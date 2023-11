La opinión del técnico Julio Rodríguez sobre el momento de Campana

El integrante de la dupla técnica de Campana Julio Rodríguez, analizó la actuación de su equipo en lo que va del Torneo Clausura y explicó cómo junto a Matías Chacón prepararán lo que se viene. En primer lugar Rodríguez expresó que “en materia de lesiones tenemos a Germán Alayón que viene recuperándose bastante bien; en el caso de Mateo (Antúnez) está llegando por estas horas de China y creemos que se incorporará rápidamente a los trabajos”.

El entrenador dijo, respecto al encuentro por semifinales que “son partidos muy difíciles, nada de lo que se ha hecho vale de nada si se pierde en estas instancias” y agregó que además “persiste la incertidumbre respecto a si sirve de algo la Tabla Anual o no sirve de nada en el caso de que Central se quede con el Clausura”.

Sobre la evolución mostrada por Campana explicó que “hemos sabido resolver bien algunos partidos muy parejos, creo que hay dos o tres equipos con posibilidades, por suerte nos hemos podido meter nosotros entre esos equipos”.

Rodríguez recordó que “cuando llegamos para esta temporada al equipo le costaba mucho la generación de juego, ahora se malogran chances pero se elaboran más situaciones” y en ese sentido se refirió al plantel que se maneja que “no es un equipo de 11 jugadores, hemos logrado una alternancia en algunas posiciones que le ha permitido al equipo contar con más variantes para afirmar los resultados que hemos conseguido”.

El técnico entiende que hay algo muy importante que es “convencer, convencer al plantel que además de los 11 es fundamental tener variantes para cambiar situaciones y que todos son parte en un marco de competencia interna obligada para potenciar al equipo”.

Asimismo agregó que “es fundamental que todos los futbolistas estén motivados, no hay buenas actuaciones si no hay motivación y en ese sentido Campana tiene muy buenas formativas que, respetando los procesos, hemos convocado para que vayan teniendo sus oportunidades y que entren a esa competencia con los mayores para lograr el mejor resultado para el club”.

Sobre el partido ante San Lorenzo, Rodríguez expresó que “es un rival que debemos respetar, llega de eliminar a River Plate que es un equipo muy fuerte, sabemos que el Estadio nos favorece para desarrollar mejor nuestro potencial de juego, pero repito que San Lorenzo es un buen equipo con muy buenos jugadores”.

El nivel arbitral sigue generando polémicas. Al consultarle a Julio Rodríguez si le siguen preocupando los arbitrajes, respondió que “lamentablemente hay pocos árbitros y me llama la atención que algunos de buen nivel estén arbitrando fuera del departamento, como alguno que está arbitrando en Florida”.

A Rodríguez le preocupan “algunas cosas que no se perciben a simple vista. Contra Treinta y Tres tuvimos dos cambios obligados por tarjetas amarillas, en una entiendo que fue correcta pero la otra no la vi de la misma manera” y entiende que “hay que trabajar mucho en el convencimiento de los futbolistas para no responder, no protestar ninguna situación para evitar que esas cosas puedan significar una desventaja para el equipo”.

Esas situaciones “quizás se las plantean también a otros equipos, yo debo analizarlo en lo que tiene que ver con mi equipo, debemos intentar llegar a las definiciones con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles”.

La definición

La Liga Mayor fijó una doble jornada para mañana miércoles en el Casto Martínez Laguarda para la disputa de las semifinales del torneo Clausura. A primera hora, desde las 19 y 45 se medirán San Lorenzo y Campana con el arbitraje de Juan Manuel Rodríguez, Adrián Manrique y Joaquín Iglesias.

A las 22 se fijó el comienzo del partido de la segunda llave entre Universal y Central que dirigirá Nicolás Azuri junto a Diego Deledon y Rómulo Revetria. Todo indica que la final se juegue el próximo domingo.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.