Fernanda Castro dejó la Presidencia de la Junta Departamental con la idea de volver en el período próximo

Junto a la asunción de Mario Guerra como Presidente de la Junta Departamental, terminó el período de la libertense Fernanda Castro al frente del legislativo. Un año en que la visibilidad de la Edila -que suplantó a Carlos Rodríguez quien fue designado Director de la Intendencia-, aumentó considerablemente y empieza a tener un perfil propio dentro de la lista 70 de Sergio Valverde, en la interna nacionalista.

Castro, había dicho en nota anterior que percibía que un año es poco tiempo para ejercer la Presidencia; había dicho que cuando comenzaba a tener el manejo general del deliberativo debía abandonar el cargo. Consultada al respecto dijo que es algo que ahora “no lo veo como algo negativo, sino que implica que me quedé con ganas de seguir y que en 365 días hice muchas cosas y que a su vez planifiqué demasiadas cosas que no pudieron concretarse; le busco la parte positiva”.

“En mi discurso final hablé de esa característica que me define, soy una persona optimista, fui optimista al planificar y algunas cosas quedaron para atrás. Lo que sí es claro es que la comodidad, la soltura con la tarea, la sentí sí, un tiempo antes de retirarme, por una cuestión básica de repetir acciones”, agregó la Edila de la lista 70.

“Llevé adelante sesiones que en principio habían sido como un ejercicio, pero aprendí cómo conducirme, cómo saber adelantarme a los hechos”, comentó y ejemplificó la situación diciendo que “el último llamado a sala duró cinco horas, sin embargo estuve atenta a que no se repitiera lo que había pasado anteriormente que en una sesión se hicieron las 11 (hora de culminación de las sesiones), y ningún Edil pidió que se extendiera; en la última ocasión entendí que el tema tenía que agotarse, estaban las autoridades dando sus explicaciones (Carlos Olagüe y Yarwin Silveira), por eso un rato antes lo que hice fue citar a los coordinadores de bancada para que estuvieran atentos a la hora y se pudiera continuar; es decir, le fui agarrando la dinámica”.

Es altamente probable que Castro continúe en el deliberativo en el próximo período de gobierno departamental y reconoce que si es así, le gustará ejercer otra Presidencia. “Sí, porque me gustó hacerlo y sentí que puedo, porque cuando se comienza, uno no sabe si va a poder. Si sigo en la Junta Departamental me planteo otra Presidencia y creo que con otra experiencia, que me permitirá arrancar con esa gimnasia ya hecha”, dijo Fernanda Castro.

PERTENENCIA | Descartó Castro cualquier idea de iniciar un camino propio en la política. “Yo pertenezco a la agrupación 70 de Sergio Valverde, es más, la Presidencia no fue de Fernanda Castro, fue de la lista 70 que asumía por primera vez una Presidencia. Más allá de eso, en lo personal se va produciendo un crecimiento, sin que eso me lleve a mí a considerarme una persona autónoma. Evidentemente el hecho de haber sido la Presidenta de la Junta Departamental te da una mayor visibilidad, relevancia. Antes a Fernanda Castro la conocían únicamente en Libertad y aledaños y ahora tiene visibilidad en todo el departamento; eso es real, pero yo pertenezco a la lista 70”, dijo, pero aclaró que sabe que en su vida política “hay un antes y un después de este año”.

Se mostró contenta por los comentarios que hicieron sus pares al despedirla como Presidenta. “Hablaron casi todos de cómo se habían sentido con mi Presidencia; yo me llevé bien con los 30, porque me parece que uno no puede poner en funcionamiento algo si no hay una buena comunicación, si no hay entendimiento, diálogo”.

APERTURA | “Lo que intenté siempre es dar lugar a que todos se expresaran. Si fuera reglamentarista, fría, podría cortar muchas cosas, porque usar el ‘se fue de tema’, es fácilmente aplicable, pero siempre dejé que la persona terminara de desarrollar lo que estaba diciendo. Fui muy cuidadosa en dejar participar y también de informar a todos, a los tres partidos políticos que la integran. Cada vez que fui a algún lugar, a alguna reunión representando a la Junta Departamental de San José, siempre mandaba informes escritos a las bancadas”, contó Castro.

Consideró también que ella tiene “la forma de trabajar de Sergio Valverde, al momento de escuchar lo que le plantean él no excluye y creo que esa es una marca nuestra, de la lista 70”.

En síntesis, dijo Castro que está conforme con su Presidencia, conforme “con las devoluciones que tuve, con lo hecho respecto a una Junta de puertas abiertas, con una Junta direccionada hacia la administración digital y con una Presidencia que buscó siempre el diálogo”.

Respecto al futuro, dijo que está “con ganas de seguir donde el partido me precise, donde yo quiera estar y donde sea de utilidad”.

Por Javier Perdomo.