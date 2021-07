Fideicomiso: FA no tomará de referencia lo ocurrido en Canelones, pero si tiene cuestionamientos a hacer, dice Gutiérrez

Tras la situación generada en Canelones por la decisión de la Junta Departamental de ese departamento de no aprobar el proyecto de fideicomiso por 80 millones y los cuestionamientos al secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, acusado de “presionar” a los ediles para que no votaran el préstamo, en San José el Frente Amplio descartó que lo ocurrido influya en la postura que adoptará con el fideicomiso de cinco millones y medio de dólares, que pretende firmar la Intendencia de San José para la compra de maquinaria nueva y una casa con destino a Hogar Estudiantil en Montevideo. No obstante esto, la Mesa Departamental del FA, apuntará a la gestión del ex intendente José Luis Falero por el estado actual de la flota de la comuna.

El proyecto que habilitaba a la Intendencia de Canelones a contraer un préstamo por 80 millones de dólares para llevar adelante obras en el departamento solamente contó con los 20 votos del Frente Amplio, lo que hizo que la anuencia no fuera concedida al requerirse una mayoría especial de 21 ediles para su aprobación.

Si bien hasta el último momento no se conocieron las posturas de los ediles Alberto Costa del Partido Colorado y la de la lista 33 del Partido Nacional liderada por el diputado Sebastián Andújar, días antes ambos se habían manifestado en forma favorable a la creación de un fideicomiso.

Sin embargo y llegado el momento los votos de la oposición no estuvieron. Desde el Frente Amplio y la Intendencia de Canelones se plantearon cuestionamientos al secretario de Presidencia de la República Álvaro Delgado, que fue acusado de “presionar” a los ediles de su partido para que no votaran el préstamo.

En el marco de la polémica generada por lo sucedido, se conoció que también las intendencias de Río Negro y Rocha, en este caso gobernadas por el Partido Nacional y que buscaban la aprobación de un fideicomiso, no contaron con el respaldo de las bancadas del Frente Amplio, por lo que hoy se intuye que se trataría de un efecto dominó que podría alcanzar a otros departamentos en donde también se discute la aprobación de un fideicomiso.

FIDEICOMISO SAN JOSÉ | A inicios de este mes de julio, la Intendencia de San José remitió una solicitud de anuencia a la Junta Departamental para suscribir un fideicomiso con República AFISA para adquirir “nueva maquinaria, equipos y vehículos” así como también un inmueble en la ciudad de Montevideo con destino a Hogar Estudiantil. Tras su ingreso formal al deliberativo, el proyecto fue derivado a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros para su estudio, que comenzó el miércoles pasado en una reunión que contó con la presencia del director de Hacienda de la comuna Miguel Olagüe.

La instancia fue valorada en forma positiva por el presidente de esa comisión Danilo Vasallo (PN), quien dijo que su intención es que la misma se expida en 15 días, para cumplir con la solicitud de la intendenta Ana María Bentaberri, de tratar el tema en forma rápida.

En la oportunidad, el legislador opinó que el fideicomiso está “como para votar como vino del Ejecutivo”, aunque sostuvo que no es posible obviar “las instancias de información a otros partidos para que puedan tomar conocimiento de los detalles”.

Vasallo explicó que por estar previsto que el repago sea dentro del período de gobirno, la aprobación del fideicomiso no requerirá mayoría especial, como sí ocurría en Canelones. De todas formas, dijo que se buscará que pueda ser aprobado con el voto de todos los partidos.

La instancia también fue evaluada positivamente por el coordinador de bancada del Frente Amplio Javier Gutiérrez (PS), quien dijo que la misma permitió despejar diversas dudas con las que contaba la coalición de izquierda para el tratamiento del tema. Cabe recordar que el Frente Amplio derivó el asunto a la Mesa Departamental, órgano que será el que defina la postura a tomar por el FA.

IMPLICANCIAS | Consultado por La Semana acerca de las implicancias que podría tener en San José lo sucedido en el departamento de Canelones, el edil del Partido Socialista Javier Gutiérrez, descartó que ello influya en la postura que adopte la mesa en San José. “Entiendo que son cosas diferentes”, mencionó el Edil socialista.

Asimismo, Gutiérrez dijo que “es clara la conveniencia” de renovar la flota que permitirá que la Intendencia ahorre en mantenimiento y arrendamiento de maquinaria. Sin embargo, el edil remarcó que el Frente Amplio hará consideraciones políticas y planteará sus cuestionamientos vinculados al estado actual de la flota. En tal sentido, adelantó que se apuntará a la gestión del ex intendente José Luis Falero, desde donde entienden que hay responsabilidad.

“Son cuestionamientos de carácter más político y que tienen que ver con el estado de situación, de cómo se llegó a este momento y la situación de la flota de la Intendencia de San José. Acá hay responsabilidades que son de corte político; esta administración es la continuidad o ha sido parte del proceso de gobierno de los años anteriores, que tiene que ver con una línea de trabajo vinculada a la obra y al mantenimiento de la flota”, indicó.

La Mesa Departamental del Frente Amplio estaría tomando una postura en la reunión que estará realizando el próximo martes 3 de agosto. En tanto, la Junta Departamental trataría el tema el lunes siguiente, el 9 de agosto en una sesión extraordinaria o en la sesión ordinaria del 16 del próximo mes.

Por Katherine Martínez.