber perdido el FA, el gran perjudicado fue la gente debido a los recortes que se han dado con este gobierno”.

Carrera profundizó su argumento que, por ejemplo “en el departamento de San José, lo he estudiado, en materia de medicamentos se ha comprado el 80% menos de lo que se compraba; ocho de cada 10 medicamentos se ha comprado menos; se ha ahorrado en las cosas más básicas, no hay Diaformina, medicamentos para la presión arterial, no hay medicamentos para salud mental”.

“Eso es lo embromado, que se hayan recortado los recursos para la educación, que se hayan recortado los recursos para la vivienda, que no haya una perspectiva de futuro para el país en un mundo tan complejo”, agregó el Senador.

En opinión del Senador, “con toda la incertidumbre que hay en el mundo, en Uruguay no hay un programa de desarrollo hacia el futuro. Tenemos malas relaciones con nuestros vecinos, por suerte vino Lula y se restableció el camino del diálogo, pero acá hubo legisladores del Partido Nacional que decían que había que romper con el Mercosur, cuando el segundo mercado más importante para el Uruguay es Brasil”. Carrera puso como ejemplo que “vendemos más a San Pablo que a toda Alemania o Inglaterra”.

El legislador del MPP, consideró luego que el FA es la herramienta para los cambios y que debe “tener amplitud, convocar, dialogar y tener un programa realizable”.

UNA PIEZA | Luego se refirió al caso Astesiano y a los casos de espionaje, en uno de los cuales él fue víctima. “Estamos muy preocupados, parece mentira lo que estamos viviendo, que haya existido espionaje, que dos legisladores del FA hayamos sido víctimas de espionaje. Hay un grupo de personas que están siendo indagadas y en todo está involucrado el Jefe de la Seguridad Presidencial, alguien que Lacalle Pou puso en ese lugar; eso le abrió las puertas a la utilización de la infraestructura en materia de seguridad, no para el beneficio general como debe ser, sino para su beneficio personal. Vendía información, hay actos de corrupción”.

“Todo esto nos preocupa, exigimos responsabilidades políticas; nos gustaría que el Presidente se hiciera responsable, que pidiera disculpas a todos los uruguayos”, comentó Carrera.

Ante esto, agregó, “el posicionamiento del FA es defender la institucionalidad democrática, es decir claramente que este no es el Uruguay que queremos, que soñamos. No queremos vivir en una sociedad en que haya seguimientos, porque eso daña y perjudica la imagen del país”.

“Hoy somos menos democracia, hemos perdido calidad institucional. Hoy, nuestros documentos valen menos, el año pasado nos enteramos que hay un narcotraficante peligroso y pesado al que se le dio un pasaporte para que saliera de la cárcel. Es una situación complejísima”, dijo el legislador.

Consultado Carrera sobre si una vez caído Astesiano se terminó el espionaje a opositores, respondió: “No lo sabemos. Creo que Astesiano era un engranaje de algo más. Astesiano tenía un rol, un papel y hacía todos estos trabajos sucios en conocimiento de las jerarquías. Lo que me pregunto es como nadie ha renunciado, porque movieron la cúpula policial, pero el jefe de Astesiano era Ferrés, el prosecretario y no dice nada”.

Respecto a la seguridad dijo que “estamos en una situación crítica, en el cuarto año de gobierno los homicidios hace dos años que vienen creciendo. Hoy hay una crisis de mando en la Policía, porque pusieron jerarcas de la vieja guardia, que no estaban preparados para esta etapa que vive el Uruguay. Ahora los relevan a todos por estar vinculados a círculos de corrupción; eso genera descontrol, crisis de mando que lo que provoca que los delitos no paran de crecer”.

IGUALDAD | Respecto a las razon

es por las que quiere el FA ganar las próximas elecciones, dijo que “quiere ganar para tener un Estado más justo, que sea más igualitario, para que no pase lo que ha pasado ahora, en que la masa salarial se achicó; este gobierno, el de los Lacalle, los Manini, dirige el país para los poderosos y nosotros lo que decimos es que hay que pensar el país para los más débiles, que están quedando en el camino, que no tienen trabajo, que tienen que ir a una olla, que no tienen medicamentos. Por todos ellos y por muchos sueños más es que el FA debe volver a ganar”.

Por Javier Perdomo.