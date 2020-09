Alfredo «Nito» Lago, una de las propuestas coloradas, con la idea de «servir y no servirse de la política»

El Partido Colorado presenta dos candidatos en estas elecciones departamentales. Washington Almada y Alfredo “Nito” Lago, quienes intentan hacer que el coloradismo tenga un rol más trascendente en San José, de lo que lo ha tenido en los últimos 20 años.

En diálogo con La Semana Alfredo Lago al hablar de los objetivos que se plantea en la campaña comentó que “todas las cosas que hago en mi vida las hago por convicción y porque siento que uno puede aportar, por eso encaro esta campaña con la tranquilidad del deber cumplido”.

“Nosotros hace cinco años anunciamos determinadas cosas que el tiempo nos termina dando la razón. Hablamos del descalabro financiero y administrativo de la Intendencia y de la proliferación de cargos de confianza, de clientelismo” y se ha confirmado que “le ha importado más al ‘Sumate’ gobernar para el club político que para la ciudadanía”.

Dijo luego Lago que “la campaña se encara mirando a la gente a los ojos y diciéndole vamos a generar los cambios necesarios y así transformar las debilidades que tenemos en el departamento en fortalezas, en estructurar las ventajas competitivas y no quedarnos con lo que nos puede dar el clima, la posición donde estemos en el territorio o el gobierno de turno”.

Dijo luego Lago que “el eje de nuestro programa es el desarrollo humano, queremos generar oportunidades. La gente reclama a los candidatos que se mejoren las calles, que haya luz, que no haya basura; hacer eso no es un mérito, es algo inherente a la tarea de la Intendencia y los municipios, pero nosotros tenemos que pensar en ir a más, en generar trabajo, en imaginar qué cosas podemos desarrollar como gobiernos para generar ese trabajo. Tenemos que darle contenido a la Intendencia, no que sean frases, voy a ayudar a propiciar, porque creo que el Estado es para eso, es la plataforma de lanzamiento para que cada uno de nosotros nos podamos forjar nuestras oportunidades”.

Al hablar de otros planes de gestión, dijo Lago que “hay que impulsar el turismo como corresponde, desarrollar las infraestructuras para que pueda tener mayor capacidad de absorción de trabajo. Vamos a generar trabajo en el comercio, teniendo tributos acordes, bajándolos”.

REESTRUCTURA | “Obvio que lo primero es hacer una gran reestructura de la gestión de los recursos humanos y financieros para readecuarlos y poder bajar impuestos, estimulando el empleo”, dijo Lago, que estimó que hacer esa reestructura le llevaría un año. “Tenemos que ser respetuosos con el contribuyente, no vengo a decir algo para caer simpático. En un año la Intendencia tiene que generar una reestructura, cuidando muy bien las inversiones que se hacen y de estar en los procesos, porque gestión no sólo significa una planificación estratégica”.

Se refirió también al personal de la Intendencia diciendo que “para que los trabajadores se identifiquen tenés que tratarlos como gente y no como objetos, porque hoy vos ves que en la misma tarea hay salarios diferentes, porque uno está muy cerca del jefe o repartió más listas o dobló más listas o es amigo. No se puede hacer así. En cualquier organización que ocurra esto hay desorganización, desgano, desidia. Eso no puede suceder. Hay que ser transparentes en lo que ganan, en cómo ejercen tu tarea y en cómo ingresan. El clientelismo del ‘Sumate’ existe y hay que denunciarlo”.

Consultado respecto a con qué se quedaría satisfecho tras el resultado electoral del 27 de setiembre, dijo Alfredo “Nito” Lago que “me estoy sintiendo satisfecho cuando veo que hay otros candidatos, incluso del Partido Nacional, que están diciendo que el ‘Sumate’ está más preocupado en repartir cargos que en buscarle soluciones a la gente. Se termina la fiesta. Si logramos que le entre a la clase política que hay que servir y no servirse, me voy a sentir satisfecho. Estoy en política por cambios”.

Prometió no defraudar a los votantes y dijo que los candidatos a Alcalde que lo acompañan, como Augusto Munch en Libertad, “los fui a buscar por su calidad humana, por su ejemplo de vida. En la actividad política hay que dar el ejemplo por ideas”.

“Me quedaría muy contento si logramos sacudir a San José y salimos de esta chatura, gris, que me conformo con lo que me den. Vengo acá a lograr cambios, no me conformo con menos de eso”, culminó diciendo.

Por Javier Perdomo,