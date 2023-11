Diputados de San José y sus visiones sobre la crisis política que vive el Uruguay

El Uruguay está transitando por la mayor crisis política o institucional desde el retorno a la democracia a causa de la entrega de un pasaporte “express” al narco Sebastián Marset cuando éste se encontraba preso en Dubai. El gobierno intentó ocultar la situación y tras la interpelación realizada el año pasado, ante la disconformidad con las respuestas de parte de la oposición, el tema pasó a la órbita judicial y es allí que están surgiendo revelaciones que complican cada vez más al propio presidente Luis Alberto Lacalle. Del caso, opinaron los diputados por San José Nicolás Mesa y Rubén Aníbal Bacigalupe.

A cada minuto están surgiendo nuevas derivaciones del caso luego que el miércoles 1° de noviembre, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache declarara a la Justicia y difundiera conversaciones telefónicas grabadas por ella con el ahora ex canciller Francisco Bustillo en las que éste le solicita que elimine mensajes de WhattsApp en los cuales el –ahora también-, ex subsecretario de Interior Guillermo Maciel le informaba que Marset era un narco peligroso, preso en Dubai.

La declaración de Ache ocurrió en momentos en que el presidente Lacalle Pou se encontraba en Estados Unidos y ello paralizó al gobierno en general, que solo atinó a esperar las explicaciones que el Primer Mandatario pudiera dar a su regreso. Pese a que éste llegó el sábado y aceptó las renuncias del ministro Heber, de Maciel y de su asesor Roberto Laffluf, sus dichos en la conferencia de prensa que realizó luego de reunirse con los líderes de la coalición primero y con el presidente del FA Fernando Pereira después, dejaron más dudas que certezas.

La coalición de izquierdas analizó el tema el domingo y sobre las 20 horas realizó una conferencia de prensa en la que Fernando Pereira declaró que las explicaciones del Presidente no fueron las adecuadas y que la coalición seguirá analizando las acciones legislativas a seguir. “El presidente está convencido de que dio vuelta la página, pero la página recién empieza”, dijo Pereira.

MESA | Entre los legisladores que estaban acompañando a Pereira en su comparecencia pública, se encontraba el diputado por San José Nicolás Mesa, que en nota con La Semana dijo que “el Secretariado Ejecutivo del FA estuvo reunido todo el fin de semana analizando esta crisis política de dimensiones desconocidas” y “se sigue analizando el tema porque la información que surge hora a hora profundiza la crisis”.

Para Nicolás Mesa “la caída de dos ministros, de un Subsecretario y del principal asesor del Presidente, es fruto de la interpelación que realizó el FA el año pasado y que luego siguió investigando, porque se requirió información a partir de un pedido de acceso a la información pública, nos negaron la información y por ello hubo que ir a la Justicia. Son procesos que llevan su tiempo pero ahora están saliendo a la luz muchos elementos de peso, contundentes, que complican mucho al gobierno”.

Según el legislador frenteamplista por San José, el gobierno “no puede explicar por qué se le tramitó de forma express el pasaporte a un narcotraficante preso en el exterior; el Presidente terminó reconociendo que avalaba la reunión que se dio en el piso 11 de la Torre Ejecutiva con los subsecretarios de Relaciones Exteriores e Interior donde iban a borrar evidencia, donde destruyeron documentos públicos. Hay situaciones graves en el entorno del Presidente y esto amerita mucho análisis y mucho estudio de la información para poder ir actuando con contundencia pero también con serenidad y responsabilidad, que es lo que le toca a la principal fuerza política del país, que pretende ser gobierno en el próximo período”.

Mesa no comparte la idea de una parte de la militancia frenteamplista que dice que la fuerza política no toma acciones contundentes, ya que “todo esto que está pasando es fruto de las acciones del FA, esto no surge de forma espontánea. Son todos los elementos que empezaron a surgir en la interpelación en la que el FA no quedó conforme, que identificó que había mentiras por parte del Ejecutivo, que es gravísimo que el Ejecutivo le mienta al Parlamento y a la ciudadanía. En esa línea es que tenemos que seguir trabajando porque hay muchas preguntas que quedan sin responder”.

SILENCIOS | El legislador entiende que “no hay antecedentes en la historia del país que durante cuatro días se borraron todos los actores políticos del gobierno”, pero a su vez fue más allá y dijo que insiste en que “es importante también que los actores políticos del departamento opinen y den a conocer qué es lo que opinan de toda esta situación porque son los que después van a ir a pedirle el voto a la gente”.

“Los principales referentes de la coalición de gobierno de San José, hoy deberían estar todos hablando de la mayor crisis política que está teniendo el gobierno. Ellos son los que le salen a pedir el voto a la ciudadanía”, dijo Mesa.

“Nosotros no sabemos qué piensan los principales referentes del PN en San José. Recordemos que se han llamado a silencio con casos sumamente graves como todo lo relacionado con Astesiano; se han llamado a silencio con todo lo de Penadés y las ramificaciones que tuvo ese caso. Hasta se han llamado a silencio con temas que influyen al departamento -que no tienen nada que ver con estos casos-, como es el proyecto Neptuno y todo lo vinculado al agua”, agregó el Diputado del FA.

“Sentimos que los principales referentes políticos del departamento no hablan y eso no es menor. San José no es una isla y hoy hablamos de una crisis de gobierno de repercusiones internacionales y en San José no pasa nada”, comentó luego.

Mesa insistió con la necesidad de ir paso a paso con este caso. Opinó que “no podemos actuar a ritmo de Twitter. Todo esto es muy grave, muy serio, hay que tener pies de plomo y serenidad ante esta crisis institucional porque somos la mayor fuerza política del país”.

“Entiendo que la dinámica de las redes sociales y los grupos de WhattsApp piden actuar sobre el momento, pero eso no es recomendable en este tipo de situaciones”, dijo el Diputado.

PASOS AL COSTADO | La Semana también consultó a Rubén Aníbal Bacigalupe, el diputado josefino por el Partido Nacional, quien entendió que en todo el caso Marset “hay una parte política” que es “la renuncia de los ministros y los subsecretarios, mientras que la parte legal va a tener que seguir por los caminos que tiene que seguir en la Justicia”.

En opinión del principal referente de la lista 50 del Partido Nacional, “lo que se hizo en este caso, como se hizo en otros casos, es que ante la duda de una situación que puede ser irregular, se acuerda que se dé un paso al costado por parte de quienes están en esos cargos”.

Para el legislador blanco “lo que ha hecho el Presidente de la República es medir con la misma vara a todos los que generaron alguna duda sobre algún hecho no adecuado a la responsabilidad del cargo que ocupan”.

Bacigalupe entiende que como la Justicia seguirá trabajando en el tema “seguramente se darán cosas que se desconocían hasta ahora. Será ella la que deberá explicar qué pasó con algunas situaciones que en su momento parecía que estaban aclaradas pero que obviamente no lo estaban”.

No considera el Diputado que el presidente Luis Lacalle Pou tenga responsabilidad en este tema. “El Presidente actuó de la forma que tenía que actuar, cuando las personas que están actuando por el gobierno han generado dudas, el Presidente los aparta del cargo; debido a hechos que ante la opinión pública, ante la ciudadanía y ante el propio Presidente generan esa duda, éste les acepta la renuncia. Son hechos que generaron dudas y se tomó una resolución que para nuestro caso es como actúa siempre el gobierno”.

Añadió luego que “el pasaporte a Marset se le dio legalmente, no se podía hacer otra cosa por decretos de otros gobiernos, que son decretos de Estado”.

El legislador nacionalista entiende que la renuncia del ministro del Interior Luis Alberto Heber no tiene nada que ver con el caso Marset. “Creo que algo que lo condicionó fue el tema Penadés; iba a haber una interpelación en los próximos días y no había por parte de toda la coalición de gobierno respaldo por lo cual se podía terminar votando la moción de censura que planteaba presentar el FA”, comentó Bacigalupe.

AFECTACIONES | Ante la acumulación de casos escandalosos como el de Astesiano, el de Penadés y el de Marset, dijo Bacigalupe que puede verse afectado electoralmente su partido, pero deberán salir explicar las acciones tomadas. “Todo esos son hechos que no están relacionados; Astesiano es una persona que está presa; Penadés es un hecho totalmente aislado, que es cierto que representaba al Partido Nacional, pero cometió actos horrorosos y condenables, que no representan al Partido Nacional. Hechos como esos, nosotros los militantes, los dirigentes del Partido Nacional, no los compartimos”, dijo y comentó que lo que hacía Penadés “nadie sabía” y “a todo el mundo le llamó la atención”.

“¿Que todo esto puede pegar en la población y mañana puede pasar factura? Sí, claro que se puede dar, lo que si le deberá decir a la población es que cuando hubo algún acto dudoso, se tomaron las acciones necesarias y las personas dejaron los carg

os”, culminó diciendo el legislador.

Imagen ilustrativa, tomada de internet.

Por Javier Perdomo.