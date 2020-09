Candidatos a la ISJ asumieron compromiso de trabajar en solucionar situación de damnificados por inundaciones en San José

Manos Unidas recibió el sábado pasado a los candidatos a la Intendencia de San José. La instancia fue convocada por la asociación que integra a un número importante de familias que residen en zonas inundables de San José de Mayo con la finalidad de profundizar en torno a las propuestas que cada uno de los aspirantes a la titularidad del ejecutivo comunal tiene para resolver la situación de los damnificados por las crecientes del río San José en la capital departamental.

En total, asistieron seis de los nueve candidatos con los que cuenta el departamento de San José de cara a las elecciones del próximo domingo 27 de setiembre. Concurrieron ambos candidatos del Frente Amplio, María Noel Battaglino y Pablo Urreta. De igual forma, lo hicieron los dos candidatos del Partido Colorado, Washington Almada y Alfredo Lago, también estuvieron Luis Noya del Partido Independiente y Darío Camilo de Unidad Popular. Ni del Partido Nacional, ni de Cabildo Abierto concurrieron sus candidatos. Del nacionalismo concurrió la directora de Políticas Sociales Carolina Hornes, en representación de la candidata Ana Bentaberri.

“A Ana Bentaberri yo la había invitado, le mande cuatro mensajes pero no me respondió ninguno, pero no importa, la voluntad tiene que ser de ellos, no mía. Ellos son los que se tienen que comprometer pero mandó a Carolina Hornes. Me faltaron algunos más pero me llamaron que no podían por tener otros compromisos”, dijo Oscar Castro, representante de la asociación, que encabezó la actividad que fue evaluada positivamente por él.

“No firmamos ningún documento pero el compromiso está, de cada uno y de trabajar sobre este tema. Todos lo tienen en el Plan de Gobierno”, dijo Castro quien, sin embargo, dijo que esperará “a ver qué pasa en las próximas semanas”.

En tal sentido, señaló que el compromiso de los candidatos no deja “tranquilidad”, ya que aún “no hay nada concreto. Ahora prometemos todos, pero después vamos a ver cómo trabajan en los cinco años”, dijo el integrante del colectivo.

Asimismo, el vocero de Manos Unidas dijo tener dudas sobre las posibilidades que desde el Gobierno Departamental se logre revertir la situación durante el próximo período de gobierno, teniendo en cuenta que en ningún caso, los candidatos a la Intendencia manifestaron ese compromiso, sino el de trabajar en el tema: “Deja dudas porque nadie se comprometió, nadie dijo ‘si, yo me comprometo a buscar la solución’, todos se comprometieron a empezar a trabajar”, expresó.

“Yo voy a seguir adelante para buscar la solución, cueste lo que me cueste. Si no nos hubiéramos movido hoy por hoy hacían la política de ellos sin este tema. Voy a seguir molestando, si tengo que salir a hacer marchas las voy a hacer y si tengo que hacerlas cada 15 días, las voy a hacer”.

“Si hoy o mañana llega una creciente y no hay soluciones, si me tengo que ir con la gente para la plaza ‘33’ lo voy a hacer, si me tengo que encadenar, me voy a encadenar, porque acá hay algo serio y hay una responsabilidad del Gobierno Departamental”, dijo Castro, quien luego añadió que la Intendencia de San José “recién ahora viene asumiendo esa responsabilidad, a un mes de las elecciones departamentales, recién ahora está tomando la responsabilidad. Si nosotros no nos hubiéramos movido no pasaba nada”.

PLAN DE RELOCALIZACIONES | La semana pasada se conoció además que la Intendencia de San José se postuló al Plan Nacional de Relocalizaciones (PNR), del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), con la finalidad de que se atienda la situación de las familias que se ven afectadas por las inundaciones en la capital departamental. El pedido efectuado desde la comuna surgió luego de que lo sugiriera la comisión que trabaja para el realojo de los damnificados y que Manos Unidas también integra.

“Hemos logrado algo, ya sabemos que se pidió el Plan de Relocalización. Algo va aconteciendo; se va asomando, apenas, una lucecita y una esperanza. Hace años no se hacía nada por la gente de las zonas inundables”, expresó Castro al respecto.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio a través de su página web, en caso de llevarse adelante el convenio que corresponde, “el MVOT aporta el financiamiento y la asistencia técnica, mientras que los gobiernos departamentales son quienes destinan terrenos para realojar a las familias y presentan un proyecto para brindar infraestructura de saneamiento, alumbrado, agua potable, electricidad”.

Asimismo, se añade que el plan “apunta a realojar a personas que habitan territorios inundados o contaminados para mejorar su calidad de vida”.

Cabe recordar que el hecho de que la Intendencia no solicitara que se aplicara el Plan Nacional de Relocalizaciones en San José durante el período de gobierno actual generó malestar en el Frente Amplio y un cruce de críticas entre el diputado de la coalición de izquierda, Nicolás Mesa, y el ex Intendente, José Luis Falero.

Fue luego de las respuestas del Ministerio de Vivienda a un pedido de informes realizado por Mesa para conocer si se mantenía activo el Programa Nacional de Relocalizaciones y, si así era, se le indicara cuáles eran los proyectos previstos para el departamento. En ese marco, el legislador solicitaba que se le informara si la Intendencia había promovido alguna propuesta.

Desde el Ministerio se le confirmó al legislador que desde el Gobierno Departamental “no se presentaron solicitudes concretas a las autoridades del MVOTMA, ni se le expresó la voluntad de firmar un convenio para, en el marco del PNR, poder llevar adelante el comienzo del realojo de las familias que viven en zonas inundables”. Mesa expresó en su momento que tales respuestas “generan mucha preocupación” y aseguró en esa ocasión que la contestación del MVOTMA generó “una lógica sensación de desánimo”.

Por Katherine Martínez