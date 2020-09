Gonzalo Rodríguez va por una «responsabilidad mayor», gobernar el Municipio de Libertad, junto a un equipo renovado

Gonzalo Rodríguez cumplió una tarea permanente en el Municipio de Libertad durante todo el período que está terminando. Ahora, acompañado por un nutrido grupo de vecinos que lo han conocido en las acciones que emprendió y/o respaldó en este período, pretende llegar a ser el segundo Alcalde en la historia de Libertad. Sabe que no es una tarea fácil, pero igual da la pelea.

A la entrevista con La Semana concurrió acompañado con la segunda candidata de la lista 727 –B, Laura Lacabanne, que fue la que abrió el fuego durante la entrevista al mencionar que “la campaña está buena, si bien ha sido corta, ha sido intensa”. En el Frente Amplio “cada uno de los candidatos tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí, la experiencia de Gonzalo en el Municipio es parte de las ventajas que él tiene, por el conocimiento que tiene del Concejo, en cambio el ‘Titer’ tiene la ventaja que es conocido en la zona, pero toda esa competencia favorece al FA”.

Gonzalo Rodríguez dejó hace tiempo de ser foráneo y recordando la anterior campaña, dijo que “nunca fue un insulto o una ofensa para mí ser foráneo, al contrario. Vivimos en un momento donde Libertad está llena de personas migrantes de otros lados, cubanos, dominicanos, venezolanos y eso no es nada contraproducente, al contrario suma a lo que cada uno trae, a la experiencia que cada uno tiene, las diferentes formas de ver la vida y abre la posibilidad de ver qué se puede hacer, qué es lo posible”.

“Cuando hablamos de diversidad, también nos estamos refiriendo a esa diversidad de idioma, de costumbres, de comidas, de folclore. Nunca me lo tomé como un insulto, me daba lástima aquel que lo utilizaba como ofensa, porque cuando por el mundo se ofende con la palabra foráneo, vemos las monstruosidades que se llega a hacer con los ofendidos. Fueron los judíos en el nazismo antes, como son los senegaleses o subsaharianos ahora en España”, dijo Gonzalo Rodríguez.

IMPRONTA | Respecto a los énfasis que le pretende dar al tramo final de la campaña, dijo Gonzalo Rodríguez que “el FA tiene, frente a los otros partidos una gran ventaja, un programa único que fue elaborado en forma colectiva y aprobado por aclamación en el comité. Es un compromiso, después cada uno le dará su impronta, según su conocimiento y su impronta”.

En cuanto a cuál será su impronta dijo que “la experiencia da una tónica. Cinco años en un Concejo Municipal son los años que dura una carrera universitaria. Empecé de cero y fui estudiando, formando. En el Concejo hay que estudiar, ir a talleres, seminarios, hacer análisis de texto, hay que reunirse con los vecinos. Todo eso hace a profesionalizar la función”.

Por su parte Laura Lacabanne, al ser consultada por cuál sería su papel en un eventual gobierno de Gonzalo Rodríguez, dijo que “con Gonzalo nos conocemos hace tiempo, en su anterior candidatura lo acompañé en la lista y mantenemos una relación de acuerdo. Me veo trabajando junto a él y el equipo que nos toque, porque me parece que así se hacen las cosas. No hay que dejar todo el trabajo en una persona y ponerle toda la responsabilidad. Gonzalo llegará a ser Alcalde por un montón de gente que lo acompaña”.

Comentó luego que ella viene de “una familia tradicional blanca y mi padre (Artigas Lacabanne), fue en su momento Presidente de la Junta Local. Lo fueron a buscar porque reunía ciertos principios y valores que ellos querían mostrar y así como lo pusieron, así mi padre decidió irse porque le exigían ciertas cosas que él no estaba dispuesto a hacer. Esos valores a mí me sostienen. Si estoy acá es por el objetivo. Estoy acá para hacer las cosas como creo que hay que hacerlas, de forma honesta, sincera y con la participación de toda la gente”.

EQUIPOS | Respecto a la importancia de los equipos al trabajar, dijo Gonzalo Rodríguez que “el Municipio de Libertad tiene una gestión muy centralizada en dos personas, más allá que el Concejo se reúne. Creo que esas son de las cosas que hay que modificar”.

“Tener o no equipos, depende de la concepción de trabajo de los que estamos en el Municipio. Creo que el protagonismo de la gente tiene que ser lo central. Incorporar un presupuesto participativo, frente a la existencia de determinados dineros, que sea la sociedad que proponga lo qué se debe hacer. Eso democratiza el funcionamiento del Municipio, cumple con esas reglas que tiene el Municipio para lograr la cercanía con la comunidad y hace que la comunidad se empodere de lo que votó”, dijo.

En opinión de Rodríguez “en torno al Concejo Municipal tiene que haber un equipo, tenemos que hacer el esfuerzo de incorporar una comisión de jóvenes, de adultos mayores, de mujeres, de deportes, de cultura. Que tengan voz pero no voto, que no nos obliguen porque no forma parte de la normativa de la ley, pero sí que enriquezcan las posibles direcciones del trabajo”.

Para resaltar la importancia que le da a los equipos, Rodríguez mencionó lo que es su lista, la 727 –B. “Nos preocupamos mucho cuando armamos la lista de la paridad numérica, con mujeres integrantes que tienen una trayectoria de trabajo en la comunidad, con resultados muy buenos y con acciones que han modificado la óptica que tenía la comunidad sobre esos temas. La visión de la mujer sobre la política, tiene algo de lo que los hombres carecemos, una mayor sensibilidad para la observación de la problemática de la gente”.

DIFICULTADES | Consultado por qué temas tomaría para comenzar su gestión, dijo Rodríguez que en el país “se está implementando una política que está causando estragos a nivel social, nos vamos a encontrar con menos dinero y con una Intendencia con un déficit de 20 millones de dólares. Frente a eso es difícil decir por donde empiezo, puedo decir que esta ciudad tiene que empezar a ser una ciudad más inclusiva y que el tema veredas tiene que ser encarado”.

Además, “las calles son una vergüenza, es una tomada de pelo al ojo, lo que se hace al vecino. Tiene que haber una planificación. Empezaría por concentrar la solución en torno a esos lugares donde se le prometió, no se le cumplió y al no cumplirse el deterioro ahora es mayor, como COVI-LIBER I. Todo ese deterioro avanza por la calle, Rodó, Agraciada hacia la avenida. Tenemos toda la parte de Detomassi, un problema que viene de años y barrios donde no existe cordón-cuneta”.

Laura Lacabanne acordó con Gonzalo Rodríguez y dijo que “hay mucha cosa para hacer, alguna que necesitan dinero y otras que no necesita”, por ejemplo “publicar las actas de las reuniones, salir con el Concejo Municipal a reunirse con la gente en los barrios, que es un recurso práctico para el acercamiento a la gente”.

“Tenemos que darle a Libertad un atractivo totalmente nuestro, no que se pongan las luminarias como en todo el departamento igual. Hay que preguntarse qué tipo de luminarias se quiere para Libertad”, comentó Lacabanne.

Luego comentó que “también tenemos que mejorar los espacios públicos. No puede existir la plaza de los feriantes, no podemos darnos el lujo que exista un lugar tan amplio sin que de lunes a sábado se utilice para otra cosa que los exámenes de conducción. Es una vergüenza. Hay que hacer algo diferente, volver la feria a las calles o hacer una feria permanente”.

Gonzalo Rodríguez concordó con Lacabanne en la utilidad de la realización de un Concejo Municipal abierto, limitado al espacio, al que la gente pueda concurrir, sin voz ni voto. Opinó que en la actualidad, en el Municipio “todo se maneja desde una relación muy personal. No se fomenta la participación. Creemos que el Concejo Municipal es el que tiene que salir, porque se lo ve como algo lejano”.

Por Javier Perdomo.