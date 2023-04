Contribución inmobiliaria: las respuestas de Olagüe no conformaron a la oposición

El pasado miércoles 19 el contador Miguel Olagüe compareció ante la Junta Departamental en sesión extraordinaria para responder las consultas de los ediles, a partir del llamado que le hiciera a la intendente Ana María Bentaberri el edil del Partido Colorado Alfredo “Nito” Lago para saber de qué forma se actualizó el cobro de la contribución inmobiliaria a cerca del 15% de los contribuyentes josefinos, muchos de los cuales son de Libertad.

Las explicaciones del Director de Hacienda, en nombre de la Jefa Comunal, fueron declaradas “suficientes y válidas” por la bancada del Partido Nacional (que tiene 19 ediles de un total de 31 en el deliberativo). En la declaración final, expresaron su “respaldo a las acciones del Ejecutivo Departamental, que se encuentra trabajando y abocado a tratar de manera justa a todos y cada uno de los contribuyentes del departamento de San José”.

La exposición inicial de Olagüe se basó en los dichos que ya había realizado a La Semana y otros medios del departamento respecto a que la comuna comenzó a tomar como base, para calcular el monto de la contribución, los datos de la Dirección Nacional de Catastro (DNC), de forma de aplicar justicia tributaria y que se pague por el inmueble que realmente tienen.

En relación a lo que tiene que ver con la tasa de salubridad, que se cobra con la contribución y es el ítem en que se notó el mayor incremento, Olagüe reiteró prácticamente lo dicho en nota este medio: “la contribución inmobiliaria es un cinco por 1000 del valor de Catastro; la tasa de salubridad es un 16 por 1000 del valor de Catastro y se puede incrementar si ese padrón accede al servicio de barrido hasta el 20 por 1000. Es decir que estamos hablando que la tasa de salubridad es el doble de la contribución urbana”.

Luego de esta exposición del Director de Hacienda, se sucedieron nuevas intervenciones del edil convocante, de la edila libertense Estela Álvarez (suplente de Rossi), del socialista Javier Gutiérrez, de los nacionalistas Dardo “Toto” Casas, Walter Faggiani, Roberto Curbelo, Mario Guerra, Gonzalo Simone y Gervasio Cedréz, de la también socialista Lorena Saavedra, de Ana María Piñeyrúa y de Mariela Peláez, entre otros.

Desde la oposición se cuestionaron los valores de las tasas y se dijo que parecían más un impuesto que una tasa (coincidieron en eso Lago y los ediles del FA), en tanto que desde el oficialismo se insistió en la “justicia tributaria” y en la necesidad de cumplir con el Decreto que establece que deben tomar como base el valor catastral de la Dirección Nacional de Catastro.

Tras casi tres horas y media, la sesión culminó con la declaración que votaron los ediles nacionalistas dando por válidas las explicaciones y con las dudas por parte del Edil convocante y del principal partido de la oposición, el Frente Amplio.

EL DESPUÉS | Alfredo Lago fue consultado por La Semana el jueves sobre sus impresiones de la instancia mantenida en la noche anterior. Dijo el representante colorado que “lo primero que interpretás es que no quieren ser controlados, porque al contador Olagüe le llamó la atención que lo llamara a sala y después varios ediles dijeron que cómo los iba a llamar a sala cuando se estaba aplicando una norma; pero vos podés estar en contra o a favor de cómo se aplica una norma”.

“Lo otro es que conceptualmente aplican mal una tasa y un impuesto. La tasa es en base a la contraprestación que vos brindás, como es el caso de salubridad y ellos lo hacen a partir de la base imponible de Catastro, no en base al costo del servicio; por lo menos habría que hacerlo transparente, porque yo no tengo la información sobre si es o no el 16% por mil el cálculo de la base imponible el costo de la tasa, eso no se clarificó y fue en lo que le insistí”, añadió el legislador departamental colorado.

“El último edil del Partido Nacional que habló (Gervasio Cedréz), dijo que quería anexarle a la moción que ya habían presentado sus compañeros, la posibilidad de modificar en el futuro, el cálculo de la tasa”, comentó Lago.

Dijo después el Edil colorado que “lo que veo es que lo que quieren es achicar el déficit acumulado; el anual lo lograron llevar a superávit y ahora quieren seguir generando superávit y por ende quieren que la fiesta la sigan pagando los contribuyentes”. Según Lago el PN le tiene “poco respeto al contribuyente, realmente me molestó”.

Según el curul, lo que hizo la Intendencia en este caso no es “justicia tributaria” y dijo a continuación que lo que se intentará ahora es modificar la tasa de salubridad, “ya que hay algún Edil blanco que quiso hacerlo, no sé si después lo harán, pero por lo menos nosotros vamos a seguir con la presión en cuanto a ello e intentar ver si se puede hacer un Decreto, que obviamente es privativo del Ejecutivo Departamental. Lo que queremos es que en la tasa esté reflejado el costo del servicio”.

TRANSPARENTAR | Como evaluación final de lo que fue su comparecencia, Alfredo “Nito” Lago dijo que él “tenía claro que no iban a modificar nada porque los llamara a sala, pero el objetivo principal era por lo menos transparentar y democratizar la información, que quedara en archivo; ahora se sabe cómo hicieron el cálculo y por qué. Utilizamos las herramientas institucionales para que la información fluyera; claro, a ellos les gusta que sea de manera unilateral o como bien dijo Mariela Peláez (Edila frenteamplista), se tiene que conocer al Director de turno para que le estudien el caso, para ver si está bien o mal. Esa no es la forma”.

Consultado sobre los comentarios referidos a la falta de información del personal de los municipios cuando la gente va a preguntar sobre las razones del incremento, dijo Alfredo Lago que “en los municipios están pintados y cuando llegan las verdes, ninguno quiere agarrarla”. Insistió el legislador departamental en que las principales quejas son la falta de información y la falta de evacuación de dudas, ya que “hay que llegar a alguien de más arriba, para lograr datos y ser respaldados”.

Por Javier Perdomo.