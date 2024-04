“La coalición merece seguir gobernando”, según el precandidato colorado Andrés Ojeda

A escasos dos días de la muerte del senador Adrián Peña, el precandidato del Partido Colorado Andrés Ojeda estuvo recorriendo la feria dominical de Libertad, en lo que es su campaña hacia las elecciones internas de ese partido, integrante de la coalición de gobierno.

En diálogo con La Semana, el abogado y precandidato, se refirió a la muerte en un siniestro de tránsito de su compañero diciendo que le “me shockeó bastante, me costó caer; suspendimos las actividades de viernes y sábado y hoy estamos retomando con esta recorrida, pero es una actividad de bajo perfil, no es un acto, no es una actividad grande, tampoco hay banderas”.

“Estamos tratando de a poco de volver a la actividad”, dijo Ojeda, que luego comentó que los últimos “han sido días difíciles, fue un velorio muy pesado; la verdad que es una tragedia importante, desde lo humano. Era un tipo valioso, joven, con toda la fuerza del mundo”.

Respecto a lo que significará para su partido esta muerte, dijo Andrés Ojeda, que conocía bien a Peña, “sé todas sus cualidades, compartimos sector, en el partido todos lo conocíamos, sabemos su capacidad de articulación, de diálogo; era un tipo realmente valioso y te diría imposible de suplir. El partido toma un golpe importante al perderlo, lo que pasa es que más allá de eso perdemos un ser humano que apreciábamos mucho. A veces me cuesta no pensar en eso. Se lleva lo otro”.

PRIMERA ETAPA | Respecto a la campaña electoral que está realizando hacia las internas, comentó que en su campaña publicitaria “no hablamos de Ojeda Presidente, nosotros primero queremos ganar la interna del Partido Colorado, después charlamos de lo otro, esto es por partes. Hay que ser humilde y creíble para avanzar. Lo que estamos pidiendo a la gente es que arme el mejor equipo posible para la coalición de gobierno y en ese marco la única interna competitiva en la coalición es la colorada, todas las demás están resueltas, ya sea porque son candidaturas únicas o porque hay diferencias grandes entre los candidatos”.

Dijo el precandidato colorado que la continuidad de la coalición de gobierno “está fuera de discusión, está claro que después de la experiencia de este gobierno de coalición, llegamos todos juntos o no llega nadie. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos el barco”.

En opinión de Ojeda en este período “se ha probado que ninguno de nosotros ha perdido identidad por estar en la coalición. Lo que nos diferencia son los perfiles, nosotros tenemos partidos políticos distintos, pero incluso los perfiles son distintos. Álvaro Delgado es diferente a lo que puedo ser yo, representamos cosas distintas. Nosotros traemos una sensibilidad batllista, que tiene énfasis en los más necesitados; de repente no es el talante del Partido Nacional de siempre; nosotros tenemos una cuestión metropolitana muy marcada”.

Cree Andrés Ojeda que el presidente Luis Lacalle Pou “se ha vuelto un poquito más batllista con la coalición, lo hemos ido convenciendo, le ha permeado nuestro discurso. Este gobierno no ha tenido nada de herrerista, te diré que ha tenido un talante bastante batllista. La libertad responsable es un concepto súper batllista. Todo el discurso del Presidente respecto a que nadie tiene libertad si no tiene igualdad de oportunidades y la idea de un Estado presente a través de la salud pública, de la vivienda y de la inversión pública, es un concepto muy batllista”.

EL ADVERSARIO | “Me alegro que la coalición tenga esos vasos comunicantes que hace que el proyecto sea mucho más sólido y que las identidades se solidifiquen”, acotó Ojeda, que negó cualquier posibilidad de acercamiento con el Frente Amplio.

“Tenemos dos modelos enfrentados, el del FA y el de la coalición y yo me metí en esta actividad para que siga gobernando la coalición, pero sobre todo para que no vuelva el FA a gobernar. Para el país sería un retroceso terrible”, dijo Ojeda.

Consideró que durante este período de gobierno “se han hecho cosas que se van a destruir si gana el FA; se va a destruir la reforma de la seguridad social, parte del plan de seguridad que hemos creado. Tenemos que cuidar un rumbo de país”.

Por último, dijo el precandidato colorado, que cree que la coalición merece seguir gobernando porque ha hecho un buen gobierno”, aunque reconoció que “hay cosas para mejorar” y nombró a la seguridad pública y la política exterior como dos aspectos a mejorar.

