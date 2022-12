Fernanda Castro, una mujer libertense, al frente de la Junta Departamental

La libertense Fernanda Castro asumió el 28 de noviembre como Presidenta de la Junta Departamental de San José y en la jornada del lunes 5 de diciembre, presidía su primera sesión del deliberativo, con una variada temática a abordar. Castro asume como representante de la lista 70 de Sergio Valverde, en el medio de una polémica intensa con el Frente Amplio, por considerar esa fuerza que le corresponde tener un período en el cargo.

Había expectativa por saber cuál sería la actitud del FA en la sesión en que fue Castro fue envestida en su cargo, ya que en la mañana de ese día se había difundido una misiva en la que el FA anunciaba que no asumiría ninguna Vicepresidencia por la negativa de los nacionalistas a aceptar ceder un período de Presidencia. Llegado el momento de la votación, los curules del FA votaron a Castro y se retiraron de sala. Las vicepresidencias recayeron en Melissa Hornes de la lista 50 del PN y de Alfredo Lago (PC).

DECLARACIONES | Consultada Fernanda Castro sobre la trascendencia que tiene para ella haber sido electa para dirigir la Junta Departamental por el próximo año, dijo que “cualquier edil que llega a ocupar la Presidencia tiene en sus hombros ese deber cumplir, ese representar institucionalmente a la Junta Departamental, pero teniendo solo dos años como Edil, como es mi caso, uno va a tener que seguir perfeccionándose y preguntando algunas cosas”.

“Soy un poco nueva -continuó diciendo-, pero a pesar de ello, muy entusiasmada con la nueva tarea en esa postura de seguir aprendiendo y basándome en los que tienen más experiencia, con intenciones de hacer las cosas con responsabilidad”.

Luego explicó que su elección fue un tema que “se venía trabajado con todas las agrupaciones del Sumate, ya se sabía que un Edil de la 70 iba a presidir la Junta un año. Luego, dentro de la agrupación teníamos dos posibilidades, Roberto Curbelo de Rodríguez y yo. La decisión se conversó con Sergio Valverde y con el propio Roberto, fue todo bien fluido. No hubo discusiones, Curbelo entendió que al ser yo de Libertad y como la agrupación tiene su inicio en Libertad, se decidió que fuera la que asumiera”.

“También se consideró importante el hecho darle la oportunidad a una mujer”, mencionó Fernanda Castro, que luego comentó que es la primera vez que coinciden dos mujeres, una en el Ejecutivo (la intendente Bentaberri), y una en lo Legislativo. “También soy la primera mujer que preside que no es de San José de Mayo, ya que mis antecesoras en el cargo fueron Adriana Etchegoimberry y Rita Quevedo, ambas de la capital departamental”.

TRABAJO | Respecto a lo que pretende que sea su gestión, dijo Fernanda Castro que “lo que más se ve del Presidente de la Junta Departamental es cómo ordena los gastos. En ese aspecto siempre se habla de austeridad, algo que me parece que está bien, pero yo me planteo más ser ordenada e ir viendo las necesidades que se plantean”.

“Hoy en día no es necesario pensar en comprar vehículos para la Junta, tampoco hay necesidad de grandes reformas edilicias, a no ser que surja una necesidad específica, por eso lo que me he planteado -he tenido algunas reuniones de coordinación previas a la asunción-, son dos pilares. Quiero hacer alianzas para la capacitación del cuerpo. Tomo como referencia el 17º Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS), que plantea hacer alianzas que permitan obtener mejores resultados y en ese camino pretendo alianzas con la Escuela de Gobernanza, que nos puede aportar una mirada más amplia, democrática, tolerante, y con la Escuela de Gobierno a nivel nacional que apunta a la formación más institucional, por ejemplo en temas presupuestales o en legislación específica”, contó Fernanda Castro.

Prosiguió mencionando la Presidenta de la Junta Departamental que quiere avanzar en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, “porque en la Junta se trabaja más de lo que se ve; pretendo poder tener mayores canales de comunicación. También avanzar en materia tecnológica e informática, para transitar un camino que se viene cada vez más rápido”.

Luego mencionó la Presidenta de la Junta que “en la conducción de las sesiones también haré hincapié en la imparcialidad que debe tenerse desde la Presidencia, tratar de ajustarme al reglamento, ser ecuánime; intentar que haya un debate respetuoso, fecundo en el cual las diferencias nos enriquezcan, nos aporten y no terminen siendo trabas”.

Opinó Fernanda Castro que “los debates ideológicos también se tienen que dar en ámbitos como el de la Junta Departamental, pero aspiramos a que podamos tener un cierre de esos debates y encontrar soluciones a los distintos problemas, porque estamos para eso”.

RESPETABLE | Consultada la novel Presidenta del deliberativo sobre su opinión respecto a la actitud tomada por la oposición tras la negativa nacionalista a ceder una Presidencia del legislativo departamental, dijo que esas “son respuestas políticas de una fuerza que quiere dar una señal, por lo tanto puedo estar de acuerdo o no, pero es una actitud respetable”.

“Cada partido político puede dar la señal que considere que tiene que dar, pero sí debo decir que el hecho que hayan votado la Presidencia por respeto institucional es positivo, lo que me hubiese parecido oportuno es que se quedaran hasta que terminara ese primer bloque de la sesión y escuchar el discurso, que estaba pensado para los 31 ediles. Pero fue una decisión en respuesta a algo y soy respetuosa de eso”, agregó Fernanda Castro.

Respecto a si ella considera que el FA debe tener una Presidencia, dijo Castro que “esos cambios hay que procesarlos y pueden llevar cierto tiempo. Tenemos que hacer un análisis más amplio, en otros departamentos también, pero quizás llevan mayor tiempo. Pienso que se podría haber esperado para tomar una medida de este tipo. No estoy diciendo que no deban tenerlo, pero entiendo que son cambios que llevan tiempo y quizás deban procesarse a nivel nacional”. Castro deslizó que pasa lo mismo en Montevideo, pero al revés, donde la oposición es el Partido Nacional y sus asociados, aunque aclaró que no está pensando en una negociación de uno por otro.

Por Javier Perdomo.