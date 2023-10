El Vinelli designó sus delegados para el congreso del Frente Amplio

El comité Héctor Vinelli del Frente Amplio Libertad tendrá tres delegados en el próximo congreso de la fuerza política a realizarse los días 8, 9 y 10 de diciembre en Montevideo. Durante cuatro asambleas, los frenteamplistas libertenses, analizaron e hicieron sus aportes a las bases programáticas que se definirán en la definitoria instancia interna de cara al proceso electoral de 2024.

Verónica Britos, actual Presidenta del Vinelli, contó que en las cuatro instancias de análisis que se dieron en el comité, “se hicieron muy buenos aportes al programa; obviamente que cada uno toma la parte que la interesa, por ejemplo en materia de educación estaba Adrián Morquio, que está haciendo una licenciatura y maneja muy bien el tema educación. Después se hicieron aportes en lo ambiental, planteando por ejemplo la necesidad de cambiar el sistema productivo porque si seguimos produciendo de la misma manera que hasta ahora, no se va en línea con el cuidado de medioambiente que promovemos”.

Insistió Britos en que durante las asambleas “se hicieron buenos aportes” y comentó que “lo bueno de las bases programáticas para esta elección es que están divididas en ocho ejes temáticos y cada uno tiene un número y se puede hacer aportes en la que a uno le interesa”.

DELEGADOS | En relación a la cantidad de delegados al congreso, comentó Verónica Britos que se definió en base a un promedio entre los asistentes de las cuatro asambleas y nos dio para tener tres delegados titulares en el congreso, pero como hay ocho comisiones, lo que sugiere el documento que nos enviaron es que se envíen suplentes también”.

Britos luego nombró a cada una de las personas de Libertad que tendrán participación en la discusión del programa de gobierno frenteamplista para el próximo período. “Los electos fuimos Osvaldo Espinosa, Esteban Núñez y yo somos los titulares; después, como suplentes están Danilo Tunin, José Raúl Piaggio, Adrián Morquio, Camila Oteguy y Osvaldo Nicoletti. Podría haber una novena participante, que sería Paula Rodríguez.

“El congreso se realiza el 8, 9 y 10 de diciembre y la discusión se reparte en comisiones, incluso ya tenemos que designar las comisiones en que cada uno va a participar. Ahí se discuten los agregados o las cosas que se suprimen de las bases programáticas”, dijo Verónica Britos, que luego mencionó que un tema que quedó pendiente es definir la posición que llevará el Vinelli respecto a las candidaturas a la Presidencia, ya que en el último día del congreso se va a votar qué candidaturas se habilitan. “Por lo general el Vinelli lo que ha hecho es apoyar todas las candidaturas”, comentó la Presidenta.

PLEBISCITO | Otra decisión que tomó la militancia del comité libertense, se refiere al plebiscito promovido por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio para establecer disposiciones sobre seguridad social en la Constitución de la República. La decisión fue que habrá disponibles planillas para firmar por la iniciativa de reforma. “Más allá que hay sectores que no respaldan este plebiscito, hay otros que si, por eso en el marco de la libertad de acción definida por el FA, en el Vinelli se permitió el uso del comité para que se pueda firmar. Lo que sí dejamos por fuera son otros recursos comunes a todos, como las redes sociales del comité y lo económico”, contó Britos.

LLAMADO | La actual Presidenta del Vinelli está teniendo un rol muy activo en la Junta Departamental como Edila suplente del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA). Por ejemplo, fue la vocera de la bancada del FA en la sesión en que se definió el llamado a sala a la intendente Bentaberri para pedir información sobre el sistema de compras de la comuna a raíz del sonado caso del funcionario que adquirió tres motos a cuenta de la Intendencia.

En el diálogo con La Semana, Britos dijo que será importante recibir información sobre este tema porque “no conocemos como es el sistema de compras de la Intendencia, lo que tenemos son trascendidos de prensa, pero creo que el ámbito de la Junta Departamental es algo mucho más serio como para manejarnos con el me dijo o me dijeron”.

En opinión de la Edila suplente del FA el incidente ocurrido con este funcionario se da por la falta de alternancia en el gobierno departamental. “Luego de tantos años de gobierno y al no haber alternancia, se generan estas cuestiones que son de confianza. Todos sabemos, nos conocemos, somos pocos y si vos ves que alguien vinculado al gobierno departamental viene y te pide algo de urgencia, confiás. Por eso es bueno para la democracia que haya alternancia de los gobiernos, porque si no, no tenés para comparar. Desde que nací el gobierno en San José es del Partido Nacional, hasta ahora no he podido comparar con otra cosa”, dijo Britos.

En el caso de las motos, la Presidenta del Vinelli entiende que “hay tres dimensiones distintas, por un lado está la investigación administrativa que se está haciendo del funcionario, por otro la actuación policial en base a la denuncia que hizo el comerciante damnificado y el ámbito de la Junta Departamental es lo político”.

“Aquí hay responsabilidades políticas y alguien se tiene que hacer cargo de la situación. El funcionario tenía un Director, empadronó una moto donde también había un Director y lo que se concluye es que el sistema de compras no está tan blindado como declara la Intendenta”, dijo Britos.

Por último, comentó Britos que el Frente Amplio de San José viene haciendo “un buen trabajo” para que se produzca la alternancia en el gobierno departamental. “El FA viene haciendo un buen proceso de crecimiento y si no es en esta elección que gana la Intendencia, será en el próximo período”, comentó y destacó el buen desempeño que está teniendo la bancada que integra, que a pesar que es nueva y no conoce muchas de las chicanas políticas que se dan en el deliberativo, “está realizando una buena tarea”.

Por Javier Perdomo.