Comenzó el plazo para inscribirse al nuevo «Oportunidad Laboral»; cierra el jueves 11

En la jornada de hoy lunes 8 de abril, comenzó el período de inscripciones para la etapa 1 de la fase 5 del Programa Oportunidad Laboral. Los interesados pueden inscribirse, fecha, a través de https://www.gub.uy/oportunidad-laboral y el plazo se extiende hasta el jueves 11 de abril.

Los interesados con dificultades para acceder al formulario web pueden consultar en el edificio central de la Intendencia de San José, las oficinas administrativas y los municipios. El mecanismo de selección de las personas beneficiarias será a través de un sorteo que realizará la Intendencia de San José el 25 de abril.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 18 a 65 años de edad; cédula de identidad uruguaya; no recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada; no percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad y no percibir jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. Las tareas de esta etapa se cumplirán entre mayo y agosto de 2024.

Vale aclarar que pueden volver a postularse quienes salieron sorteados en etapas anteriores.

