Se disputó la cuarta fecha del Clausura del Infantil de la Liga San José

A medida que se van jugando entre semana los partidos pendientes en distintas categorías, la Liga San José de Fútbol Infantil disputó el sábado la 4ª fecha del Torneo Apertura. Entre semana se disputarán algunos encuentros de la categoría Cebollas que no se jugaron debido a la actividad de la selección de esa generación en el Campeonato Nacional de ONFI.

SERIE A| Por este grupo Juventud Unida recibió a Treinta y Tres en el Complejo 1° de Mayo. Jugaron en cinco categorías ya que no se fijó el partido de Cebollas; fueron dos victorias para cada lado y un empate en Semillas, el lunes a la noche se fijaba la fecha para ese encuentro.

San Rafael por su parte visitó a San Lorenzo en el Barrio Roberto Mariano de la capital departamental, disputaron todas las categorías y fueron cuatro victorias locatarias, un empate en Cebollas y victoria de San Rafael en Churrinches.

En Ecilda Paullier en tanto, Sacachispas recibió a Nueva Unión, tampoco se fijó el encuentro de Cebollas y de las restantes categorías fueron tres victorias anaranjadas en Chatas, Semillas y Baby, empataron en Gorriones y fue triunfo visitante en Churrinches.

Finalmente Central fue local de River Plate en cuatro categorías. En la noche del martes jugarán en Semillas y Cebollas. El sábado igualaron en Chatas, fue victoria decana en Baby y el albirrojo ganó en Churrinches y Gorriones.

Los tres primeros de cada categoría de la Serie A son: Chatas Treinta y Tres 12, Juventud Unida 9 y Sacachispas 7; Churrinches River Plate 10, San Rafael y Central 7; en Gorriones River Plate y Treinta y Tres tienen 9 puntos, Sacachispas 8; en Semillas lideran San Lorenzo y Treinta y Tres con 10 unidades, San Rafael tiene 7; en Cebollas Juventud y Treinta y Tres tienen 9, Sacachispas 6; por último en Baby Juventud Unida lidera con 12, River Plate y Central suman 9 puntos.

SERIE B| En esta serie, Las Palmas cumplió su fecha libre, Campana mientras tanto viajó al Bosque Artigas para enfrentar a Tito Borjas. Fueron seis victorias para los tricolores libertenses.

Independiente por su parte, recibió en Puntas de Valdez a Universal. Queda pendiente para el lunes 25 el encuentro correspondiente a la categoría Cebollas; el sábado los rojos se impusieron en Chatas, igualaron en Gorriones y las restantes categorías fueron con victoria para el albiverde.

Finalmente Nacional recibió a Río Negro en los “clásicos del Arroyito”, no se fijó el partido de Cebollas. En las restantes categorías fueron victorias tricolores en Churrinches, Gorriones y Baby, un empate en Semillas y victoria cebrita en Chatas.

Las tres primeras posiciones de esta serie son en Chatas Río Negro 12, Las Palmas 6 y Campana 4 puntos; en Churrinches lidera Campana con 10, con un partido menos Las Palmas tiene 7, Nacional y Universal 6 puntos; en Gorriones lidera Campana con 10, Río Negro 7 y Nacional 6; en Semillas Campana 9, Río Negro 6, Nacional 5; en Cebollas Campana y Río Negro suman 7 puntos, Nacional 6; por último en Baby también lidera Campana con 12, Nacional 9 y Río Negro 7 puntos.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 4ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida vs. Treinta y Tres

1 Chatas 3

0 Churrinches 2

2 Gorriones 1

3 Semillas 3

– Cebollas –

2 Baby 1

San Lorenzo vs. San Rafael

3 Chatas 0

2 Churrinches 4

6 Gorriones 1

4 Semillas 2

1 Cebollas 1

2 Baby 1

Sacachispas vs. Nueva Unión

4 Chatas 0

0 Churrinches 2

0 Gorriones 0

2 Semillas 0

– Cebollas –

3 Baby 2

Central vs. River Plate

0 Chatas 0

0 Churrinches 2

1 Gorriones 2

– Semillas –

– Cebollas –

2 Baby 1

Resultados Serie B

Libre: Las Palmas

Tito Borjas vs. Campana

0 Chatas 3 (WO)

0 Churrinches 6

0 Gorriones 3 (WO)

0 Semillas 6

– Cebollas –

0 Baby 1

Independiente vs. Universal

1 Chatas 0

0 Churrinches 3

0 Gorriones 0

0 Semillas 1

– Cebollas –

1 Baby 2

Nacional vs. Río Negro

0 Chatas 5

3 Churrinches 0

2 Gorriones 0

1 Semillas 1

– Cebollas –

2 Baby 0

Próxima Fecha (5ª)

Serie A

River Plate vs. Juventud Unida

San Rafael vs. Central

Treinta y Tres vs. Sacachispas

Nueva Unión vs. San Lorenzo

Serie B

Libre: Tito Borjas

Las Palmas vs. Universal

Independiente vs. Nacional

Río Negro vs. Campana

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.