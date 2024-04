Periodistas devuelven acreditaciones a OFI por restricciones para ejercer su trabajo en la Copa Nacional de Selecciones

Lo primero que corresponde es expresar la absoluta solidaridad con el colega y amigo Jorge Benoit y el colectivo del portal más importante de difusión del fútbol del interior, como ha sido durante 14 años futbolflorida.com.

Desde los escenarios más alejados del interés mediático, en todas las categorías del infantil, femenino o en formativas hasta la primera división, en todos los niveles hubo y hay lugar para la información a través de fútbolflorida.com, con cobertura minuto a minuto de cada liga durante todos los días del año. También para difundir, como es lógico, celebraciones y eventos de clubes o federaciones.

El tema de los derechos de imagen para las competencias de OFI siempre ha estado rodeado de misterios, secretismos y negocios no siempre transparentes. Al menos no se han podido ver rendiciones de cuentas y conocer cifras reales, quizás las ligas y los clubes las conozcan, deberían, por ser quienes dejan “el cuero en la estaca” en cada temporada.

Consultado por La Semana Jorge Benoit explicó los motivos que le llevaron a devolver personalmente en las oficinas de OFI su carné de prensa y solicitar que se le elimine de la nómina de periodistas habilitados para ingresar a eventos organizados por lo que llamó una “cofradía” presidida por Sebastián Sosa.

INSUCESOS| “Es una acumulación de cosas”, expresó Benoit y agregó que “uno ha dedicado mucho tiempo a este trabajo y en algún momento ya no quiere ser un conejillo de indias y decidí dar un paso al costado después de una serie de insucesos que desde mi punto de vista se han dado a lo largo particularmente de esta Copa Nacional de Selecciones”.

El colega explicó que “no se me dio respuesta al planteo para transmitir los partidos de juveniles de la Selección de Florida en la plataforma de Facebook; todo el mundo transmitía y a mí nunca se me contestó siquiera”.

Agregó también que “denunciamos los hechos sufridos por compañeros de Nueva Helvecia en un partido de Colonia Interior donde un veedor fue a la cabina a controlar los carné de prensa, o lo que pasaron los muchachos de Durazno que debieron trabajar en condiciones desfavorables en el Juan Prandi, donde no tenían cabina, les cortaban el suministro eléctrico entre el público visitante en la final del Sur”.

DETONANTE| Aunque pocas veces trasciendan los hechos contra trabajadores de los medios del interior se suceden a menudo “y siempre estuvimos para denunciarlos en el portal o ante el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay”, explicó Benoit pero el hecho que desencadenó la drástica decisión de darle punto final a estos temas “fue en la semifinal entre Florida y Salto en juveniles acá, en el Campeones Olímpicos. Estaba sentado en el piso delante de la mesa de control, tomando imágenes en vivo para Facebook como todo el mundo venía haciendo y por parte de los veedores se me indicó que yo no podía emitir”.

Benoit agregó que “desde el 26 de enero se había informado que los partidos de juveniles se podían emitir en acuerdo con el Sector locatario. Eso motivó una discusión subida de tono que se interrumpió por el saludo del técnico de Salto con quien hicimos juntos el curso de Entrenador, luego me dijeron que habían consultado y que yo tenía razón pero entendí que ya había una motivación personal conmigo y tomé esta decisión”.

Otro hecho que Benoit calificó de insólito es que “nosotros tenemos un periodista en cada cancha durante los torneos y por lo tanto le pagamos a OFI el carné correspondiente a cada uno, pero de manera poco creíble se ha dispuesto que cuando un medio tiene más de 10 acreditaciones el precio aumenta considerablemente, es absurdo y eso no sé a cuántos medios les pueda suceder además de nuestro colectivo”.

El ex futbolista y periodista expresó que “hay muchísima actividad del baby, femenino y muchas otras categorías para seguir trabajando en esto, que siempre he hecho por hobby y no me voy a estar calentando más la cabeza con problemas que se repiten, es una decisión totalmente personal que para nada involucra al colectivo de futbolflorida.com”.

El tema está a consideración del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay “que viene realizando algunas gestiones para que los compañeros de todo el país puedan trabajar sin sufrir estas condiciones y otras que se dan en todos lados”.

El colega opinó que “OFI somos todos, no son sólo los miembros del Consejo Ejecutivo, son los jugadores, los dirigentes y los periodistas de todo el país que jugamos cada quien su propio partido y OFI TV no está cuando hay que difundir un evento o un beneficio de un club cualquiera durante todo el año”.

RÉPLICAS| Otros colegas han adoptado medidas similares en otros departamentos. Se conoció el domingo que el periodista sanducero Gonzalo Flores también devolvió su carné ante las imposiciones de OFI para la primera final de la copa entre Paysandú y Soriano, que limitan en extremo el libre ejercicio de la función a fotógrafos y cronistas, privilegiando el trabajo de quienes tienen los derechos de imagen.

Imagen: Jorge Benoit.

Por Jorge Gambetta.