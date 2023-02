Diputado Nicolás Mesa se solidarizó con guardavidas de Kiyú en su oratoria

La actividad del sábado a la noche en el camping “Atrapasueños” de Kiyú, incluyó breves piezas oratorias de algunos de los dirigentes presentes. Entre ellos estuvo el vicepresidente de la Departamental del FA Osvaldo Nicoletti, quien saludó a la militancia del MPP y puso énfasis en el tema de la unidad.

Luego hizo uso de la palabra el diputado por San José Nicolás Mesa, quien hizo mención a distintas temáticas desde la perspectiva josefina (habló en particular de la situación con los medicamentos y de los escasos servicios con los que cuenta Ciudad del Plata), y culminó enviando un saludo a los guardavidas de Kiyú, quienes recientemente vivieron una situación trágica con la muerte de tres bañistas.

Habló también la diputada de Tacuarembó Sulymar Ferreira y para el cierre quedó Charles Carrera, quien en una parte de su alocución dijo que “nosotros queremos un Estado al servicio de sus habitantes, al servicio de los más débiles; queremos un Estado con calidad democrática. Es vergonzoso que le hayan dado el pasaporte al narco más peligroso y pesado que ha tenido el Uruguay, con vínculos locales e internacionales ¿Y qué paso? Nada, Heber no se fue, Maciel tampoco y lo mismo el Canciller. Ellos dicen que se preocupan por la seguridad ciudadana y que combaten el narcotráfico, pero le dan el pasaporte a un narco peligroso y siguieron la estrategia del abogado Balbi. Es vergonzoso”.

Más adelante agregó: “nosotros no compartimos un Estado que espía, que hace espionaje a la oposición, que busca callar a sus opositores, extorsionarlos para que no cumplan con el objetivo que nos dio la ciudadanía en la elección de 2019. Nosotros no compartimos eso, nosotros compartimos la pluralidad, el debate, porque es de ahí donde surge la verdad. Nosotros no buscamos eliminar al otro, no tenemos odio, nosotros tenemos pasión y amor por esto que hacemos, porque somos militantes 24/7 y ese es nuestro rol militante. El militante del MPP cuando está en la función pública tiene el rol de servidor público”.

Culminó diciendo: “militamos para que en octubre de 2024 digamos que en marzo de 2025 se van y va a volver a haber dignidad y vamos a resolver todos estos dramas que hemos escuchado acá”. Estas palabras, despertaron el cerrado aplauso de los presentes.

Por Javier Perdomo.