Andrés Lima y su primera recorrida política por San José de cara a las internas del FA en 2024

El intendente de Salto Andrés Lima estuvo el viernes en Libertad, como parte de su primera recorrida por el departamento de San José en clave electoral de cara a las internas frenteamplistas de 2024. La visita la realizó a la casa de Domingo “Mingo” Acosta, activista social y feriante, que estuvo cercano a la Liga Federal, uno de los grupos que respalda al jefe comunal salteño.

Previo a mantener un diálogo con un grupo de militantes frenteamplistas, Lima dialogó con los medios de prensa de la zona y dijo que el Frente Amplio decidió que en 2023 “recorramos el país para hablar de los temas del momento. Es un año clave, preelectoral, año en que se puede disponer de más tiempo para hacer este trabajo de militancia, de recorrer, conversar, hablar con tranquilidad, tomándose todo el tiempo que sea necesario. En el año 24, ya vamos a estar en un proceso electoral, por eso entendemos que este es el año para ese trabajo que ha planteado el FA”.

En cuanto a su posible candidatura en la interna frenteamplista, dijo Lima que pretende ser “una voz del interior”, ya que el FA “es centralista, el Uruguay es centralista, nuestro planteamiento es que el FA tenga una mirada desde el interior. El FA nace en Montevideo y ha mirado el país desde el Cerro o 18 de Julio, por esa razón le ha costado consolidarse en el interior”.

El Intendente de Salto aportó luego algunos datos: “el FA ha sido gobierno en 10 intendencias, sin embargo hoy solo la mitad y si sacamos los tres departamentos donde es gobierno, en el resto del país, solo en dos municipios el FA gobierna (Juan Lacazze en Colonia y La Paloma en Rocha). Eso pone de manifiesto que al FA le ha costado llegar, por eso entendemos que debe haber una mirada del interior integradora del país, que haga entender que el país tiene regiones y esas regiones tiene sus particularidades”.

PROGRAMA DIFERENTE | Entiende Lima que el próximo programa de gobierno del FA “tiene que ser distinto a los anteriores, con propuestas nuevas; no podemos ir a una quinta elección consecutiva con los mismos temas; también tiene que ser un programa de gobierno sencillo en el que haya propuestas nacionales pero también propuestas que tengan en cuenta esta particularidad del país”.

“Eso es lo que estamos planteando, que el interior se pueda unir, que las distintas agrupaciones departamentales se unan. El ENFA (Encuentro Federal Artiguista), que se llama nuestro grupo, pretende ser una federación de agrupaciones departamentales del interior, donde cada agrupación conserve su identidad, pero se trabaje, coordinando”, agregó Andrés Lima.

Insistió en que esta fue una de las causas de la pérdida del gobierno. “El FA no le llegó al interior, no hubo una lectura acertada de las prioridades que el uruguayo tenía en el interior”, dijo Lima y consideró que el Partido Nacional “fue más inteligente a la hora de utilizar la herramienta de los municipios. El PN ha promovido las figuras locales, el FA y en la medida que no promueva sus figuras locales va a ser muy difícil que gane, porque cuando llegan las elecciones departamentales, el ciudadano vota a candidatos locales no vota a un senador. Y una vez que las figuras locales llegan a responsabilidades de gobierno, tiene que tener el apoyo de la fuerza política. Esas son las cuestiones que faltaron”.

Lima insistió en que “hay que escuchar mucho, hay que aprender, aceptar la crítica, reconocer los errores, enmendar y corregir el camino”. Puso como ejemplo el trabajo en Salto diciendo que su segunda gestión en la Intendencia de Salto les ha permitido “aprender de los errores; esta segunda gestión se visualiza de mejor forma que la primera”.

