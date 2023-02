Selecciones del Sector Interior: Marcelo Perdomo consideró positivo el proceso en Sub 17 pese al corto tiempo de trabajo

El entrenador de la selección Sub 17 Marcelo Perdomo también evaluó la actuación de su equipo. Comenzó diciendo que “fue un proceso bastante intenso, tuvimos poco tiempo desde mi designación para prepararnos. Nos tuvimos que apoyar en procesos anteriores y creo que fue una fortaleza porque el grupo ya se conocía, los jugadores ya venían trabajando juntos desde hace tiempo y hoy por hoy vemos que eso fue una de las fortalezas y nosotros lo que debimos hacer fue intentar sumarnos al grupo”.

En cuanto a los resultados Perdomo agregó que “fue un proceso duro con derrotas, golpe tras golpe con muy poco tiempo entre un partido y otro para poder cambiar y dar vuelta la pisada y casi al final de la fase de grupos se nos dio la posibilidad de ganar los puntos ante un rival directo e incluso la posibilidad de enfrentar a ese rival que ese mismo día supimos que se quedaba con tres puntos menos y nosotros con esos tres puntos y un envión anímico con el que por suerte los muchachos pudieron mostrar lo que nosotros sabíamos que eran capaces de hacer”.

Perdomo entiende que debido a “la propia competencia o los nervios y ansiedades no se nos había dado los partidos como para hacer un gol y en ese partido con Colonia Capital que nos permitió clasificar nos pasó de todo, hicimos el primer gol, pasamos a perder y tuvimos luego que salir a dar vuelta el resultado y cuando lo logramos debimos mantenerlo por 10 o 15 minutos muy difíciles”.

El entrenador dijo que “al término de ese partido hubo como un afloje general porque ese resultado se lo merecían los muchachos y todos los que habíamos pasado junto a ellos tantas tristezas cuando las cosas no salían”.

El partido debut ante Colonia Interior fue “un mazazo el 7 a 0”, dijo Perdomo y agregó que “tuvimos luego algunas apariciones que nos daban cierto optimismo pero el fútbol nos castigó mucho en partidos donde el empate estaba bien y terminábamos con derrota, rivales que nos convertían fácilmente y a nosotros nos costaba un montón”.

Luego de la victoria 3 a 2 ante Colonia “pensamos que estábamos preparados para enfrentar a Florida que en estas categorías es una potencia porque esta generación fue campeona del Interior en Sub 15, Skunka, el número 9 que jugó en el partido de ida se fue para Peñarol y tienen más jugadores de alto nivel y un muy buen funcionamiento”.

Sin embargo tras el partido de vuelta que fue parejo con derrota 1-2, el golpe de la revancha fue muy duro. “Otra vez, creo que fue muy duro el 6 a 0 del partido de vuelta, después del partido en San José donde estuvimos arañando un empate y no sé si es por la irregularidad de los chiquilines o por qué en la revancha desnudaron todas nuestras falencias y desplegaron muy bien todas sus fortalezas”.

El trabajo entre partidos se enfocaba fundamentalmente al aspecto anímico, Perdomo explicó que “apostamos al tema anímico pero teníamos ciertas dudas porque no los conocíamos lo suficiente y no sabíamos dónde y de qué manera pinchar para motivarles para no crear un efecto negativo y lo primero que pensamos en el Cuerpo Técnico fue que para el segundo partido íbamos a poner el mismo equipo para que supieran que tenían toda nuestra confianza, lo hablamos y les dijimos que ante Colonia Interior habíamos tenido una mala tarde, que nos pasó de todo, nos cobraron dos penales, recibimos una expulsión y todo sucedió muy rápido, pero confiábamos en ellos para el segundo partido”.

Perdomo recordó que “en el tercer partido ante San José Capital hicieron un planteo táctico increíble y en una salida que podía ser un contragolpe para nosotros perdimos una pelota y nos hacen un gol desde fuera del área, por eso tuvimos que trabajar fundamentalmente en lo anímico”.

Perdomo se refirió a los equipos rivales y dijo que “debimos jugar con tres de los cuatro semifinalistas del Sur, son equipos que vienen con procesos de años y tuvimos momentos donde afloró la rebeldía como el segundo partido ante Colonia Capital cuando debíamos ganar y ganamos, contra Florida arrancamos perdiendo y lo pudimos empatar y después nos hacen un gol de tiro libre por un error no forzado”.

Marcelo Perdomo dijo que “estamos armando un informe para que pueda servir de base para quienes vengan detrás, hacemos algunas recomendaciones en base a una conversación que tuve con el técnico de Colonia Interior al que le pregunté cómo habían logrado ese funcionamiento colectivo que mostraban, ellos comenzaron los trabajos en octubre, hacían campamentos en diferentes localidades, trabajaron en octubre y noviembre y ahí dieron la lista definitiva para trabajar todo diciembre y parte de enero con el plantel definitivo”.

Explicó que “a nosotros nos llamaron un mes antes de empezar el campeonato, salimos a llamar jugadores y tratamos de basarnos en los procesos anteriores para no poner gente muy nueva”,

Perdomo lamentó “que estos chiquilines que participaron del proceso vuelven a sus clubes y lamentablemente su nivel de competencia va a bajar de exigencia, yo les dije a ellos en una cena de despedida que hicimos que espero que muchos de ellos se consoliden en Primera División en sus clubes y poder verlos en algunos años en una selección mayor para que puedan decir que aquello del 2023 valió la pena porque algo nos tiene que dejar cada derrota sufrida como aprendizaje”.

Finalmente Marcelo Perdomo destacó “el apoyo de las familias, de la liga, la entrega que hicieron los chiquilines, habíamos hablado con ellos sobre el partido en Florida, que tendría una consecuencia pero que pasara lo que pasara debíamos mantenernos humildes frente al rival y así sucedió, se aceptó la derrota, se masticó la bronca, se lloró en el vestuario, pero ante todo debíamos cuidar la imagen de la liga y en el aspecto disciplinario la verdad es que se portaron muy bien”.

Foto tomada de la página de Facebook de la liga.

Por Jorge Gambetta.