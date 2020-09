El sector de Zunino presentó la candidatura de Vanesa Callero al Municipio de Libertad

En la jornada del viernes 11 a la tarde, se realizó la presentación de la candidatura de Vanesa Callero al Municipio de Libertad por la lista 1-B, que es parte de las propuestas electorales que presenta el candidato nacionalista a la Intendencia César Zunino.

La actividad en Libertad se realizó luego de la presentación de los candidatos al Municipio de Ciudad del Plata –que tuvo lugar en la mañana-, y previo al acto que tuvo lugar en la noche en la ciudad de San José. En Libertad, se dieron cita en el comité de 25 de Agosto y Ciganda, todos los integrantes de la lista de Callero y representantes de la 2271 de Zunino, además de la senadora Gloria Rodríguez de “Herrerismo Unido”, el sector al que responde a nivel nacional Zunino.

El candidato a la Intendencia dirigió unas pocas palabras al comenzar el acto. Destacó el equipo que se conformó en Libertad que “ha venido trabajando comprometido con la ciudad, acompañando nuestra candidatura a la Intendencia a través de la lista 1-B, quienes han participado en la elaboración de nuestro programa de gobierno”.

Luego mencionó que el Partido Nacional es “gobierno a nivel nacional y nosotros estamos para respaldarlo, pero también nos van a respaldar a nosotros en la Intendencia”.

MUJERES | Por su parte la senadora Gloria Rodríguez destacó que la lista 1-B la encabece una mujer. “Es algo importante porque generalmente las mujeres no encabezamos listas”. Añadió la legisladora que “los integrantes de esta lista son vecinos de la zona, gente comprometida, por lo que no podíamos no dejar de estar acá para apoyarlos”.

Resaltó la persona de Callero, de quien dijo es alguien con “compromiso social y preocupada por muchos temas. Es una mujer que quiere la igualdad en la ciudad y eso se hace con compromiso”.

La senadora del gobierno prometió un “trabajo coordinado, articulado desde Presidencia de la República para conocer las necesidades de todos los departamentos” e invitó a trabajar en los pocos días de campaña que quedan para respaldar a Callero y Zunino.

TRANSPARENCIA | Luego hizo uso de la palabra Vanesa Callero, que mencionó que está “muy contenta con lo que hemos logrado” desde el nacimiento del grupo. Añadió que “queremos sacar adelante el Municipio, queremos que sea transparente, igualitario y que podamos tener cercanía con la gente”.

Luego nombró a todos los integrantes de la lista, que comienza con ella e incluye a Silvana Munch, Roberto Méndez, Alisson Luzardo, Lucas Andrade, Estefani Acosta, Rossana Torena, Juan Bentancur, Marina Jorge, Claudia Guerra, César Fernández, Washington Peña, Lucía Fajardo, Nahuel Weiss, Edward Díaz, Thalía Rey, Luján Friedrich, Gustavo Sosa, María Rosa y Grisel Zunino.

Comentó que todo el grupo pretende “plasmar nuestras ideas para el Municipio de Libertad” y resaltó que “estamos para trabajar todos”.

Respecto a qué pretende cambiar en el Municipio, dijo Vanesa Callero que “la idea principal es la transparencia, cuando nosotros quisimos armar el plan de gobierno y decir por donde iba a ir nuestro trabajo, siempre hemos encontrado la misma dificultad, la poca comunicación entre el vecino y el Municipio”.

“Queremos hacer auditorías anuales, compartirlas con el vecino, que a su vez se sienta parte del Municipio. También dar más énfasis a las comisiones barriales, donde los vecinos se puedan expresar”, dijo.

Por Javier Perdomo.