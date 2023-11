Diputado Mesa, preocupado por casos de explotación sexual de menores, pide que INAU responda sus solicitudes de información

El Diputado del Frente Amplio, Nicolás Mesa, presentó una exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), evidenciando a las autoridades nacionales del organismo “la notable falta de respuesta” a un pedido de informes dirigido a sus oficinas en San José, a partir del cual busca obtener información sobre casos preocupantes de salidas no acordadas de INAU y su vinculación con posibles situaciones de explotación sexual de menores en el departamento. La información lleva más de 100 días sin ser respondida.

Nicolás Mesa lamentó la ausencia de respuesta al pedido de informes presentado el 24 de julio e instó a una pronta atención de las autoridades para esclarecer aspectos críticos de los centros de protección, incluyendo la situación de los funcionarios y las coordinaciones interinstitucionales.

«Hace tiempo que venimos haciendo seguimiento de una situación bastante compleja en San José, vinculada a las salidas no acordadas de adolescentes en algunos centros del INAU, relacionadas con posibles redes de explotación sexual. Un tema sumamente grave y delicado», expresó el legislador a los medios de San José, recordando la notoriedad de varios casos conocidos hasta ahora.

Mesa recordó que este problema ya había captado la atención pública el año pasado y que recientemente se repitió con el resonante caso de una adolescente ubicada en la zona de Jardines del Hipódromo, tras varios meses de ausencia del Hogar Nuevo Tiempo de San José de Mayo, perteneciente al INAU.

«Vimos el año pasado casos que tomaron notoriedad pública. Ahora, hace poco, se volvió a repetir con una joven que fue ubicada en la zona de Jardines del Hipódromo, noticia que también tomó repercusión nacional. En medio de estos casos que han salido a la luz, hicimos pedidos de informes al INAU, específicamente al INAU de San José, sin obtener respuesta», indicó Mesa.

El legislador comentó que, aunque el plazo estipulado para la respuesta a los pedidos de informes es de 45 días hábiles, el director del INAU en San José Daniel Fabreu, lleva más de 100 días sin responder. «Nos preocupa, por eso presentamos una exposición escrita al INAU, manifestando nuestra inquietud por las situaciones en San José y la falta de respuesta al pedido de informes, que hemos tenido que reiterar», dijo el Diputado del FA.

“Al día de hoy, puedo decir que el director del INAU en San José hace más de 100 días que tiene el pedido de informes en su escritorio y no lo responde. Entonces, creo que son situaciones graves y complejas, por lo que nosotros hemos actuado con mucha cautela y mucha responsabilidad tratando de obtener la información certera a través de las vías institucionales que nos permitan conocer la realidad que se está viviendo en San José, porque estamos hablando de adolescentes y de redes de explotación sexual, es gravísimo”, comentó Mesa.

PRUDENTE | Opinó Mesa que el hecho de que “ante una situación como ésta no haya respuesta creo que no ayuda, que dificulta, porque lo que entiendo es que cada uno desde su lugar, debe aportar para que estas cosas no pasen”, consideró Mesa.

El legislador insistió en la importancia de actuar con prudencia al abordar públicamente la situación, pero entendió que ante la falta de respuesta a los pedidos de informes y ante la persistencia de los casos en San José era necesario utilizar la exposición escrita para acceder a la información solicitada.

«Nosotros esperamos para recurrir a esta otra herramienta de la exposición escrita a través de la Cámara de Representantes, creo que esperamos más de 100 días para tener la respuesta. Como no llega y nos preocupa que no llegue, y nos preocupa que sigan sucediendo este tipo de situaciones es que hemos recurrido a esta herramienta», expresó.

CASO LUZMILA | Entre los varios casos de adolescentes desaparecidas de centros de INAU San José en los últimos meses se destaca el mencionado por Mesa, referido Luzmila Belén Cisneros Moreira, quien tras varios meses de intensa búsqueda fue finalmente localizada el pasado 10 de noviembre. La menor fue ubicada en la zona de Jardines del Hipódromo, en la capital del país. Fuentes allegadas a la investigación han definido a este caso como «muy complejo».

Al ubicar a la joven, se detuvo a un hombre de 34 años, quien fue enviado a prisión por reiterados delitos de abuso sexual y un delito de unión forzada. Actualmente, la adolescente se encuentra bajo custodia de INAU, con medidas para garantizar su salvaguarda.

Es relevante destacar que Luzmila era buscada junto con otras dos adolescentes, aunque estas dos menores se presentaron, por separado, y por su voluntad en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de San José, horas después de que se emitiera un comunicado solicitando la colaboración ciudadana para localizarlas.

Incluso, retrocediendo aún más en el tiempo, el año pasado se conoció el caso de cuatro individuos formalizados por su participación en la explotación sexual y agresión física de menores vinculados al INAU. Este grupo aprovechó la vulnerabilidad de dos chicas menores, de 15 y 17 años, alojadas en un hogar de INAU ubicado en San José. Los individuos las reclutaron y posteriormente las explotaron sexualmente.

En este caso, las autoridades actuaron enérgicamente, realizando detenciones y formalizando la investigación de los implicados. La jueza letrada de 5° Turno de San José María José Camacho, explicó que las imputaciones se realizaron por un delito de violencia privada, ya que las menores fueron retenidas en una vivienda fuera de la órbita del INAU.

El presidente del INAU en ese entonces Pablo Abdala (hoy Subsecretario del Interior), había destacado el trabajo coordinado de la Justicia, la Fiscalía y el INAU para rescatar a las dos chicas explotadas sexualmente. Abdala expresó en aquella oportunidad su preocupación por la creciente incidencia de situaciones de violencia hacia niños y niñas, reconociendo que estos casos son solo la punta del iceberg y que existe una «cifra negra» no registrada.

Por Katherine Martínez.