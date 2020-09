La próxima administración deberá «terminar con los acomodos», dice el candidato frenteamplista Pablo Urreta

El nombre de Pablo Urreta como candidato a la Intendencia por el Frente Amplio estaba cantado desde la elección de 2015, pero la sucesión de enfrentamientos internos de la entonces fuerza de gobierno nacional, lo dejaron afuera. Ahora, cinco años y pico después, con un Ejecutivo adverso, pero con un mejor clima interno, se ilusiona con arrebatarle el gobierno departamental al Partido Nacional.

En diálogo mantenido con La Semana, Urreta dijo que “son muy buenas las expectativas” del Frente Amplio para las elecciones del 27. Añadió que “estamos confiados en que venimos trabajando muy bien, que tenemos una oportunidad de lograr por primera vez el gobierno de San José y que la elección está abierta”.

Profundizó su idea diciendo que “venimos trabajando con mucha cercanía en el departamento y en muchos lugares a los que llegamos lo primero que nos dicen es que ‘llegó el momento de cambiar, no podemos seguir así’”. Cree Urreta que “los vecinos están desilusionados con una administración que no ha sabido solucionar los problemas concretos de la gente”.

Las quejas principales que recibe, dice Urreta, “pasan por el mantenimiento de las calles, por la falta de iluminación, de limpieza, por la falta de transparencia en esta administración que se va, por la falta de austeridad, por el mal gasto de los fondos públicos. La gente percibe que la Intendencia ha gastado mucho y mal y que eso no ha sido en beneficio de la mejora en la calidad de vida de ellos”.

En un eventual gobierno suyo, comenzaría por “ordenar la casa. Hay que generar una auditoría externa que nos permita conocer el estado de situación para contarle a los vecinos cuál es la situación de la Intendencia” y luego llevar adelante “un fuerte plan de obra en el mantenimiento de calles y caminería rural, que en otra época estuvo muy bien y que hoy es un desastre”.

Urreta agregó luego que pretende “trabajar para aflojarle la cincha a los vecinos en el tema impositivo, porque entendemos que no le podemos transferir la ineficiencia en la gestión al bolsillo de los vecinos, como ha pasado en estos años. Por eso estamos proponiendo bajar la tasa de alumbrado, solicitar al gobierno nacional que mantenga el 18% de descuento en la contribución inmobiliaria rural y generar algunos estímulos para la contribución inmobiliaria urbana en particular para aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad”.

VIVIENDA | Urreta entiende también que hay que “dinamizar la construcción de vivienda social” y “solucionar el problema de las familias que sufren las inundaciones en San José”. Para el caso concreto de vivienda “estamos proponiendo la generación de la cartera de tierras y articular tanto con el Ministerio de Vivienda como con MEVIR para la construcción de algunos núcleos habitacionales prioritarios”. En este caso mencionó que para la zona del Municipio de Libertad, plantea trabajar para que MEVIR realice un plan en Colonia Italia.

Otras propuestas planteadas por Urreta son “impulsar un fuerte desarrollo del turismo en el departamento, generar una campaña fuerte de sensibilización en el tránsito, mejorar los controles en el tránsito, armar un plan de movilidad en cada una de las localidades y también reforzar las políticas sociales, porque estamos en una situación en que el gobierno nacional está recortando los programas sociales”.

Otra de sus ideas pasa por “instalar una oficina de atención ciudadana” de la Intendencia y también desarrollar los encuentros descentralizados del gabinete. “Que el Intendente y todo su equipo recorran todas las localidades y se comuniquen cara a cara con los vecinos para escuchar las demandas y brindarle las soluciones que están necesitando”, dijo Urreta.

Respecto a las posibles dudas del electorado al votar a un Intendente que no es del partido del gobierno nacional, dijo Urreta que “estamos proponiendo un gobierno con una fuerte articulación con el gobierno nacional y hemos dado muestra de eso reuniéndonos con jerarcas del actual gobierno para coordinar acciones”.

DESCENTRALIZACIÓN | Consultado respecto a un tema trascendente para quienes viven en el interior de San José y es la política de descentralización, dijo Urreta que pretende “profundizar la descentralización, que significa transferir poder y transferir recursos. Hoy tenemos que ver qué es lo que va a pasar con la transferencia de recursos a los municipios desde la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), porque hay un recorte importante para los municipios. En 2021, todos los municipios van a recibir un 40% menos de recursos que este año”.

“Nosotros estamos dispuestos a transferir responsabilidades, pero también queremos redistribuir recursos porque entendemos que los recursos públicos, se tienen que distribuir en el territorio en función de las necesidades de los vecinos y no en función de las necesidades electorales de la administración de turno”, agregó Urreta, que luego aclaró que “los mensajes que llegan desde la OPP no nos permiten decir qué vamos a transferir, porque si los recursos son menos, es un ‘engaña pichanga’”.

Igualmente, dijo el candidato, “en función de esta realidad, la Intendencia debe generar un presupuesto que redistribuya recursos en el territorio”.

Luego hizo referencia al ex intendente José Luis Falero al decir que en caso que él, como candidato del FA, sea electo como Intendente espera que “Falero sea un buen socio para San José. Falero estuvo de este lado del mostrador y sabe la trascendencia que tienen las transferencias nacionales en la gestión departamental. En San José, la recaudación departamental alcanza para pagar los gastos de funcionamiento, quiere decir que si no vienen las transferencias nacionales en tiempo y forma, no se puede realizar una obra”. Por eso, es importante su respaldo a las intendencias.

En cuanto a los funcionarios de la Intendencia, dijo Pablo Urreta que hace pocos días se reunió con ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales), “y les hicimos algunas propuestas”.

FUNCIONARIADO | “Tenemos uno de los intendentes mejores pagos de país y tenemos de los funcionarios peores pagos del país, pero además con un sistema de remuneración que es bastante perverso, porque los sueldos son de los más bajos del país, pero después, la administración lo que hace, es que a través de mecanismos discrecionales como las horas extras y las compensaciones de distinto tipo, les mejora el ingreso a los funcionarios. El problema es que eso es discrecional y nosotros queremos ir a un sistema más transparente”, comenzó diciendo al respecto Urreta.

Dijo el candidato frenteamplista que “la gestión de recursos humanos no es sólo el salario, es el ingreso a la función pública y tenemos que instrumentar los concursos y los sorteos, para brindar igualdad de oportunidades a todos los vecinos y así terminar con los acomodos”.

Por último, mencionó Urreta que “estamos proponiendo cambiar el sistema de remuneraciones y generar un sistema más justo. Queremos dar seguridades y para eso, lo que estamos planteando es que, de ese volumen enorme de horas extras que se pagan, pasar una parte al salario básico de los funcionarios, porque eso les genera otra cantidad de beneficios”. Comentó que llegados al gobierno, se lo va a plantear a ADEOM”.

Por Javier Perdomo.