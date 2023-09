Elucubraciones semanales, edición 19/09/2023: Relatos, rugby y muchos otros temas más

En un setiembre calmo como pocos, está dándose inicio a una nueva edición de la columna que no le promete el oro y el moro, pero que sí le asegura continuar siendo fiel a su estilo, con decires que pretenden ser profundos tratados filosóficos pero que en definitiva, terminan siendo meras elucubraciones de un insignificante escriba de pueblo. Si a usted le parece, es tiempo de ir entrando en los asuntos que nos ocuparán en esta época de vacaciones primaverales.

¿Qué de qué me ocuparé esta vez? Mire, la “agenda país” está orientada hacia las elecciones de 2024 (si le soy sincero, tengo la sensación de que estamos en campaña desde el día siguiente al ballotage de 2019), pero hay un tema que ha estado a la vuelta todo este período de gobierno y que siempre he mirado de reojo, no porque no me interesara sino porque no estaba entre las urgencias noticiosas, pero en aras de darle variedad a esta columna, es momento de tomarlo ahora.

Resulta que el ministro de Defensa Javier García está empeñado en cambiar el relato sobre las investigaciones referidas a la desaparición forzada de personas (el término “desaparecidos” está muy bastardeado, por lo cual hay que llamar a las cosas por su nombre), durante la última dictadura cívico-militar. Nos quiere convencer que él -y por ende el Partido Nacional al que pertenece-, ha hecho más en esa materia en un par de años, que todos los movimientos de defensa de los derechos humanos desde el año 1985 al presente.

En realidad no sé a quién intenta convencer con ese discurso, no creo que alguien con un poco de memoria pueda considerar esos dichos con seriedad. Es claro, aceptado por todos -al menos hasta esta batalla dialéctica planteada por el Ministro-, que los partidos tradicionales (colorados y nacionalistas), pusieron todos los escollos que pudieron para evitar que se investigara sobre el pasado reciente y para evitar que los militares responsables fueran enjuiciados.

Recién con el acceso del Frente Amplio al gobierno se avanzó en algo (tampoco todo lo que los familiares pretendían y exigen). Así es que han aparecido los restos de algunas de las víctimas de desaparición forzada, que se ha condenado a algunas decenas de militares por el asesinato de civiles y que se ha sistematizado la información sobre el período dictatorial. Pero eso ocurrió de 2005 en adelante, antes prácticamente nada y García bien sabe eso.

Siendo crudos, no logro entender cuál es la estrategia del “señor Burns”, como ha sido apodado en redes sociales el ministro García. No tiene posibilidad alguna de sacar un solo voto de la pecera (dígase nicho electoral), de los derechos humanos y a su potencial electorado el tema “desaparecidos” lo tiene sin mayor cuidado, pero además, cualquier persona medianamente informada sabe que no dice la verdad. Quizás esté intentando convencer a los votantes jóvenes, que pueden no tener memoria vívida del pasado reciente, pero quien tenga más de 30 años sabe cómo ha sido el proceso que llevó a que se concretaran investigaciones.

Entiendo que la política es una lucha de relatos, que García quiere imponer el suyo, pero lo que digo es que este es un relato en el que pierde por goleada. Yo le llevo mil otras luchas de relatos, que si el Antel Arena está bien o mal, que si se gastó bien o se gastó mal en el período anterior, que esto y que lo otro; todo eso entra en el plano de lo discutible, de las subjetividades, pero plantear una lucha de discursos con la búsqueda del destino de los desaparecidos, resulta inconsistente.

Por eso, porque es una duda que vengo teniendo hace tiempo, es que se me ocurrió planteársela en esta columna elucubradora. Buscando respuestas que no encontraré, seguramente, pero que aportan a la memoria, porque si hay algo que caracteriza a este espacio es que no se deja vender gato por liebre y al final uno entiende que los años sirven de algo y es para alertar sobre quienes tienen memoria selectiva e interesada, como el Ministro.

Además, sabe lo que pasa, que mientras García desde el Ministerio de Defensa se hace el que investiga el pasado reciente, en el Parlamento, los legisladores nacionalistas, respaldan todas las iniciativas cabildantes que buscan reescribir la historia. Ellos, junto a otros legisladores blancos y colorados, sí están dando una lucha de relatos, quieren imponer la teoría de los dos demonios. Por eso votaron una compensación a las “víctimas de la guerrilla”, por eso saltan cada vez que un militar es condenado por delitos de lesa humanidad. Ese sí es un relato coherente con su historia, no compartible por este escriba, pero coherente al fin; pero no lo es el del nuevo adalid de los derechos humanos, que por mostrar unos cuantos documentos, se piensa casi como un héroe.

Pero bueno, es buen momento para pasar a otro asunto. Usted vio que la columna elucubradora se caracteriza por dejar los temas abiertos, sin conclusiones. No será esta la excepción, así que de la mano del rugby, viajamos raudos a Francia a seguir los pasos del Presidente en el mundial de esa especialidad deportiva.

Primero que nada le aclaro algo. No me gusta el rugby, lo considero un deporte violento. Por más que me han intentado convencer que no es así, no lo han logrado. Pero además, si bien en las últimas décadas se ha popularizado en el interior del país, siempre ha sido un deporte practicado por los hijos de las élites económicas, un deporte para “los de Carrasco”, como decíamos antes y estimo que se puede seguir diciendo ahora.

Al Presidente, que es de Carrasco, le gusta el rugby; es más, el Presidente jugó al rugby, según me enteré en estos días que anduvo por el mundial (perdón por no haber seguido la carrera deportiva de Luis), y está muy bien que haya ido a hablar con Macron sobre rugby y sobre cuándo les vamos a poder vender “vaquitas” sin o con aranceles más bajos a los actuales. Es decir, está muy bien que haga gestiones para que se firme el tratado Mercosur-Unión Europea, lo que no está bien, es que después venga y quiera romper el mercado común, como viene queriendo hacer desde que asumió el gobierno. Por suerte, nuestros socios del bloque han sido benevolentes y no nos han echado de una patada en el traste, pero bien que en alguna ocasión nos lo merecimos por el tono exageradamente confrontador de nuestro Luis, que no es rey, pero tiene abolengo y experiencia rugbista; quizás por eso le gusta ir al choque.

Dicho esto, casi a modo de aperitivo deportivo, y con la firme idea de ir redondeando los dichos de esta edición, bien vale la pena hacer referencia al informe sobre el raid mediático de la ahora ex fiscal Gabriela Fossati, ahora ya devenida en activista política, que realizó Zin TV. Las contradicciones en las que entra según el programa en el que participa, son sorprendentes y muy destacable es, el trabajo de producción del o los guionistas del canal de Youtube, para detectarlas.

Solo ese segmento del último “Resumen de la Semana” deja claro, con humor, que en el caso Astesiano no hubo ganas de ir más a fondo. Usted sabe que he hecho mención muchas veces a ese canal de Youtube. Es que es tevé inteligente -aunque no salga por tevé-, y mientras el Estado siga respaldando competencias televisivas “pedorras” -disculpe el término-, los simples mortales, debemos recomendar a quien hace las cosas con inteligencia.

Haciendo el “trencito” con Robert Silva (perdone, pero me resultan entre graciosos y patéticos los videos que circulan en redes con el Presidente del CODICEN pachangueando), ya decidido candidato, las elucubraciones casi le pueden estar planteando tema para la próxima edición. Será hasta entonces.

Por Javier Perdomo.