Daniel Blanco quiere que FA deje en libertad de acción a ediles para no votar ni el presupuesto ni el fideicomiso

En filas frenteamplistas se está procesando un detallado estudio del proyecto de presupuesto departamental de la Intendencia, con distintas instancias de discusión en las que participa la militancia. Sin embargo, hay grupos que ya tienen una decisión casi tomada, más allá de las discusiones internas. Ese es el caso de la Vertiente Artiguista, cuyo máximo dirigente a nivel departamental, Daniel Blanco, es contrario a acompañar la iniciativa presupuestal y también el fideicomiso planteado por la Intendencia.

“Por los datos que manejamos, no vemos potable ninguna de las dos cosas”, dijo Blanco, que reunió a la dirigencia de su sector el pasado viernes en la sede del FA en San José para analizar estos temas.

La postura de Daniel Blanco parte de la base que no le queda claro “cómo van a obtener el incremento del ingreso presupuestado si no viene de la mano del incremento de algún tributo o de la creación de algún tributo nuevo. Solo con el IPC (Índice de Precios de Consumo), fijado en un 6%, no daría. Esas son dudas que nos van quedando, porque al final pasa lo de siempre, se proponen muchas cosas pero se hacen la mitad”.

Entiende además Daniel Blanco que la gestión de Bentaberri no la puede despegar de las anteriores de Falero y por eso entiende que “con el fideicomisio, el costo político de hacerse con una flota entera de vehículos y maquinaria, lo tiene que pagar el Partido Nacional. El FA no tiene que acompañar algo que va de la mano de una mala gestión de talleres, de mal arrendamiento de vehículos, que le ha significado mucha plata tirada a la Intendencia”.

“Nosotros no estamos para restar pero si estamos para controlar y poner la lupa donde haya que ponerla”, añadió el Edil de la lista 77 del FA.

Respecto a la posición del Frente Amplio, dijo Blanco que “ha habido un grupo de compañeros que está trabajando, creo que hasta con exceso de responsabilidad en el estudio de los dos temas, ya que con los votos del Partido Nacional tanto el presupuesto como el fideicomiso van a ser aprobados”. Por eso es que Blanco entiende que “ha habido un desgaste innecesario”.

En opinión del edil de la Vertiente “no está todo dado como para votar las dos cosas”, por eso dice que “celebraría que la Mesa Política del FA pudiera dejar en libertad de acción a los ediles a los efectos de llegar a la votación con las manos libres. Eso sería lo más acertado”.

Consultado sobre si su solicitud se basa en que cree que el FA le dará los votos al fideicomiso y el presupuesto, dijo Daniel Blanco que “a mí me da qué pensar el hecho de estar llevando a cabo todo ese trabajo que no le veo un hilo, no le veo la necesidad de un trabajo tan exhaustivo cuando sé que los ediles del Partido Nacional no lo han hecho”. Blanco se preguntó “por qué tenemos que hacerlo nosotros cuando el costo político de los dos temas los tiene que pagar el Partido Nacional”.

“Quizás haya compañeros que no piensan lo mismo, pero cada uno es dueño de sus acciones”, dijo Blanco, quien comentó que hay tomar en consideración lo que ha pasado en otros departamentos, como Canelones, donde el Partido Nacional no votó el fideicomiso planteado por la administración Orsi.

Por Javier Perdomo.