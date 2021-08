Nacionalistas pretenden votar el presupuesto antes que culmine agosto

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros de la Junta Departamental de San José* finalizó el jueves 29 de julio la etapa de reuniones con los directores de la Intendencia en el marco del análisis del Presupuesto Quinquenal correspondiente al período 2021-2025. Fue con la comparecencia de los titulares de Planificación y Ordenamiento Territorial, Alexis Bonahón y Turismo, Eduardo Rapetti. Se espera que el documento, que marcará el eje de ruta del Ejecutivo durante el actual período de gobierno, sea aprobado entre el 20 y el 30 de agosto.

Con la asistencia de estos directores culminó la etapa de intercambio con los distintos jerarcas de la comuna. Las instancias de acercamiento fueron promovidas en el marco del tratamiento del Presupuesto Quinquenal cuya aprobación se espera que ocurra a finales del presente mes, luego de que se apruebe el fideicomiso de cinco millones y medios de dólares para la compra de maquinaria y un inmueble en Montevideo para que funcione como hogar estudiantil. Cabe recordar que la Comisión tiene plazo hasta el 26 de setiembre para expedirse sobre el fideicomiso, pero la intención es que sea lo más pronto posible.

Así lo informó a La Semana el edil del Partido Nacional, Danilo Vasallo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros, quien destacó el diálogo que ese grupo de trabajo mantuvo con los jerarcas: “Por primera vez los directores concurren al tratamiento del Presupuesto con el director de Hacienda, que también concurrió todos los miércoles durante dos meses. Vamos cumpliendo progresivamente los plazos que nos habíamos fijado. Nosotros ya tenemos conversado que podríamos estar votando el fideicomiso el 16 de agosto, ahí tomamos una semana y entre el 20 y el 30 de agosto poder aprobar el Presupuesto Quinquenal”, comunicó.

COMPARECENCIAS | El análisis del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia, que ingresó el 25 de mayo a la Junta Departamental, comenzó el miércoles 30 de junio, con la presencia del director de Hacienda Miguel Olagüe, en el marco de una instancia que tuvo carácter semipresencial. Posteriormente, el 7 de julio la Comisión de Presupuesto dio inicio a las reuniones con los restantes directores de la Intendencia.

Ese día concurrieron los titulares de Paseos Públicos, Gustavo Bares, y Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez. El miércoles siguiente, 14 de junio, hicieron lo propio los directores de Obras, Mariana Delgado, y Cultura, Pablo Pucheu. El miércoles 21 concurrieron los directores de Tránsito, Yarwynn Silveira y de Desarrollo, Julio Teijeiro. El 28 lo hicieron los directores de Descentralización, Alfredo Barreiro, de Políticas Sociales, Carolina Hornes y de Deportes, Carolina Pistón. Mientras que el jueves, 29 de julio, asistieron los titulares de Planificación y Ordenamiento Territorial, Alexis Bonahón y Turismo, Eduardo Rapetti, con quienes la Junta Departamental dio por finalizada esa etapa de intercambio que antes de su concreción había recibido el visto bueno de la intendenta de San José Ana María Bentaberri y de los ediles que integran la Comisión.

“Conversamos con la Intendenta de San José a quien le pareció muy bien, se lo trasladamos a los compañeros ediles de la Comisión -invitar a todos los directores de la Intendencia de San José y algunas áreas que se consideran importantes-, se adoptó ese criterio y miércoles a miércoles y también algún jueves fueron concurriendo sin parar dos o tres directores. Los directores expusieron y se les formuló las preguntas correspondientes”, comentó Vasallo.

En ese marco, recordó que el análisis continuará este mes con elementos con los que no se contaba para el estudio de presupuestos anteriores: “Nos queda el mes de agosto donde indudablemente la participación de los sectores y de los partidos políticos en ese análisis va a ser muy importante. Los insumos están y como decíamos, insumos que no se habían dado durante períodos anteriores porque no concurrían los directores, sino que simplemente iba el departamento de Hacienda, así que yo creo que ha sido muy positivo. Yo creo que la Comisión ha trabajado muy bien, después lo dirán los demás compañeros, pero desde mi percepción ha trabajado muy bien, muy seriamente y muy responsablemente”, evaluó Vasallo.

Ahora cada sector, cada partido político lo debe trasladar a sus grupos para tomar una posición”, agregó el Edil, quien también recordó que la Rendición de Cuentas 2020 de la Intendencia también sirvió como un “insumo más que tenían los ediles para hacer comparativos”.

En tal sentido, la bancada de ediles del Frente Amplio y su equipo técnico se reunieron en las últimas horas con la finalidad de avanzar en el estudio del documento de cara a la resolución que adoptará la coalición de izquierda en el departamento.

NEGOCIACIONES | Por su parte, desde el Partido Colorado, el edil Alfredo Lago, informó a La Semana que buscará llevar a cabo negociaciones con las distintas bancadas de ediles a partir de las que resolverá si acompañará o no la aprobación del presupuesto.

“Viene una instancia de discusión. Nosotros tenemos solicitada una reunión con las distintas bancadas, arrancamos con la bancada del Partido Nacional, con los coordinadores de bancada para tener un diálogo, un intercambio y negociación”, mencionó el único representante colorado.

“Nuestra idea es aportar, no es estar negados a apoyar sino a aportar, pero como toda negociación hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran de otra forma. Si también se aceptan algunas de las cosas que nosotros proponemos apoyaremos, sino se da esa instancia no va a ser posible”, comentó.

Por Katherine Martínez.