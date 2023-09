En San José, Carolina Cosse dijo que con el Neptuno «nos están dejando un problema»

El pasado sábado se conmemoró el 103 aniversario del Partido Comunista del Uruguay (PCU), en la ciudad de San José de Mayo, con un acto del que participaron la intendenta de Montevideo y precandidata frenteamplista Carolina Cosse y el senador y líder del partido Óscar Andrade. La actividad se desarrolló en la sede de la departamental, ubicada en Colón y Zorrilla de San Martín.

En su alocución ante el público el senador Óscar Andrade dijo que “el tiempo que ha transcurrido ya nos permite afirmar que el proyecto de la derecha fracasó. Fracasó con peores resultados educativos, sin poder resolver los temas de seguridad, con peores condiciones de trabajo y salario que hace cinco años atrás, deterioro en las jubilaciones, en la vivienda. Además, Uruguay es más dependiente. Tal vez el caso más notorio sea el del puerto de Montevideo, pero hay otros. Yo creo que es hora de poner arriba de la mesa nuestro proyecto”.

Luego, dijo Andrade que el programa que el Frente Amplio debe aprobar en diciembre deberá incluir “la experiencia de lo que hicimos bien en los 15 años de gobierno y la de los temas que no pudimos resolver”.

Mientras tanto la precandidata Carolina Cosse fue consultada por los medios de la capital departamental sobre distintas temáticas. Respecto al programa del Frente Amplio, dijo la Intendenta de Montevideo que “tiene una estructura transversal, los ejes están vinculados con el trabajo del futuro, con el bienestar general de la nación, con los derechos, con que Uruguay recupere la seriedad y con que no haya improvisación. Además, contiene un fuerte eje en el trabajo pero no sólo de manera inmediata, sino con una visión de futuro para que sea sostenible en el tiempo”.

Comentó luego que en el programa debe estar bien presente el “tema del ambiente, la naturaleza nos está diciendo cosas a gritos y tenemos, no que dejar de producir para tener una mejor naturaleza, pero sí tener producciones que sean cuidadosas con el entorno y tener planificaciones que eviten las imprevisiones”.

Consultada por una colega respecto al proyecto Neptuno a desarrollarse en San José y que el gobierno recientemente ha concedido a una consorcio privado, dijo la precandidata frenteamplista que es algo que “me preocupa mucho porque es un proyecto muy caro, se está firmando ahora y queda de regalo para el gobierno que viene. Es un proyecto cuyo diseño final no es conocido, por lo cual me preocupa mucho. Habrá que ver, respetando la ley que se puede hacer, pero nos están dejando un problema”.

Cosse fue consultada reiteradamente por las encuestas y si bien dijo que son una referencia, la referencia más importante es el contacto con la gente. Valoró la militancia de los frenteamplistas y dijo que ésta debe ser para ganar el gobierno, pero también después de ganar, porque “el siglo XXI debiera ser el siglo de la acción colectiva, de mucha participación. Si vamos a construir un rumbo para el país, debe ser conocido por todos y eso requiere una política activa”.

“En la historia y en la política, si todo fuera racional el mundo sería otro; no existirían las guerras, no existiría el hambre, no tendríamos un 1% de la población mundial que concentra un porcentaje brutal de la riqueza mundial, porque eso no es lo que sucede”, dijo Cosse.

Foto tomada de Facebook.

Por L.S.