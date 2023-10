Rotary Club Libertad: entre la recorrida de los hidrantes y la concreción del convenio con el MTOP

En el marco de sus 70 años, Rotary Club Libertad viene desarrollando una intensa actividad, que se corona ahora con una buena noticia, que es la firma del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), mediante el cual se reformará la sede social situada sobre la avenida central, casi Clauzolles. La novedad se conoció el mismo día sábado 21 cuando desarrollaban su tradicional inspección de hidrantes de la ciudad.

Al frente de la recorrida estuvo Fanny Rodríguez, quien comentó a este medio que en la jornada se inspeccionaron 79 hidrantes. “Dejamos para la próxima oportunidad el barrio Cololó, Puntas de Valdez, Rafael Perazza y Kiyú. Estuvimos casi ocho horas y debimos dejar. Empezamos casi antes de las 8 de la mañana y hasta las 3 y algo ni agua habíamos tomado”, comentó la rotaria.

“De los 79 hidrantes inspeccionados, 51 están en perfecto estado y otros 13 han sido anulados. Después, todos los demás están para hacerles reparaciones. De los 51 que están en perfecto estado, 48 tienen el máximo de caudal. Qué reparaciones se deben hacer lo definen los funcionarios de OSE. Nosotros lo único que hacemos es relevar la situación, después OSE, el Municipio y los Bomberos definirán qué hacer”, agregó Rodríguez.

Respecto al hecho de haber sido solo ella la que hizo el recorrido, dijo que “es una actividad para la que no se precisa mucha gente; en otras oportunidades lo ha hecho solo Rubén Prieto, pero en esta oportunidad tenía otra actividad y el presidente Ricardo Sánchez tampoco pudo estar”.

Resaltó a su vez la importancia de tener hidrantes en buenas condiciones. “A pesar que hace montones de años que hacemos esto, la gente me parece que no se da cuenta lo importante que es tener en su barrio un hidrante”, dijo y añadió que “fue una jornada de mucho trabajo para quienes me acompañaron de OSE y Bomberos, yo lo único que hice fue llenar la planilla”.

MEJORAS | Fue el asesor del ministro Falero, Sergio Valverde el que comunicó a los rotarios que se había aceptado el proyecto para firmar un convenio por el que se reformará la sede del Rotary libertense. El MTOP aportará dos millones de pesos y los rotarios deberán aportar una cifra igual para concretar la obra.

“La casa en que funciona Rotary está muy deteriorada, hay que arreglarla y es un esfuerzo grande el que vamos a hacer. Cumplimos 70 años, somos una institución de servicio a la comunidad y lo que queremos es arreglarla para transformarla en un lugar más abierto a la comunidad. Hoy por hoy lo estamos prestando a la cooperativa de viviendas COVISUEL, a veces a otras cooperativas e instituciones, pero no podemos abrirla demasiado a la comunidad porque no tenemos las condiciones apropiadas”, contó Fanny Rodríguez.

“Pensando en lo que es la misión de Rotary, queremos brindar servicio a los demás”, dijo la rotaria.

Luego contó que “mientras se esté en obra nos vamos a tener que ir de ahí, tenemos algo medio resuelto para las reuniones pero todavía no está concreto. Sí tenemos resuelto donde vamos a guardar todas las cosas que hay allí, más que nada la documentación y los elementos ortopédicos”.

Comentó que el objetivo “es cambiar y tratar de aggionarnos un poco para tener una casa mejor y poderla brindar mucho más a la comunidad”, ya que “tenemos una historia muy importante en la comunidad”.

Para conseguir los fondos que ellos deben aportar “vamos a tener que trabajar mucho y hacer muchas actividades para seguir reuniendo el dinero para poder cumplir con el compromiso en el que nos hemos embarcado. Hay tiempo, pero esto surgió ahora y hay que aprovecharlo. El MTOP tuvo credibilidad en nosotros, ahora nosotros vamos a tener que mostrar que en esa idea de lucharla y conseguirla, estamos”. El convenio se firmó el miércoles a la tarde.

ANDADORES | “Lo importante es que una nueva sede pasará a ser un espacio más comunitario; un lugar para el esparcimiento cultural, un lugar con identidad en la comunidad”, agregó. Informó que el proyecto edilicio fue realizado por su hijo, el arquitecto Matías Toledo.

Por último contó que con lo producido con el último “lechón paseandero” Rotary compró cinco andadores y van a estar en exposición en una de las redes de cobranza local.

Por Javier Perdomo.