La intendente Bentaberri habló del proyecto para la piscina y del San José «mundialista»

Culminado el acto protocolar por el Desembarco de los 33 Orientales realizado el miércoles 19 en la plaza homónima de Libertad, la intendente Ana María Bentaberri dialogó con los medios locales sobre temas de actualidad.

Primeramente Bentaberri se refirió a los avances en el proyecto de cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad. Dijo la Intendente que se está “trabajando fuertemente en eso. Hace pocos días, con el alcalde Matías Santos fuimos a una reunión con el MTOP y la Secretaría de Deportes para ver diferentes propuestas”.

“Los técnicos nos hablaron de la posibilidad de evaluar un techo que permita que en el verano se pueda usar la piscina como se usa actualmente. Está yendo un equipo de trabajo con Carolina Pistón visitando otras piscinas del interior, porque hay una propuesta similar en Durazno que ha dado buen resultado”, mencionó Bentaberri.

“Estamos trabajando fuerte porque queremos este año estar realizando la nueva licitación. Evaluamos con el Ministro de Transporte que tal vez lo más conveniente sea que la haga directamente el Ministerio”, dijo y respecto al aporte que le corresponderá a hacer la Intendencia, comentó que se hará “en base al presupuesto de oficina, que es lo que queremos ahora ir conformando, por eso esta visita a otras localidades, para ver qué inversión hicieron ellos para poder saber nosotros, cuánto tendríamos que aportar”.

“Obviamente que todos los ediles de San José están de acuerdo, es algo que se espera hace mucho tiempo. Sabemos que tenemos ese respaldo, que es necesario para que nosotros podamos firmar un convenio para estar aportando desde la Intendencia”, dijo por último sobre el tema Bentaberri.

ASESORARSE | La titular de la Intendencia josefina sorprendió a todo el departamento al ofrecerlo como posible sede del proyectado Mundial de Fútbol 2030 que Uruguay haría con Argentina, Paraguay y Chile. Consultada sobre cuál fue el tenor de sus palabras en la reunión del Congreso de Intendentes que recibió al grupo que trabaja en la idea, dijo que “el planteo que nos hacían desde la AUF y la Secretaría de Deportes en la reunión del congreso es que Uruguay no se puede presentar a este proyecto sin contar con el respaldo directo de todo el interior y de Montevideo, para ver qué fortalezas tenemos de cada territorio, para acompañar esa propuesta macro”.

“Lo que hice en ese momento fue, luego de escuchar todo el proceso que se va a llevar adelante, sabiendo que la primera etapa comienza en pocos días, que es la de evaluación y consulta, le pedí a Ignacio Alonso si podemos tener un asesoramiento más cercano para saber qué puede ofrecer San José en esta propuesta para que Uruguay sea sede de un Mundial”, explicó.

Luego continuó explicando que “tenemos un buen Estadio, no sirve para jugar partidos de Mundial, pero tal vez sirve para que una selección tenga su sede en San José y practique. Eso es lo que quiero saber y por eso levanté la mano y estoy convencida que es el momento para decir que nos encantaría participar activamente, pero el primer paso que tenemos que saber es cómo lo vamos a hacer”.

ESTADIO DE ECILDA | “Yo no descarto nada, si me toca soñar, sueño, con muchas ganas”, dijo e hizo alusión al proyectado complejo deportivo que pretende construir la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

“Tenemos una liga del interior que no tiene estadio y viene trabajando mucho por tener un estadio, por qué no aspirar a que la cercanía con Montevideo sea valorada, por qué no pensar que una selección pueda llegar acá y usar una infraestructura que ya tengamos o hacer una nueva y que quede para beneficio de todos”, se preguntó Bentaberri.

“La responsabilidad que tengo es levantar la mano cuando olfateo que puede haber oportunidades para San José”, culminó diciendo la Intendente.

Por Javier Perdomo.