La Vertiente Artiguista (FA), y su apuesta a recuperar terreno en Libertad

El trabajo de la Vertiente Artiguista (FA) en el departamento tiene como perspectiva, además de hacer llegar a Daniel Blanco a la Junta Departamental, intentar que a ese órgano deliberativo ingrese también el segundo de la lista, Miguel Croce, un libertense que desde que Blanco llegó a la 77, lo acompaña con firmeza. Para eso el Frente Amplio debería votar bastante más que hace cinco años, pero el optimismo está.

Daniel Blanco se refiere a Miguel Croce en términos positivos. Dice que “él viene trabajando hace años a nivel social, como integrante de comisiones escolares y de otro tipo de organizaciones en Libertad, además de estar vinculado a la fuerza política hace tiempo también”.

“Es un vecino de la zona que lo primero que hace es poner su ciudad por delante de todo, más allá de sus apetencias personales”, dice Blanco sobre Croce.

A su vez Miguel Croce dice de Daniel Blanco que hasta hace unos años apenas “lo conocía de cruzarnos por ahí, después nos conocimos en el fútbol (en la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier), y cuando tuvimos la primera charla, me gustó la filosofía de Daniel. Al emprender él el camino de la política, me pareció una buena opción, porque pensamos lo mismo y me sedujo la posibilidad de trabajar con él”. Luego comentó que “también se sumó a la militancia mi hijo, que le encanta la política, y fue él quien me incentivó a que siguiera”.

Respecto a las expectativas que tiene, Croce dijo que “pienso que la Vertiente puede crecer, puede tomar un espacio importante en nuestra zona. El objetivo es que Daniel salga lo mejor posible el 27 y seguir trabajando los próximos cinco años, independientemente de lo personal, más allá que la gente primero valora la persona y después lo que puede hacer”.

PROYECTOS | Consultado sobre qué piensa que puede hacer por Libertad, llegado el caso en que sea electo Edil, dijo Miguel Croce que “veníamos hablando con Daniel que se pueden hacer muchas cosas siendo Edil, no importa si el FA no gana la Intendencia. Hay un proyecto bueno de Daniel de armar toda una estructura con proyección a futuro, que trabaje y trascienda los nombres y que nos encuentre en la próxima elección con otro esquema y con ganas de seguir creciendo”.

Tanto Croce como Blanco hablaron de darle cabida a “un montón de gurises jóvenes de todos lados que se han sumado” a la Vertiente, entre los que destacaron a Fausto Perdigón, quien los acompañó a la nota con La Semana.

Luego Croce mencionó algunas de las cosas que le preocupan de Libertad. “Hay un desorden general en materia de recursos económicos y humanos. Los recursos económicos, Libertad los tiene porque se autogeneran, esta es una zona muy productiva, muy rica. Tendrían que venir esos recursos”, dijo Miguel Croce.

Luego mencionó que “el Municipio de Libertad carece de una estructura de trabajo, no hay un esquema, no hay una estrategia. Se puede mejorar el tema de los residuos, falta ingenio, no dinero. En las calles habría que hacer un mantenimiento que no fuera bacheo, habría que mejorar los espacios verdes, hacer sendas en todas las calles, con recursos propios. El Municipio debería tener más maquinaria y tratar que la gente trabaje”.

Daniel Blanco respaldó por completo lo dicho por Croce. “Lo que Miguel plantea lo hace porque hace años que ve esas deficiencias”, dijo y luego procedió a destacar la importancia de la presencia histórica de la 77 en Libertad. Mencionó a Diego Pastorín, “el abogado que estuvo durante 10 años en la Secretaría de Presidencia; también quiero destacar a Carlos Borges, Mercedes Castrillo, también militantes históricos del grupo”.

Luego mencionó a “Marcelo Dorelo que viene trabajando muy bien. En Ciudad Rodríguez también tenemos tres compañeros como Alejandro Fontes, Carlos Bordad y Jorge Luis Pérez, que acompañan a Francisco Molinari. Acá acompañamos a ‘Titer’ Dearmas, una persona de mucho arraigo social, que bien rodeado puede llegar a ser un muy buen gobierno”.

En cuanto a las expectativas de la Vertiente para la instancia del 27, dijo Blanco que tiene las mejores porque “tenemos mucha confianza en los compañeros que están trabajando en todas las zonas y sabemos que la propuesta nuestra le ha llegado a la gente”.