Luis Reyes anunció que si es Alcalde donará o creará fondo de materiales con el 25% de su sueldo

Hace más de dos meses, La Semana anunció en forma exclusiva que el Frente Amplio tendría tres candidatos al Municipio de Libertad. En la breve nota publicada en ese entonces, no decíamos quién era ese tercer nombre, porque así se nos había solicitado, aunque dábamos pistas que dejaban cierta claridad respecto a que el nombre en danza era de un histórico del FA libertense: Luis Reyes.

Hoy, ya despejadas todas las dudas que él mismo se planteaba en su momento, encabeza la lista 9609-B al Municipio y cuenta con el respaldo departamental de la lista 9609 que encabeza el ex edil Roberto Cabral. Con ambos dialogó este medio sobre las propuestas electorales de cara a la instancia del 27 de setiembre.

Al hablar sobre las razones que lo llevaron a ser candidato en esta instancia municipal, dijo Luis Reyes que hacía “mucho que estábamos hablando con Roberto (Cabral), tratando de armar un grupo departamental y haciendo un análisis a nivel local, vimos que en Libertad el FA tiene un Concejal, gracias a una lista que sacó 100 votos (la lista de Hugo Silva), si no los cinco concejales serían del Partido Nacional”.

Además, agregó el candidato, “hay una diferencia grande entre lo departamental y lo local en cantidad de votantes y vamos a tratar de captar a una parte de esa gente. Pero a eso le sumo que había una cantidad de gente que pensaba que al FA le faltaba una pata más”.

A la hora de hablar de proyectos para el caso en que fuera electo Alcalde de Libertad, Luis Reyes dijo que algunas de sus propuestas las viene haciendo hace años. “En particular lo que es el ABC (alumbrado, barrido y calles), de la Intendencia y el Municipio, tenemos varias propuestas. “En alumbrado tenemos hace años una propuesta para seguir cambiando las luminarias por nueva tecnología Led; en la caminería el bacheo que se hace es una vergüenza y hay que mejorar. En cuanto a la basura vamos a apuntar a lo que están diciendo todos los técnicos, que es trabajar en lo que se llama las tres ‘R’, es decir reducción, reciclado y recuperación”.

CICLOVÍAS | Luego Luis Reyes mencionó que él ha sido “muy crítico con el diseño de la nueva avenida central, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS), pide que se haga ejercicio físico, que ande la gente a pie y en bicicleta, pero nos sobra espacio en la avenida y no se hicieron ciclovías”. Construir dos ciclovías o una al medio, es una de las propuestas de Reyes.

“El cómo se analizará en su momento”, dijo Reyes, que también mencionó que piensa en una ciclovía en la calle 25 de Agosto. “Si se hizo una en la Ciudad Vieja de Montevideo, cómo no se podría hacer una acá”, se preguntó el candidato.

Reyes consideró que también hay que trabajar en buscar una solución al problema de los perros sueltos, junto a los grupos animalistas, a la vez que consideró que hay que mejorar el arbolado de la ciudad, darle color y variedad, de forma de general otro tipo de visual de la ciudad. Opinó también que sería necesario generar algún espacio de recreación para el barrio María Julia y Aserradero.

A la hora de pensar en qué inversión necesitaría para realizar sus proyectos, Reyes entiende que se necesita “muy poca plata”.

Consultado respecto a qué expectativas tiene para la elección del 27 de setiembre, Luis Reyes dijo que quiere “aportar lo más que pueda aportar para el FA y para que Pablo Urreta sea Intendente”.

Haciendo alusión al aumento por IPC del próximo Intendente/a de San José y la propuesta de los dos candidatos frenteamplistas de donar un 25% de esa remuneración, Luis Reyes mencionó que él hará lo mismo. “Si obtenemos el Municipio también vamos a renunciar al 25% del sueldo. No sé si donarlo o generar una cartera de materiales, porque cada poco tiempo alguna familia necesita algunos materiales para construir. Queremos que no esté digitado políticamente o por amiguismo, que haya un estudio serio de a quién iría destinado eso”, comentó Luis Reyes.

EQUIPOS | También cuestionó a los otros candidatos que presentan sus “equipos de gobierno”. “Todos hablan de que tienen equipos para trabajar, pero en esta instancia municipales, el equipo es la gente que trabaja en el Municipio. Puedo decir acá tengo este equipo, el otro, pero va a entrar el Alcalde con, como mucho, uno o dos concejales ¿Qué equipo vas a tener? ¿Vas a echar a toda la gente que trabaja en el Municipio?”, se preguntó.

Luego añadió Reyes que para gobernar “tenés que tener conocimiento y experiencia. Sobre administrar obras, algo de experiencia tengo, porque el 80% del Municipio son obras; hay que ir, hablar con los arquitectos, los ingenieros, ver la memoria descriptiva, interpretar los planos y yo tengo toda una vida en eso”.

ASTROS ALINEADOS | Por su parte Roberto Cabral se mostró optimista respecto a las posibilidades electorales del FA en esta instancia de setiembre. “Los astros se alinearon, hace años que no tenemos un gobierno tan malo en la Intendencia y hace mucho tiempo que el FA no tenía candidatos tan buenos. Tanto María Noel Battaglino como Pablo Urreta, son los dos mejores candidatos que ha tenido el FA desde la salida democrática. Se suma que se está haciendo una campaña unitaria, está participando el Diputado (Nicolás Mesa), como no lo hacía antes”.

Consultado sobre si no pesará en definitiva el aparato partidario del PN para que gane la elección nuevamente, dijo Cabral que los aparatos siempre pesan pero “la gente tiene que despertarse en algún momento”.

Luego hizo alusión al porqué de su decisión de volver a la carrera electoral. “Tanto Luis como yo estábamos un poco tranquilos en el tema político, pero luego del resultado electoral del año pasado, dijimos que no podíamos quedarnos en las casas”.

“Yo tengo unos cuantos años de experiencia como Edil, las propuestas que hicimos en su momento todavía están vigentes; en Libertad Luis Reyes es una persona muy conocida, pero además tenemos a Pablo Urreta como candidato y el diputado Nicolás Mesa, los cuatro nos conocemos porque trabajamos juntos en el mismo grupo (MPP). Futbolísticamente hablando, jugamos con los ojos cerrados”, mencionó Roberto Cabral.

Por último alabó la figura de Luis Reyes. “Luis conoce el FA, estuvo cerca de Tabaré Váquez, estuvo cerca de Mujica. Un Alcalde necesita gestionar con el gobierno nacional y salir a conseguir cosas. A nosotros nos parece que Luis es el adecuado para eso. Es una persona muy conocida. Creemos que le va a ir bien en la votación. Es uno de los candidatos a ganar”, comentó.

Por Javier Perdomo.