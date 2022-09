Daniel Blanco brindó detalles del proceso electoral interno de la Vertiente (VA-FA)

La Vertiente Artiguista, uno de los sectores con mayor tradición dentro del Frente Amplio (fue fundado para las elecciones de 1989), está pasando por un proceso interno que incluyó la realización de un congreso nacional y culminará con la elección de los integrantes de la Mesa Directiva Nacional, mediante un acto eleccionario con voto secreto.

En el presente, el principal referente del sector en San José es el actual edil Daniel Blanco, quien en diálogo con La Semana realizó una evaluación del trabajo que realiza el grupo de cara a las elecciones.

Comenzó diciendo Blanco que como sector tuvieron un buen desempeño en la elección interna del FA del año pasado. “En base a eso se pudo entrar tanto en la Mesa Política como en la representación en el Plenario Departamental. Ahora estamos en una etapa de renovación de autoridades y participamos del Congreso Nacional que se realizó en el mes de agosto. Fuimos cinco compañeros, Yanet Machín, Marcela Espinosa, Marta Morales, Alejandra Vilar y yo”, comentó Daniel Blanco.

Comentó que el Congreso fue de dos “jornadas productivas, que van a tener su punto culminante con las elecciones internas del sector, que se realizarán el sábado 15 de octubre. Lo más seguro es que haya mesas en todos los lugares donde tenemos funcionando la Secretaría, es decir en San José de Mayo, Libertad, Rodríguez y Ciudad del Plata. Estamos viendo ahora lo que será el funcionamiento de las mesas. El jueves vamos a tener una reunión para seguir definiendo los detalles”.

DETALLES | Explicó Daniel Blanco que “para ser candidato a la Mesa Directiva Nacional de la VA, se necesitan seis meses de antigüedad como adherente y se vota en planchas de hasta 35 compañeras y compañeros”.

Por lo general, en esa mesa, participan dos delegados por departamento y si bien es casi un hecho que él será uno de los delegados de San José, “la idea es que haya representación de una compañera y un compañero”, dijo y aclaró luego que “pueden votar en esta instancia aquellos que tengan dos meses como adherentes”.

Desde que Blanco asumió el liderazgo departamental de la VA, el sector ha crecido en San José. Consultado sobre cómo se da ese proceso, dijo Blanco que “lo que hicimos fue ir sumando compañeros y compañeras que no estuviesen tan contaminados de la actividad política. En mi caso se dio que logre que ingresara mucha gente por el lado de la dirigencia deportiva y de algunas otras personas que uno vislumbraba que podían trabajar a nivel social, con propuestas, con ideas”.

En cuanto a la actividad que realiza como Edil, dijo que “estamos realizando el trabajo desde el diálogo, tratando que lo que se propuso en la campaña, se concrete”.

Respecto a la importancia que le asigna a tener el respaldo del dirigente nacional -oriundo de Libertad-, Diego Pastorín, Blanco mencionó que él “está ocupando el cargo de Presidente de la Vertiente Artiguista, es un fundador de la 77, alguien que supo ‘robarle’ -en el buen sentido-, la experiencia a aquellos primeros fundadores de la Vertiente, a Mariano Arana, a Enrique Rubio, a José Bayardi y a Martín Ponce de León. En base a su impronta se ha posicionado en su sector y con 10 años actuando como Secretario de Presidencia, es una figura trascendente. Lo de Diego no lo discute nadie”.

ESCUDO | Vale mencionar además que Daniel Blanco fue el impulsor del cambio en el escudo del departamento. Sobre cómo se dio ese cambio, dijo que “si bien era algo que lo tenía en la cabeza hace tiempo, hice un poco un click cuando en una reunión de la Comisión de Educación y Cultura, dos compañeras que no son de la capital departamental, manifestaron que no se sentían representadas por el escudo, porque sólo decía San José de Mayo. Eso me reafirmó en la idea”.

“Hice como un primer experimento consultando a gente de la capital departamental y del interior, porque si bien son cosas a las que mucha gente no le da importancia, hay otra que sí y vimos que tendría aceptación, cambiar San José de Mayo por San José. Lo propusimos a modo de moción simple en una sesión ordinaria, pasó a la Comisión de Educación y Cultura y tuvo el visto bueno de la comisión, pasó al plenario y se aprobó por unanimidad. Hubo aceptación de todos. Ahora seguirá los carriles administrativos; esto se eleva al Ejecutivo Departamental para que tome las acciones del caso”, agregó Daniel Blanco.

Imagen: Reunión de la Vertiente Artiguista en Libertad (archivo).

Por Javier Perdomo.