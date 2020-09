Mercedes Antía (PN), optó por ayudar a potenciar la lista 404 en lugar de competir con su 1022

La actual subdirectora de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mercedes Antía y su grupo, decidió no competir con su lista 1022 en esta instancia electoral y ser parte de la lista 404. Ubicada en el tercer lugar de la lista, busca llegar a la Junta Departamental para respaldar en dos frentes las gestiones nacionalistas.

Comenzó el diálogo con La Semana opinando que estamos ante una “elección muy rara, porque nosotros veníamos de un ejercicio militante y de una elección atrás de la otra y la pandemia hizo correr esta instancia electoral muy importante” e informando las razones de su decisión de no competir bajo la lista 1022. “La lista 404 es la lista oficial, es la lista del Presidente de la República y creíamos que era importante fortalecer esa lista. Es algo que está pasando en todos lados, vimos que en Montevideo se había logrado que todas las agrupaciones fueran dentro de la lista 1 y pensamos que sería en este momento la mejor manera de trabajar en San José, después de estos meses que fueron tan laxos y que han hecho que mucha gente esté bastante retraída en cuanto a reuniones, visitas. Casi no ha habido actos, es una elección muy particular y por eso me parecía que era importante fortalecer la 404”.

POR MERCEDES | El actual edil Angelo Panzardi, tal cual lo había anunciado no seguirá en el próximo período en la Junta Departamental. En la lista 404 figura como segundo suplente del ubicado décimo en la 404 (Rosana García). Igualmente está militando, porque según dice, “es difícil no acompañar a Mercedes. Yo con ella viví muchas cosas a nivel político. Lo poco que generé en la actividad política, lo tengo que ceder en beneficio del sector, por eso me parecía sumamente importante estar con ella. Con Mercedes tengo mucha deuda como activista político y cuando me dijo que iba a seguir este camino, le dejé claro que la acompañaba”.

Respecto a su retiro como representante departamental, dijo Panzardi que sólo será eso, no ser Edil, porque “la política está entre nosotros siempre, no se deja; política hace uno todo el día y todo el tiempo, a algunos nos nace con mayor facilidad y a otros no tanto, pero la política está en forma permanente”.

Agregó además que “estoy en un rol laboral que me requiere de mucho tiempo y me tiene con las baterías muy cargadas, por estar en la movilidad eléctrica, que es un proyecto país que viene desarrollándose hace muchos años y que es presente en Uruguay. Le quiero meter mucha cabeza al tema, sin dejar de lado lo que es la política en San José, que me ha dado mucho”.

DOBLE CONDICIÓN | Consultada Mercedes Antía sobre qué aporte puede hacer ella en la doble condición de Subdirectora de Desarrollo Rural y Edila, dijo que son muchas, porque “el rol que ha tomado el MGAP es colaborativo y articulado en todo el país. Esta situación en la que está inmersa el país nos obliga a articular, a vincularnos y a tender redes entre todos los actores”.

Mencionó que ella puede colaborar en destrabar temas en materia de radicación de inversiones, ya que muchos de los emprendimientos agroindustriales, para obtener beneficios fiscales pasan por el MGAP, pero además “generar vínculos con el MVOT (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), MEVIR, con la OPP, con Falero (José Luis, Subdirector y ex Intendente), estamos trabajando en forma permanente juntos”. Opinó que su “doble rol puede jugar como algo positivo”.

En cuanto a su opinión respecto a la candidata nacionalista Ana Bentaberri, dijo Mercedes Antía que “con Ana trabajé los últimos 15 años y para mí ha sido una socia estratégica para lograr cosas diferentes, para salirnos de lo cuadrado. Cuando quería llevar algo adelante, era un mano a mano con Ana. Fue un respaldo importante que me dio en la gestión”.

Contó luego que “la iniciativa del Hub San José, que es una iniciativa fantástica, la ‘cocinamos juntas’. La Escuela de Gobernanza es una iniciativa fuerte de Ana y la acompañé desde el principio porque la construcción de capital social es base para el desarrollo de las comunidades”.

CONTADORA | “Va a hacer una gestión muy interesante, cumpliendo con el ABC de la Intendencia (alumbrado, barrido, calles), pero también tomando en las manos los nuevos roles de los gobiernos locales y las demandas que la comunidad tiene”, opinó Mercedes Antía.

A su vez Angelo Panzardi opinó que “Ana María, por su profesión lleva todo al detalle y eso es muy importante en la gestión. Es una mujer de mucha gestión que va a poder formar grandes equipos, que va a dejar trabajar a los equipos de forma de generar esa gobernanza real dentro del departamento”.

“Eso es importante en el siglo XXI, el caudillismo empieza a desvanecerse para dejar al equipo colectivo en el trabajo efectivo de las políticas sociales. Ahí está una de las claves de lo que va a ser la gestión de Ana, que confío que va a llevar a San José al lugar que todos queremos. Que sea un departamento pujante, pese al momento difícil que vive el país”.

Por Javier Perdomo