Selección de Ecilda Paullier perdió en el debut por el torneo de selecciones

En la noche del sábado 20 de enero la selección de la Liga Regional de Ecilda Paullier, hizo su estreno por la Serie B del Regional Sur de la Copa Nacional de Selecciones, en el estadio de Nacional de Nueva Helvecia, donde ofició de local el combinado de la Federación de Colonia. En una noche ideal para ver fútbol y con gran marco de público, el debut no fue el esperado y San José Interior cayó derrotado por 2 a 0. La roja, sentenció el score a su favor en la primera etapa con los tantos convertidos por Lucas Peraza y Luis Quinta.

Tras un comienzo sin situaciones de peligro, para ambos lados, la selección local consiguió abrir el marcador. El primer gol llegó antes del primer cuarto de hora de juego; exactamente a los 13 minutos del primer tiempo cuando tras un desborde por banda derecha de Luis Quinta, derivó en un centro del número 7, que encontró la llegada por el medio y el cabezazo del futbolista surgido en Juventud Unida Lucas Peraza, quien estableció el 1 a 0 para el conjunto local.

San José Interior intentó jugar, pero se encontró con un equipo local sólido en la marca y que a pesar de estar con el resultado a favor, siguió insistiendo para lograr ampliar cifras en el marcador. Llegando al final de la primera mitad, cuando el reloj marcaba 38 minutos llegó el segundo tanto para «roja», por intermedio de Luis Quinta. Jugada que otra vez se gestó por la banda derecha, centro de Fabricio González que centró al medio para la llegada de Quinta, que con potente remate, dejó sin solución a Facundo De León, para colocar el segundo tanto en el encuentro.

En la etapa complementaria Quefann ensayó variantes buscando revertir un resultado adverso de dos goles, con los ingresos de Joaquín Lacava en la zaga, Tovagliare al lateral izquierdo y Leandro Melián en ofensiva. Las variantes hicieron que el partido se equilibrara un poco más para el conjunto visitante, que de todas maneras no pudo vulnerar la valla defendida por el ex arquero de Universal Gonzalo Ruíz y el encuentro no se movió en el marcador que finalizó 2 a 0.

A la selección de Ecilda Paullier le costó generar situaciones de peligro y no contó con muchas situaciones en ofensiva, salvo una incidencia al final de la primera etapa cuando el delantero Emiliano Silva llegaba para definir pero se encontró con el achique y posterior tapada del meta Ruíz, que evitó el descuento para el equipo visitante.

La selección de la Federación de Colonia contó con otras posibilidades de ampliar el marcador, una de ellas muy clara y tuvo como protagonista al delantero Lucas Peraza, quien se fue en velocidad por izquierda, pero su remate se elevó por encima del horizontal cuando definía solo. A la selección local se le anuló un gol en la etapa complementaria lo que pudo significar el 3 a 0, pero a instancias del segundo asistente Rubén Pedreira se cobró posición adelantada.

El encuentro terminó con victoria de la Federación de Colonia que junto a San José Capital, picaron en punta en el inicio de la vigésima edición de la Copa Nacional de Selecciones. San José Interior debe cambiar el chip y aprontar el próximo compromiso, a su vez ver la evolución de algunos futbolistas que no estuvieron presentes en el partido debut, como por ejemplo Mauro Portillo.

Los dirigidos por Juan Quefann volverán a presentarse este miércoles 24 de enero, a las 22 horas, cuando estén enfrentando en condición de local a su similar de San José Capital, en el estadio Casto Martínez Laguarda, buscando una victoria impostergable para poder pensar en la clasificación a la siguiente fase del torneo.

COLONIA INTERIOR 2 SAN JOSÉ INTERIOR 0

Fecha: 20 de enero. Escenario: Estadio de Nacional de Nueva Helvecia. Árbitro: Gonzalo De León. Asistentes: Leonardo Bidart y Ruben Pedreira (terna de la Liga Departamental de fútbol de Flores).

COLONIA INTERIOR

12- Gonzalo Ruíz

4- Jonathan Nini

8- Yordi López

14- Fernando Cancela

18- Gabriel Gómez

13- Facundo Cambón (17- Maximiliano Velázquez)

5- Fabricio González

19- Lucas Peraza (11- Cristian Castro)

20- Juan Rossi (10- Ezequiel Barate)

7- Luis Quinta (22- Matías Daghero)

21- Alejo Gastán (9- Adrián López)

Director técnico: Claudio Jourdan

Suplentes: 1- Camilo Irsanskas, 6- Hugo Ferreira, 16- Luciano Costeña, 2- Sebastián Gagnebín, 15- Agustín Ackermann.

SAN JOSÉ INTERIOR

1- Facundo De León

23- Agustín Belarmino

13- Sebastián San Martín (2- Joaquín Lacava)

3- Pablo Belarmino

27- Matías Fernández (8- Damián Tovagliare)

22- Leandro Perdomo

5- Guillermo Casanova (21- Franco Friedrich)

30- Yonhatan Bentancor

92- César Bicker (20- Agustín López)

9- Emiliano Silva (7- Leandro Melián)

11- Esteban Rodríguez

Director técnico: Juan Quefann.

Suplentes: 32- Nicolás Moreno, 4- Nahuel Legarralde, 15- Luciano González, 16- Marcos Burgos, 25- Ignacio Portillo.

Goles: Lucas Peraza y Luis Quinta (CI).

Amonestados: Gabriel Gómez, Fabricio González y Juan Rossi (CI); Agustín Belarmino y Leandro Melián (SJI).

Imagen de Facebook.

Por Nelson Guillermo.