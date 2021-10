Diputado Mesa (FA), dijo que se buscarán nuevas alternativas para evitar el cierre del Juzgado de Rodríguez, tras no aprobar en el Senado recursos para evitar el cierre

El diputado frenteamplista Nicolás Mesa expresó su preocupación por la no aprobación en la Cámara de Senadores de un aditivo en la rendición de cuentas que le permitiera a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no cerrar cuatro juzgados de Paz en el interior del país, uno de ellos el de Ciudad Rodríguez, tal como era el compromiso al que se había llegado con todo el sistema político tras el pasaje de la rendición por Diputados.

Mesa dijo a La Semana que si bien en el análisis de la rendición de cuentas no se incluyó en esa cámara el aditivo, sí quedó el compromiso de todos los partidos de hacerlo en el tratamiento del Senado, pero finalmente eso no ocurrió y está volviendo en esta semana a Diputados para el análisis y aprobación de los cambios que se le hicieron en la Cámara Alta. Diputados en esta instancia ya no tiene posibilidad de realizar más cambios y sólo debe validar -o rechazar en un eventual caso, que no sería éste-, lo reformulado por los senadores respecto a lo que ellos ya habían aprobado.

Mesa -que habló con La Semana el viernes-, dijo que en la jornada del lunes se reunía la bancada bicameral frenteamplista para analizar la rendición de cuentas tras su pasaje por el Senado y opinó que allí comenzaría el FA a definir de qué forma actuar ante un tema laudado en la rendición.

Estimó que será momento de iniciar nuevos contactos con las restantes bancadas parlamentarias para lograr alguna alternativa presupuestal para que los cuatro juzgados de Paz (Nueva Helvecia, Castillos, Sauce y Rodríguez), no cierren ya que, insistió, existía voluntad política de todo el sistema político para que no permitir el cierre. Se necesitaban 12 millones de pesos para mantenerlos abiertos, que finalmente no aparecieron.

Mesa dijo que él había hablado sobre el tema con el diputado Rubén Bacigalupe y con el senador Carlos Daniel Camy, que todos habían estado de acuerdo en que no podían cerrarse estos juzgados, por lo cual volverá a mantener contacto con ellos para ver de qué forma actuar todos por el objetivo, que también todo el sistema político de San José respalda. Comentó además que esto mismo ocurre en los otros tres departamentos en que se cerrarían juzgados. “Habrá muchos diputados trabajando por el mismo tema”, comentó Mesa.

INTERIOR | Nicolás Mesa fue consultado también sobre cuál es su visión sobre la gestión que lleva adelante Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior. Comentó Mesa que lo primero a decir es que Heber asumió el cargo en circunstancias excepcionales -ante el fallecimiento de Jorge Larrañaga-, además aclaró que hace poco tiempo que está al frente del Ministerio.

De todas formas consideró que en la reciente interpelación por la fuga de un narcotraficante de la cárcel de Santiago Vázquez que se le hiciera a Heber en la cámara, quedó demostrado que hay debilidades en la autoridad, debido a todas las contradicciones en las que entró el Ministro a la hora de explicar la forma en que se fugó el recluso del centro de reclusión.

Nicolás Mesa cuestionó también los datos en la baja de los delitos, que en ningún momento tuvieron en cuenta la baja de la movilidad provocada por la aparición de la pandemia de coronavirus. “En el mundo entero bajó el delito el año pasado, no puede ser tomado como consecuencia de la gestión, porque no hubo movilidad, ahora, que comenzó a abrirse la actividad en diversas áreas, ya se percibe el aumento de los delitos”, dijo Mesa.

También cuestionó la idea del respaldo a la Policía del que habla el gobierno, ya que ese respaldo no se verifica en la asignación presupuestal para el Ministerio del Interior, tampoco en los sueldos de los funcionarios, ni en el equipamiento policial. “Nosotros le preguntamos a los policías cuándo fue que les cambiaron los zapatos, cuándo fue que les compraron chalecos nuevos, cuándo les cambiaron el arma, todas cosas que dignifican la actividad policial y que no están ocurriendo ahora”.

INTERNA | Por último Nicolás Mesa, consultado sobre la interna frenteamplista y la elección de Marcela Barrios como candidata la Presidencia de la Departamental del FA, dijo que su elección es una muy buena noticia por la forma en que se dio el proceso y por la persona de Marcela Barrios a quien dijo conocer como una militante desde siempre.

Mesa destacó el proceso de renovación que se está dando en el Frente Amplio de San José, que se ha hecho sin ningún proceso de lucha interna, preparando a la fuerza política para salir afuera. Mencionó el Diputado que los procesos de autocrítica sirven cuando generan cambios y en el caso de San José se ha producido un cambio en el que todos los protagonistas de este proceso “nos estamos protegiendo los unos a otros”.

Mencionó también que Marcela Barrios tendrá un equipo de trabajo, no será una Presidencia unipersonal. Mencionó que habrá varias vicepresidencias y que más de una puede ser del interior del departamento, al que se le dará mucha importancia en el trabajo futuro. También dijo que trabajarán distintas comisiones con participación de dirigentes de San José de Mayo y el interior.

Por Javier Perdomo.