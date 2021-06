Ediles reciben incremento de 4200 pesos en «reintegro de gastos» gracias al aumento de los combustibles

Tras una nueva suba de tarifas, con un incremento del 12% en los combustibles que comenzó a regir desde el martes 8 de junio, los ediles de San José aumentarán sus ingresos a 43.210 pesos uruguayos por mes dado a que los representantes electos en la Junta Departamental perciben el equivalente a 600 litros de nafta súper, entre otros beneficios, por concepto de reintegro de gastos. El reintegro siempre ha sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República, no sólo por el carácter honorario de los ediles dispuesto por la Constitución de la República sino porque, además, no deben presentar ningún comprobante.

El pasado 7 de junio el gobierno anunció nuevas tarifas de combustibles. Desde el martes, 8 de junio, el ajuste del precio de venta al público es del 12%. El incremento que fue comunicado en conferencia de prensa por el ministro de Industria, Omar Paganini y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tiene repercusión en el reintegro de gastos que perciben los ediles del departamento de San José.

Debido a este aumento que comenzó a regir el día 8 de este mes, los representantes electos en la Junta Departamental recibirán mensualmente 43.210 pesos uruguayos por concepto de “reintegro de gastos”. Esto es 4200 pesos más que antes. Del monto total, 39.210 equivalen a los 600 litros de nafta súper que reciben a través de la firma de una declaración jurada en la que indican que recorren más de tres mil kilómetros mensuales. A ello se le suman dos mil pesos que son destinados a la compra de diarios y publicaciones y otros dos mil pesos para gastos de telefonía.

El reintegro de gastos que tiene como finalidad compensar el trabajo de los legisladores departamentales -entre las tareas que tienen asignadas está la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta, recorridas por las distintas localidades o la integración de comisiones, entre otras-, ha sido observado por el Tribunal de Cuentas de la República en reiteradas ocasiones, debido a que la Constitución de la República del Uruguay indica que “los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales serán honorarios”, así como también por el hecho de que los ediles no deben presentar comprobantes que corroboren los gastos efectuados.

La situación siempre ha dado pié a la polémica, por lo que varios ediles y el propio presidente de la Junta Departamental han coincidido en que el reintegro se debe modificar. En diciembre de 2020 y antes de asumir, el actual presidente de la Junta Jorge Chapper declaró al diario Primera Hora que el reintegro de combustible debía ser modificado en la nueva administración, en base a un acuerdo entre los sectores.

En la entrevista publicada por ese medio el 12 de diciembre del 2020, el ex Diputado manifestó su voluntad de aplicar cambios en la forma en que los ediles perciben las compensaciones: “es algo que se tiene que modificar y esperamos llegar a acuerdos que le hagan bien a los integrantes de la Junta y al departamento. Hay que sentarnos a conversar por el bien común”, dijo.

Al asumir la titularidad del legislativo comunal en declaraciones a San José Ahora, Chapper reiteró su voluntad de resolver la situación. Dijo que se está evaluando que lo que perciben los ediles deje de ser por concepto de reintegro de gastos y se convierta en gastos de representación.

DIFICULTAD | No obstante y de acuerdo a lo publicado por ese medio el pasado 11 de junio, la Junta Departamental enfrenta dificultades para concretar esa aspiración en el marco de la discusión para cerrar el presupuesto.

Si bien algunos de los asuntos que están a evaluación tienen que ver con reclamos elevados por los funcionarios administrativos y de taquigrafía, el tema que está dificultando el avance de las negociaciones es la posibilidad de cambiar o no el reintegro de gastos. La modificación ha generado diferencias, incluso, dentro del propio oficialismo. Varios ediles entienden que la modificación no resuelve el asunto de fondo, que es transparentar el mecanismo por el cual perciben la mensualidad.

Tras una consulta realizada por un edil del Partido Nacional al Tribunal de Cuentas sobre el tema, la entidad fiscalizadora superior recomendó no efectuar el cambio y mantener el sistema actual. Asimismo, desde el Tribunal se recordó que ello es objeto de análisis junto al Congreso Nacional de Ediles.

Sin embargo, fuentes del Partido Nacional consultadas por La Semana indicaron estar a favor del cambio aunque estimaron que la nueva forma también podría ser observada por el Tribunal de Cuentas.

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros tiene previsto reunirse este miércoles para continuar avanzando en el asunto, tras establecer un compás de espera para dar tiempo a los sectores para que definan sus posturas.

EXCEPCIONES | No todos los ediles perciben compensación o hacen uso del reintegro de gastos. Al inicio del actual período los ediles del Asamblea Uruguay (FA), resolvieron destinar el reintegro para ayudar en el marco de la pandemia. Por su parte, el edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, no lo cobra.

En enero del presente año, la bancada de ediles de Asamblea Uruguay (compuesta por su titular, Roberto Rossi, y los suplentes Eugenia García, Estela Álvarez y Lucas Martínez), comunicó que el reintegro sería donado a un fondo común administrado por ese sector, “para que sea devuelto a la comunidad a través de obras sociales, como ser apoyo a merenderos y ollas populares, apoyo a organizaciones sociales que vienen de una forma u otra sosteniendo a miles de familias que han quedado literalmente en la calle, apoyo a emprendimientos o iniciativas que puedan generar una fuente de trabajo digna para quienes los realizan, apoyo a escuelas que puedan tener carencias materiales de algún tipo, y otras que seguramente irán surgiendo en los próximos meses”.

En este marco, Lucas Martínez, aseguró a La Semana que la medida continúa vigente y que “la idea es hacerlo durante todo el período”, a su vez que comentó que la lista 82 viene trabajando, por su parte, en propuestas para colaborar con la modificación del sistema actual de reintegro de gastos.

Por su parte, el edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, quien en campaña electoral ya había manifestado que no cobraría el reintegro de gastos dijo a La Semana que ese ingreso “no es apegado al derecho”, y que actualmente cumple con su palabra: “en el acierto o en el error, pregonamos con la palabra y luego cumplimos con los hechos”, mencionó.

Lago comentó que solamente podría cambiar de opinión en caso de que se modifique la Constitución “mientras tanto, consideramos que no es correcta la forma en cómo se hace”, añadió.

“No estoy de acuerdo con las cosas que no me quedan claras, escritas y sobre la Ley. Es un tema de integridad y no me gusta poner en tela de juicio a los demás, cada uno sabe lo que hace y lo que deja de hacer y el juicio lo tendrá después el soberano”, concluyó.

Por Katherine Martínez.