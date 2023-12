La primera «derrapada» de Mario Guerra como Presidente de la Junta Departamental

Lo que era previsible ocurrió. La designación del edil de la localidad de Rafael Perazza Mario Guerra como Presidente de la Junta Departamental generó dudas sobre su ecuanimidad, que rápidamente fueron confirmadas en los hechos con las primeras declaraciones que realizó a la prensa luego de asumir el cargo con los votos de los ediles oficialistas y el rechazo de los ediles frenteamplistas, quienes entienden que el oficialismo no cumplió una promesa de campaña de la intendente Bentaberri en el sentido de otorgarle un año de Presidencia del deliberativo a la oposición.

El Frente Amplio no votó la Presidencia anterior por la misma razón, pero ahora se sumaba un nuevo elemento referido a comportamientos anteriores del edil Guerra que tuvo entredichos con edilas de todos los partidos en el período anterior y se peleó por los medios con grupos animalistas que cuestionaban las jineteadas y el uso de los animales para el entretenimiento humano en general.

Guerra fue entrevistado por los periodistas Jorge Scagni y Leonardo Ábalos y en determinado momento del diálogo dijo que había temas más importantes para tratar desde la Junta Departamental que la violencia de género, lo que despertó el rechazo inmediato del colectivo “Las nietas de Abella” de San José de Mayo. “La descalificación a una causa cuyas raíces ha trascendido ámbitos históricos, territoriales, catedráticos, de lucha y ha dejado tantas vidas en el camino, es de una irresponsabilidad aberrante, sobre todo en momentos en que altos jerarcas del gobierno han cometido atrocidades respecto a la vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres”, dijo en una declaración el colectivo maragato, agregando que la postura de Guerra “denota odio, ignorancia y espíritu divisionista”.

También la Comisión de Género del FA San José se pronunció sobre lo dicho por Guerra, que entiende que “ignorar la relevancia de la desigualdad de género en todas sus expresiones desde la institucionalidad, es una de las formas de la violencia basada en género hacia las mujeres. Y una de las más graves, por el alcance que tiene, en este caso, un ámbito tan importante para la vida en comunidad como lo es el legislativo departamental. Pero también, por la forma en que se logra manifestar; tanto en expresiones dolorosas como las referidas, como en falta de recursos o incumplimiento de la legislación vigente; modalidades todas a las que este gobierno multicolor nos viene enfrentando cada día”.

Ante la andanada de cuestionamientos que se le hicieron -algunos públicos y otros en privados-, por intermedio del secretario de la Junta Departamental, Guerra emitió un comunicado en el que dice que sus dichos fueron “sacados de contexto” y declara públicamente que “apoyaremos y respaldaremos en lo que esté a nuestro alcance, a la Comisión de Género de la Junta Departamental de San José. Desde la actual Presidencia, se garantizará el apoyo a las acciones planificadas por la comisión de género de la Junta Departamental de San José y en los asuntos que en cuanto a la temática conciernen” y “promoveremos que la Comisión de Género impulse una tarea cercana a las vecinas y vecinos del departamento, con actividades en las zonas rurales y en los barrios de las zonas urbanas”.

Una declaración “políticamente correcta” que no conformó a casi nadie, según los comentarios recogidos por este medio entre distintas figuras de la política del departamento.

“LLAMA LA ATENCIÓN” | La presidenta del Frente Amplio San José Marcela Barrios, recién llegada de Chile (ver nota aparte), consultada por La Semana sobre el nuevo período de sesiones que comenzó anoche en el deliberativo con el nuevo Presidente, dijo que “llegué y me encontré con que había nuevo Presidente de la Junta Departamental, que rápidamente fue noticia por unas declaraciones que son de las cosas que nos sorprenden en cuanto a esa distancia que tenemos con ciertos actores políticos”.

“El tema de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer, es un tema importante para las políticas públicas y me parece que no se puede menospreciar dentro de la agenda y por eso nos han llamado la atención esas declaraciones, de alguien que representa a una parte de la ciudadanía”, comentó Barrios.

La Presidenta del FA dijo que la forma en que el Partido Nacional elige al Presidente deliberativo, “es parte de las reglas de juego”, aunque comentó que “el FA tenía una propuesta diferente”. La dirigente dijo que “en el Parlamento Nacional las cosas suelen funcionar de otra manera, se le da voz a las minorías, pero el herrerismo está desconociendo en San José a un partido que tiene un caudal importante en el departamento, es decir que nosotros representamos a una parte de la ciudadanía y lo están desconociendo sistemáticamente, con ésta y con otras acciones donde se da una especie de ninguneo, de jugar con los reglamentos para dejarnos de lado”.

Es por eso que “los compañeros reclamaron el reconocimiento a la fuerza política, a lo que representa la fuerza política y a que por algo tenemos 12 ediles”, dijo Barrios al justificar por qué no votaron a Guerra.

Consultada sobre si le parecía que la decisión del Partido Nacional al elegir a Guerra no iba al choque con una figura polémica como él, Marcela Barrios dijo que no le gusta “caer en eso de políticos hablando de políticos, porque entiendo que los políticos nos debemos a la gente y sus necesidades pasan por otro lado y no por lo que opina uno de otro”.

“Es claro que más allá que se haya retractado en un comunicado, lo que dijo lo dijo y no fue sacado de contexto y es cierto que en el pasado hubo otras actitudes suyas respecto a las mujeres en general; hay una denuncia del pasado que fue hecha por legisladoras de todos los partidos políticos, es un comportamiento que tiene esa persona que está fuera de época o que le falta de formación en cuanto a que hay temas que no se pueden minimizar, que atraviesan a todos los partidos políticos, a toda la sociedad”, agregó la Presidenta del Frente Amplio.

TIENE FORTALEZAS | La presidenta saliente, María Fernanda Castro, fue también consultada por La Semana respecto a la elección de su compañero de partido. Castro fue muy medida en sus palabras y dijo que a ella le preguntaron “si veía a Mario Guerra capacitado para Presidir la Junta Departamental y lo que les contesté fue lo siguiente: no hay persona que esté capacitada o que no esté para un cargo, quizás sea por mi formación que trabajo con niños y creo que no hay ninguno que no pueda aprender. Eso lo traslado a todo a mi accionar”.

Agregó que considera que “Mario Guerra tiene fortalezas que yo no tengo y debe tener otras debilidades. Quizás no tiene eso de tener paciencia, pero tiene otras cosas; es una persona muy trabajadora, que ha estado muchos años en el mismo lugar, manejando personal; evidentemente puede desarrollarse y permanecer en una labor”.

Reconoció la ex Presidenta del deliberativo que Guerra no es igual a ella; “claro que no es igual a mí, nadie es igual a nadie. Sí somos muy diferentes, pero eso no significa que uno sea mejor que el otro y si en algún momento estoy en desacuerdo con él, defenderé mi postura como él defendió las suyas mientras yo fui Presidenta y tuvimos nuestras diferencias”, dijo Fernanda Castro.

Las cartas están echadas. Se viene el año electoral y Guerra estará al frente del deliberativo en todo el proceso. Sin dudas que la Junta Departamental, será otro ámbito de lucha y se darán allí enfrentamientos varios, cada vez que el Presidente se desboque.

Imágenes de la transmisión oficial de la sesión de asunción.

Por Javier Perdomo.