Como todos los años, la incertidumbre marca el comienzo de la temporada de piscina en Plaza de Deportes

Comenzó el mes de diciembre y, como todos los años, aún está sin definir la fecha de inicio en la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad debido a la falta de guardavidas y docentes. Se estima que a mediados de mes podría comenzarse con piscina libre. Preocupa además la seguridad en el espacio deportivo.

El pasado lunes 27 de noviembre se realizó la asamblea ordinaria de la Comisión Pro Piscina y Plaza de Deportes de Libertad. Según lo comentado por el presidente de la comisión Ulises Gallaretto, en ella, porque así lo establecen los estatutos se realizó “una puesta a punto, para ver la parte contable y cómo se ha avanzado hasta ahora, además de enterarnos qué está pasando a partir de la firma del convenio”.

“También charlar un poco sobre el cambio en la dirección de la plaza”, que está ahora a cargo de la profesora Noelia Noya. Gallaretto comentó que con la saliente directora Cristina Méndez, “siempre se trabajó muy bien y la nueva muchacha se muestra muy decidida en su tarea”.

Respecto al inicio de la temporada, dijo Gallaretto que “estamos comenzando con muchos problemas”; se pasa el año y yo no puedo entender cómo es posible que pasen nueve meses, llegue el momento y no se tenga el tema de los planteles de trabajo definido. No entiendo cómo las autoridades no pueden prever la forma de inicio, eso ha pasado siempre y con todos los gobiernos”.

En concreto, dijo Gallaretto, “a esta altura tenemos solo un guardavidas designado, que lo nos provee la Intendencia y que tiene algunos problemas de horario porque trabaja en varios lados. Teníamos dos pedidos y tenemos uno”.

“Teníamos cinco profesores pedidos y seguros tenemos dos, pero todavía no han firmado contrato; por eso es que estamos agotando todos los recursos para empezar la temporada en la segunda quincena de diciembre, si no logramos más profesores, por lo menos con piscina libre y en el horario en que tengamos guardavidas”, dijo el Presidente de la Comisión, que comentó que todo esto “requiere una organización de inscripción y de grupos para aprovechar las horas que esté el guardavidas, porque sin él no se puede hacer nada”.

INSEGUROS | “El otro problema que tenemos es el de la seguridad, porque el año pasado nos llenaron la piscina en noviembre, este año pedimos y pedimos y logramos demorar un poco, pero la llenaron ahora por una disposición que les obliga a arrancar diciembre con las piscinas llenas; está llena, pero no tenemos actividad y no hemos podido lograr la seguridad, porque es muy costosa”, contó Ulises Gallaretto.

Comentó el Directivo que pretendían repetir lo ocurrido en la temporada pasada, cuando la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la Intendencia y el Municipio, pusieron fondos para pagarlo, “pero hasta ahora no nos han definido nada”.

“Hay que tener en cuenta el fin de semana está la Fiesta del Parque y una guardia tiene que haber, porque qué pasa si se ahoga alguien, haciendo uso sin controles de la piscina. Estamos viendo si la comisión puede financiar algo de seguridad, pero es imposible porque lo que se recauda da para el mantenimiento. Si no tenemos un ingreso extra por algún lado, es difícil”, dijo Gallaretto.

Mencionó además que “hay problemas sanitarios y eléctricos en los vestuarios, que estamos tratando arreglarlos, de organizar todo para arrancar a mediados de diciembre y seguir organizando para en enero tener más horas y poder darle un servicio más completo a la gente”.

Comentó luego que en la comisión tienen “la ilusión de que cuando esté climatizada y tenga actividad todo el año, ahí los docentes pueden elegir trabajar en Libertad porque tendrán trabajo seguro todo el año, porque encontrar docentes para tres meses, es bravo”.

EL CERRADO | Consultado sobre si conoce en qué está el proceso para iniciar el cerramiento y la climatización, dijo Ulises Gallaretto que “el dato es que están en el proceso de armar los pliegos; la idea es que al terminar la temporada ese proceso esté hecho y licitado, como para iniciar las obras en abril, mayo. Eso es lo que nos dicen y nosotros repetimos, que se vaya a concretar es otra cosa”.

De todas formas, expresó preocupación porque el proceso de construcción, sería de unos siete meses de trabajo y “si no arrancan enseguida que termine la próxima temporada, los va a agarrar la siguiente en obras”.

Por último, comentó que gracias a una gestión de la nueva Directora, en la próxima temporada habrá servicio de emergencia.

Por Javier Perdomo.